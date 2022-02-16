Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Росарио Сентраль
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
46' Желтая карточка
Agustin Bouzat
1:0
56' Гол
Christian Baez
80' Желтая карточка
Gino Infantino
82' Желтая карточка
Santiago Castro
87' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
90' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
90' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
90'+7
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
5
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
3
Инсуа
Эмануэль
36
Nicolas
Garayalde
15
Agustin
Mulet
7
Jose
Florentin
23
Agustin
Bouzat
9
Sebastian
Sosa
II
11
Дженсон
Лукас
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Велес Сарсфилд
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
114.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

20 матчей

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2
Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:0 Велес Сарсфилд онлайн


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