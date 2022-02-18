2:2
Конец матча
0:1
28' ПенальтиКардона Эдвин
0:2
39' ГолАуче Габриэль
1:2
41' ГолMiguel Merentiel
45' Желтая карточкаMiguel Merentiel
2:2
52' ГолПиццини Франсиско
63' Желтая карточкаGonzalo Piovi
90' Желтая карточкаAdonis Frias
Ход матча
28'
0:1
39'
0:2
41'
45'
52'
63'
90'
22
Унсаин
Луис
15
Raul
Loaiza
13
Сото
Алексис
10
Walter
Bou
34
Мура
Факундо
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaЗащитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Jose Gomez I
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0