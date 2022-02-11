Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 64'
Альдосиви
0'
15' Желтая карточка
Мели Сесар
64'

Ход матча

15'
 
Мели Сесар
31'
Jose Florentin
Agustin Bouzat
 
62'
Sebastian Sosa II
Хара Леонардо
 
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Альдосиви
2.40
4.15
7.60
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
15
Agustin
Mulet
36
Nicolas
Garayalde
23
Agustin
Bouzat
10
Luca
Orellano
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
17
Мели
Сесар
10
Matias
Pisano
70
Edwin
Mosquera
5
Мартинес
Томас
22
Риос
Андрес
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Альдосиви

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
3:2
С
1:1
С
2:0
К
0:1
П
0:0
П
2:0

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Агустин Боузат уходит с поля. Jose Florentin выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Мели Сесар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Альдосиви
2.40
4.15
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 0:0 Альдосиви онлайн


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Велес Сарсфилд
Альдосиви

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