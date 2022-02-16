1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаВиго Алекс
52' Желтая карточкаLucas Suarez II
65' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
1:0
75' ГолTomas Pozzo
82' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
87' Желтая карточкаGonzalo Goni
Ход матча
34'
52'
75'
1:0
87'
19
Виго
Алекс
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
35 Tomas Pozzo
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
-
-
32 Axel Carrion
-
-
-
-
29 Edwin Torres
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3