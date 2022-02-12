Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Велес Сарсфилд
2:0
Конец матча
Альдосиви
0'
15' Желтая карточка
Мели Сесар
1:0
64' Гол
Luca Orellano
67' Желтая карточка
Nicolas Valentini
71' Желтая карточка
Agustin Mulet
2:0
73' Гол
Дженсон Лукас
85' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
90' Вторая желтая карточка
Nicolas Valentini
90'+6
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
15
Agustin
Mulet
36
Nicolas
Garayalde
23
Agustin
Bouzat
10
Luca
Orellano
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
33
Leandro
Maciel
17
Мели
Сесар
10
Matias
Pisano
70
Edwin
Mosquera
5
Мартинес
Томас
22
Риос
Андрес
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Альдосиви

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
3:2
С
1:1
С
2:0
К
0:1
П
0:0
П
2:0

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Агустин Боузат уходит с поля. Jose Florentin выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Мели Сесар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви онлайн


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