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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Милан
0:0
Первый тайм: 8'
Лацио
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 159
Милан 81.8% (130)
X 13.2% (21)
Лацио 5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Лацио
2.08
3.81
4.10
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
25
Рейна
Пепе
23
Хюсай
Эльсейд
3
Луис
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Милан
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Милан
Лацио

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

35 матчей

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 1
Леау Рафаэл 1 1
Салемакерс Алексис 1 1
Тео Эрнандес 0 0
Диас Браим 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 1
Катальди Данило 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Луис Фелипе 1 0
Моро Рауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
1
100%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1
Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3
Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1
1/8 финала
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
1/4 финала
0 Аталанта
0 Фиорентина
0 Милан
0 Лацио
0 Ювентус
0 Сассуоло
2 Интер Милан
0 Рома
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    6'
    Кесси в центре поля сыграл не очень аккуратно, рукой задел по лицу Милинковича-Савича. Немного полежал полузащитник "Лацио", после чего игру продолжил.
  • 4'
    Андерсон неплохой проникающий пас низом сделал направо в штрафную, Иммобиле пробивал сходу, но в створ попасть не удалось. В сторону от ворот мяч полетел.
  • 4'
    Калабрия подключился по правому флангу, успел прострелить в штрафную площадь, мяч Рейна поймал практически на самой лицевой линии.
  • 3'
    Мессьяс исполнил штрафной удар, мягко навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но точно на голову игроку "Лацио". Мяч выбит.
  • Фол, нарушение
    2'
    Тео оказался на газоне, получил он по ногам от Андерсона, весьма неприятный стык получился. Даже скорее накладка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Симоне Соцца будет обслуживать нашу встречу. Дал главный арбитр свисток, и первый тайм начался! Футболисты "Лацио" стартовали с центра.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Милан 0:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Милан 0:0 Лацио

Исход игры
Милан
81.8% (130)
Ничья
13.2% (21)
Лацио
5% (8)
Тотал 2.5
Больше
78.46% (102)
Меньше
21.54% (28)
Обе команды забьют
Да
86.92% (113)
Нет
13.08% (17)
Популярный счёт
2:1 Милан
55.3% (88)
1:0 Милан
7.5% (12)
1:1 Ничья
6.9% (11)
3:1 Милан
4.4% (7)
2:0 Милан
2.5% (4)
3:2 Милан
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Лацио
1.3% (2)
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