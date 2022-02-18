Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Атлетико Тукуман
1:2
Второй тайм: 72'
Атлетико Платенсе
0'
0:1
7' Гол
Ivan Gomez
10' Желтая карточка
Ramiro Carrera
18' Желтая карточка
Guillermo Acosta
1:1
36' Гол в свои ворота
Гонсалес Франц
1:2
39' Гол
Ivan Gomez
63' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
72'

Ход матча

7'
0:1
Ivan Gomez
(Бергессио Гонсало)
10'
Ramiro Carrera
 
18'
Guillermo Acosta
 
36'
Гонсалес Франц
1:1
39'
1:2
Ivan Gomez
(Ignacio Schor)
46'
Nicolas Lamendola
Joaquin Pereyra1
 
46'
Alexis Doldan
Gabriel Risso
 
63'
Marcelo Ortiz
 
65'
Андрада Федерико
Guillermo Acosta
 
65'
Renzo Tesuri
Leonardo Heredia
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Атлетико Платенсе
2.24
3.44
3.20
Все Коэффициенты
17
Tomas
Marchiori
21
Martin
Garay
6
Bruno
Felix
Bianchi
2
Marcelo
Ortiz
30
Gabriel
Risso
8
Guillermo
Acosta
5
Ramiro
Cristobal
22
Joaquin
Pereyra1
10
Leonardo
Heredia
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
18
Horacio
Tijanovich
15
Гонсалес
Франц
26
Ignacio
Schor
9
Бергессио
Гонсало
Атлетико Тукуман
4-3-1-2
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Атлетико Платенсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
4:1
К
1:0
НБ
3:0

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2
Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Иван Гомес бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Гонсалес Франц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    18'
    Гильермо Акоста получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Рамиро Каррера получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Иван Гомес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Атлетико Платенсе
2.24
3.44
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Платенсе онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Тукуман
Атлетико Платенсе

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 