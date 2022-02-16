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  3. Аргентина: Лига професиональ
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
34' Желтая карточка
Виго Алекс
52' Желтая карточка
Lucas Suarez II
65' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
1:0
75' Гол
Tomas Pozzo
82' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
87' Желтая карточка
Gonzalo Goni
90'+6
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
29
Lucas
Daniel
Romero
21
Carlos
Benavidez
7
Роа
Андрес
Фелипе
10
Alan
Sonora
8
Damian
Batallini
9
Leandro
Miguel
Fernandez
1
Вернер
Аксель
4
Cristian
Chimino
2
Ignacio
Gariglio
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
11
Lucas
Brochero
5
Dardo
Federico
Miloc
21
Leonel
Picco
33
Joaquin
Ibanez
III
24
Alejo
Antilef
27
Sebastian
Lomonaco
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-1-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
3:0
КДМЭП
3:4
С
1:1
С
1:2
П
0:2
П
2:0
КС
1:0
КС
1:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
0:2
П
3:1

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Виго Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Арсенал Саранди онлайн


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