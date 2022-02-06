Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
23' Желтая карточка
Паза Симоне
35' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
1:0
39' Гол
Бутич Карло
1:1
53' Гол
Финотто Маттиа
72' Желтая карточка
Пинато Марко
74' Желтая карточка
Торрази Эмануэле
81' Желтая карточка
Росси Джузеппе
86' Желтая карточка
Альмичи Альберто
1:1
88' Не забитый пенальти
Вокич Деян
88' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
89' Желтая карточка
Бассоли Алессандро
90' Желтая карточка
Вокич Деян
90'+5
22
Перизан
Самуэле
99
Андреони
Кристиан
3
Саббионе
Алессио
30
Далле
Мура
Кристиан
72
Перри
Маттео
79
Гавацци
Давиде
18
Паза
Симоне
5
Ловиза
Алессандро
28
Камбьяги
Николо
32
Бутич
Карло
38
Ди
Серио
Джузеппе
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
10
Дзанеллато
Никколо
5
Эспозито
Сальваторе
32
Пинато
Марко
8
Манкозу
Марко
18
Финотто
Маттиа
28
Видо
Лука
Порденоне
4-3-1-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Порденоне
СПАЛ 2013

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
5:0
СB
1:3
СB
3:3
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.19
Камбьяги Николо 3 0.14
Фолоруншо Майкл 2 0.1
Кампорезе Микеле 2 0.1
Фаласко Никола 1 0.05
Пинато Марко 1 0.05
Цаммарини Роберто 1 0.05
Барисон Альберто 1 0.05
Маньино Лука 1 0.05
Цаджу Франк 1 (1) 0.05
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.29
Манкозу Марко 4 0.19
Вивиани Федерико 3 0.14
Мелькьорри Федерико 2 0.1
Сек Демба 1 0.05
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Дикманн Лоренцо 1 0.05
Росси Джузеппе 1 0.05
Капрадосси Элио 1 0.05
Финотто Маттиа 1 0.05
Латте Лат Эммануэль 1 0.05
Да Рива Якопо 1 0.05
Мора Лука 0 0
Видо Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Пинато Марко 6 0
Барисон Альберто 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Ловиза Алессандро 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Торрази Эмануэле 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Мора Лука 4 0
Дикманн Лоренцо 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Викари Франческо 2 1
Крочата Джованни 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Манкозу Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Сек Демба 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Меккарьелло Бьяджо 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Педа Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

19
11
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
5
26%
2
18%
16-30
4
21%
5
45%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
3
18%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
7
35%
2
12%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
12%
2
8%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Пропущено

39
28
18 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
5
13%
2
7%
1-15
7
18%
7
25%
16-30
6
15%
7
25%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
9
23%
4
14%
61-75
9
23%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1
Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза Заявка 21 11 7 3 28 - 16 40
3. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Кремонезе Заявка 21 11 5 5 33 - 21 38
5. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
6. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
7. Монца Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
8. Читтаделла Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 21 5 8 8 24 - 28 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Порденоне Заявка 21 2 6 13 17 - 39 12
20. Виченца Виртус Заявка 21 3 2 16 21 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
4. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
6. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
7. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 3 4 7 - 11 12
14. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бутич Карло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Паза Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Порденоне 1:1 СПАЛ 2013 онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 