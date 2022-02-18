Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сармиенто
2:2
Конец матча
Банфилд
0'
0:1
23' Гол
Giuliano Galoppo
29' Желтая карточка
Lautaro Rios
32' Желтая карточка
Guido Mainero
45' Желтая карточка
Federico Andueza
45' Желтая карточка
Manuel Guanini
45' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
51' Желтая карточка
Лолло Лусиано
66' Желтая карточка
Болонья Энрике
1:1
67' Гол
Julian Brea
72' Желтая карточка
Alexis Maldonado
75' Желтая карточка
Урси Агустин
2:1
90' Гол
Harrinson Mancilla
90' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
2:2
90' Гол
Giuliano Galoppo
90'+8
42
Lucas
Acosta
II
25
Gonzalo
Bettini
22
Manuel
Guanini
16
Federico
Andueza
24
Lautaro
Montoya
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
31
Harrinson
Mancilla
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
15
Lautaro
Rios
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
Сармиенто
4-4-2
Банфилд
4-3-3

История личных встреч

Сармиенто
Банфилд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:0
ПБ
2:0
ПБ
2:0

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0
Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1
Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Где смотреть матч Сармиенто 2:2 Банфилд онлайн


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