Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 42'
Велес Сарсфилд
0' 42'
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Велес Сарсфилд
2.68
3.29
3.90
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
5
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
3
Инсуа
Эмануэль
36
Nicolas
Garayalde
15
Agustin
Mulet
7
Jose
Florentin
23
Agustin
Bouzat
9
Sebastian
Sosa
II
11
Дженсон
Лукас
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Велес Сарсфилд
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2
Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Велес Сарсфилд
2.68
3.29
3.90
Все Коэффициенты
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Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

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