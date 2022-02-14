Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Колон
0'
1:0
23' Гол
Бенедетто Дарио
29' Желтая карточка
Лертора Федерико
55' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
70' Желтая карточка
Facundo Garces
84' Желтая карточка
Фабра Франк
1:1
86' Гол
Lucas Beltrain
90'+5
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
8
Pol
Fernandez
21
Кампусано
Хорман
20
Juan
Edgardo
Ramirez
10
Сальвио
Эдуардо
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
1
Леонардо
Буриан
25
Jonathan
Sandoval
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
23
Cristian
Bernardi
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
15
Санчес-Миньо
Хуан
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Бока Хуниорс
4-3-3
Колон
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Колон

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

20 матчей

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
С
0:4
С
3:1
С
2:0
ТМК
2:1
П
4:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:0
ПА
0:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:3
ПА
3:2
ПАК
2:1

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Колон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4
Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:1 Колон онлайн


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