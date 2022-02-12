0:0
Перерыв
37' Желтая карточкаБарейро Адам
Ход матча
37'
15
Lautaro
Rios
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Troglio
История личных встреч
Банфилд
Сан-Лоренсо
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0
Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0