Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Банфилд
0:0
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
37' Желтая карточка
Барейро Адам
90'+6
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
15
Lautaro
Rios
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Gabriel
Rojas1
7
Ezequiel
Cerutti
5
Yeison
Gordillo
26
Nicolas
Fernandez5
10
Адриан
Рикардо
11
Барейро
Адам
29
Nicolas
Fernandez
I
Банфилд
4-3-3
Сан-Лоренсо
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Сан-Лоренсо

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
4 победы 14 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:0
КС
4:1
КС
2:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:3
ПА
3:2
ПА
1:0

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0
Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Барейро Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Сан-Лоренсо онлайн


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