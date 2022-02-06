Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Джованни Цини
16' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
22' Желтая карточкаБетелла Давиде
30' Желтая карточкаСерникола Леонардо
1:0
33' ГолГаэтано Джанлука
44' Желтая карточкаКасасола Тиаго
2:0
47' ГолЧофани Даниэль
2:1
55' ГолД'Аллесандро Марко
59' Желтая карточкаАугусто Карлос
Ход матча
16'
22'
33'
44'
47'
2:0
55'
59'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
36 Владение мячом, % 64
55
Околи
Меме
34
Марроне
Лука
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Кремонезе
Монца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|6
|0.29
|Чофани Даниэль
|5 (1)
|0.24
|Фаджоли Николо
|3
|0.14
|Дзанимачча Лука
|3
|0.14
|Стриццоло Лука
|3
|0.14
|Видо Лука
|3
|0.14
|Валери Эмануэле
|3
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.1
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.1
|Вальцания Лука
|1
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Гондо Седрик
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|7
|0.33
|Мачин Хосе
|3
|0.14
|Валоти Матиа
|3 (2)
|0.14
|Гюткьяр Кристиан
|3
|0.14
|Колпани Андреа
|3
|0.14
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0.1
|Маццители Лука
|2 (1)
|0.1
|Чиурриа Патрик
|2
|0.1
|Аугусто Карлос
|2
|0.1
|Сампиризи Марио
|1
|0.05
|Перейра Педру II
|0
|0
|Марроне Лука
|0
|0
|Донати Джулио
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Антов Валентин
|0
|0
|Виньято Самуэле
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|Серникола Леонардо
|5
|0
|Валери Эмануэле
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Околи Меме
|4
|0
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|6
|1
|Марроне Лука
|5
|1
|Валоти Матиа
|5
|0
|Кальдирола Лука
|3
|1
|Перейра Педру II
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|1
|Сампиризи Марио
|2
|1
|Мота Дани
|3
|0
|Мачин Хосе
|3
|0
|Колпани Андреа
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Бетелла Давиде
|2
|0
|Аугусто Карлос
|2
|0
|Палетта Габриэль
|1
|0
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Барберис Андреа
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
5
31%
3
38%
46-60
5
31%
1
13%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
22%
4
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
2
13%
5
25%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
5
56%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
31
28
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
10%
5
18%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
8
26%
4
14%
31-45
7
23%
4
14%
46-60
7
23%
4
14%
61-75
3
10%
7
25%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
3
17%
5
24%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
2
11%
8
38%
61-75
4
22%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2
Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0
Монца
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|21
|11
|5
|5
|32 - 20
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|6.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|7.
|Монца
|1:2 Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 28
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 39
|12
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|21
|3
|2
|16
|21 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|1:2 Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|6.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|7.
|Кремонезе
|2:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|15.
|Монца
|1:2 Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3