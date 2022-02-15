Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Аргентинос Хуниорс
3:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
11' Гол
Авалос Габриэль
19' Желтая карточка
Julian Fernandez II
29' Желтая карточка
Willer Ditta
40' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
2:0
63' Гол
Matias Galarza
69' Желтая карточка
Guillermo Balzi
3:0
72' Гол
Авалос Габриэль
90' Желтая карточка
Justo Giani
90' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
90'+4
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
5
Вера
Фаусто
19
Luciano
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
1
Арболеда
Иван
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
21
Ваньони
Леонель
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
26
Ramiro
Sordo
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:4
ПАК
2:0

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Кабрера Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Willer Ditta получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Хулиан Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Авалос Габриэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 3:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн


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