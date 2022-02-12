Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Унион Санта-Фе
0:0
Первый тайм: 36'
Ривер Плейт
0'
25' Желтая карточка
Мартинес Эктор
33' Желтая карточка
Elias Gomez
36'

Ход матча

25'
 
Мартинес Эктор
33'
 
Elias Gomez
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ривер Плейт
4.17
3.69
2.00
Все Коэффициенты
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
29
Daniel
Juarez
3
Корвалан
Клаудио
28
Juan
Portillo
22
Emanuel
Britez
30
Juan
Ignacio
Nardoni
7
Mauro
Luna
Diale
15
Gaston
Gonzalez2
44
Алвес
Хонатан
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
29
Elias
Gomez
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
31
Симон
Сантьяго
10
Кинтеро
Хуан
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
Унион Санта-Фе
4-3-3
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ривер Плейт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
4:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
П
0:0
К
3:0
П
2:2
П
2:2
П
2:0

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Бубали 5:1 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ривер Плейт
4.17
3.69
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:0 Ривер Плейт онлайн


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