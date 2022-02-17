Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Колон
3:1
Конец матча
Годой Крус
0'
24' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
30' Желтая карточка
Nelson Acevedo
31' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
36' Желтая карточка
Rafael Delgado
1:0
38' Гол
Facundo Farias
1:1
59' Пенальти
Martin Ojeda
2:1
66' Гол в свои ворота
Juan Espinola
3:1
76' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
90'+5
1
Леонардо
Буриан
25
Jonathan
Sandoval
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
15
Санчес-Миньо
Хуан
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Leonel
Gonzalez
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
16
Matias
Ramirez
17
Tadeo
Allende
Колон
4-5-1
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Годой Крус

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:1
П
1:0
П
4:1
П
1:3
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
1:3
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
1:3
ПА
0:0

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1
Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0
Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0
Где смотреть матч Колон 3:1 Годой Крус онлайн


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