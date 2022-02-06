Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
23' Желтая карточкаПаза Симоне
35' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
1:0
39' ГолБутич Карло
1:1
53' ГолФинотто Маттиа
72' Желтая карточкаПинато Марко
74' Желтая карточкаТоррази Эмануэле
81' Желтая карточкаРосси Джузеппе
86' Желтая карточкаАльмичи Альберто
1:1
88' Не забитый пенальтиВокич Деян
88' Желтая карточкаЛовиза Алессандро
89' Желтая карточкаБассоли Алессандро
90' Желтая карточкаВокич Деян
Ход матча
23'
39'
1:0
53'
1:1
72'
74'
81'
86'
88'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
44 Владение мячом, % 56
72
Перри
Маттео
18
Паза
Симоне
32
Бутич
Карло
22
Тиам
Демба
32
Пинато
Марко
28
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
36 Вокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Порденоне
СПАЛ 2013
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.19
|Камбьяги Николо
|3
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.1
|Кампорезе Микеле
|2
|0.1
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|Пинато Марко
|1
|0.05
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|Барисон Альберто
|1
|0.05
|Маньино Лука
|1
|0.05
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.05
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.29
|Манкозу Марко
|4
|0.19
|Вивиани Федерико
|3
|0.14
|Мелькьорри Федерико
|2
|0.1
|Сек Демба
|1
|0.05
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.05
|Росси Джузеппе
|1
|0.05
|Капрадосси Элио
|1
|0.05
|Финотто Маттиа
|1
|0.05
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.05
|Да Рива Якопо
|1
|0.05
|Мора Лука
|0
|0
|Видо Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Барисон Альберто
|4
|1
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Ловиза Алессандро
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Торрази Эмануэле
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Викари Франческо
|2
|1
|Крочата Джованни
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Манкозу Марко
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
19
11
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
5
26%
2
18%
16-30
4
21%
5
45%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
5
26%
1
9%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
3
18%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
5
29%
29%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
7
35%
2
12%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
12%
2
8%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Пропущено
39
28
18 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
5
13%
2
7%
1-15
7
18%
7
25%
16-30
6
15%
7
25%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
9
23%
4
14%
61-75
9
23%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1
Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|33 - 21
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|6.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|7.
|Монца
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|30 - 24
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 28
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Порденоне
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 39
|12
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|21 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|6.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3