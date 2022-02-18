Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Дефенса и Хустисия
2:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
28' Пенальти
Кардона Эдвин
0:2
39' Гол
Ауче Габриэль
1:2
41' Гол
Miguel Merentiel
45' Желтая карточка
Miguel Merentiel
2:2
52' Гол
Пиццини Франсиско
63' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
90' Желтая карточка
Adonis Frias
90'+6
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
15
Raul
Loaiza
13
Сото
Алексис
19
Gabriel
Hachen
5
Facundo
Gutierrez
10
Walter
Bou
29
Пиццини
Франсиско
9
Miguel
Merentiel
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
48
Инсуа
Эмилиано
19
Leonel
Ariel
Miranda
16
Мартинес
Маурисио
10
Matias
Rojas
II
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
Дефенса и Хустисия
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:2
ТМК
0:1
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
1:3

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 2:2 Расинг Авельянеда онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 