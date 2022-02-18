Олимпиада 2022
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  3. Аргентина: Лига професиональ
Тальерес Кордоба
0:0
Второй тайм: 70'
Унион Санта-Фе
0'
41' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
43' Желтая карточка
Federico Vera
60' Желтая карточка
 70'

Ход матча

41'
Enzo Hernan Diaz
 
43'
 
Federico Vera
46'
Ignacio Lago
Diego Valoyes
 
56'
 
Enzo Roldan
Juan Ignacio Nardoni
57'
 
Леонардо Рамос
Алвес Хонатан
60'
 
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Унион Санта-Фе
3.90
3.08
5.25
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
4
Каталан
Матиас
23
Ramiro
Hernandez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
35
Fernando
Juarez
III
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
16
Rodrigo
Garro
10
Hector
Fertoli
19
Джиротти
Федерико
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
29
Daniel
Juarez
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
15
Gaston
Gonzalez2
44
Алвес
Хонатан
7
Mauro
Luna
Diale
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Унион Санта-Фе

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:0
С
0:0
С
2:1
С
3:0
П
4:2
ПБ
1:1
ПБ
1:1
НБ
3:0
НБ
3:1
НБ
2:2

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Федерико Вера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Энцо Эрнан Диас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Унион Санта-Фе
3.90
3.08
5.25
Все Коэффициенты
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Тальерес Кордоба
Унион Санта-Фе

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