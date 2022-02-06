Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
3:2
Конец матча

Стадион:
Монца
0'
16' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
22' Желтая карточка
Бетелла Давиде
30' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:0
33' Гол
Гаэтано Джанлука
44' Желтая карточка
Касасола Тиаго
2:0
46' Гол
Чофани Даниэль
2:1
54' Гол
Д'Аллесандро Марко
59' Желтая карточка
Аугусто Карлос
3:1
64' Гол
Чофани Даниэль
76' Желтая карточка
Околи Меме
3:2
84' Гол
Чиурриа Патрик
90' Желтая карточка
Марроне Лука
90'+5
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
5
Касасола
Тиаго
21
Фаджоли
Николо
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
70
Гаэтано
Джанлука
9
Чофани
Даниэль
16
Ди
Грегорио
Микеле
18
Бетелла
Давиде
34
Марроне
Лука
30
Аугусто
Карлос
31
Сампиризи
Марио
28
Колпани
Андреа
8
Барберис
Андреа
4
Маццители
Лука
77
Д'Аллесандро
Марко
11
Манкузо
Леонардо
47
Мота
Дани
Кремонезе
4-2-3-1
Монца
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Монца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:1
КИЛП
2:1
КИЛП
1:2
СCA
2:1
СCA
3:0
СCA
1:2
СCA
2:0
СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 6 0.29
Чофани Даниэль 6 (1) 0.29
Фаджоли Николо 3 0.14
Дзанимачча Лука 3 0.14
Стриццоло Лука 3 0.14
Видо Лука 3 0.14
Валери Эмануэле 3 0.14
Гаэтано Джанлука 2 0.1
Ди Кармине Самуэль 2 0.1
Вальцания Лука 1 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Гондо Седрик 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 7 0.33
Чиурриа Патрик 3 0.14
Мачин Хосе 3 0.14
Колпани Андреа 3 0.14
Валоти Матиа 3 (2) 0.14
Гюткьяр Кристиан 3 0.14
Д'Аллесандро Марко 2 0.1
Маццители Лука 2 (1) 0.1
Аугусто Карлос 2 0.1
Сампиризи Марио 1 0.05
Перейра Педру II 0 0
Марроне Лука 0 0
Донати Джулио 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Антов Валентин 0 0
Виньято Самуэле 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 7 0
Серникола Леонардо 5 0
Околи Меме 5 0
Валери Эмануэле 5 0
Вальцания Лука 4 0
Бьянкетти Маттео 3 0
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Раванелли Лука 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 6 1
Маццители Лука 6 1
Валоти Матиа 5 0
Кальдирола Лука 3 1
Перейра Педру II 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 1
Сампиризи Марио 2 1
Мота Дани 3 0
Мачин Хосе 3 0
Колпани Андреа 3 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Бетелла Давиде 2 0
Аугусто Карлос 2 0
Палетта Габриэль 1 0
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Барберис Андреа 1 0
Брешанини Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
6
32%
4
40%
46-60
6
32%
1
10%
61-75
1
5%
1
10%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
4
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
13%
5
25%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
5
56%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

34
30
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
9%
5
17%
1-15
3
9%
4
13%
16-30
9
26%
4
13%
31-45
8
24%
5
17%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
3
9%
8
27%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
2
10%
9
38%
61-75
5
25%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2
Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0
Монца
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2 Беневенто - Монца 3:1 Монца - Фрозиноне 3:2
Брешия - Монца 0:2 Монца - Козенца 4:1 Асколи - Монца 1:1 Монца - Комо 3:2 Кротоне - Монца 1:1 Монца - Алессандрия 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Монца - Читтаделла 1:0 Парма - Монца 0:0 Лечче - Монца 3:0 Монца - Порденоне 3:1 Пиза - Монца 2:1 Монца - Тернана 1:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 Монца - Кремонезе 1:0 Реджина - Монца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза Заявка 21 11 7 3 28 - 16 40
3. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Кремонезе Заявка 21 11 5 5 33 - 21 38
5. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
6. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
7. Монца Заявка 21 9 8 4 30 - 24 35
8. Читтаделла Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 21 5 8 8 24 - 28 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Порденоне Заявка 21 2 6 13 17 - 39 12
20. Виченца Виртус Заявка 21 3 2 16 21 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
4. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
6. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
7. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 3 4 7 - 11 12
14. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Касасола Тиаго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Гаэтано Джанлука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Бетелла Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 3:2 Монца онлайн


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