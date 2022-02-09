Первый тайм

6' Кесси в центре поля сыграл не очень аккуратно, рукой задел по лицу Милинковича-Савича. Немного полежал полузащитник "Лацио", после чего игру продолжил.

4' Андерсон неплохой проникающий пас низом сделал направо в штрафную, Иммобиле пробивал сходу, но в створ попасть не удалось. В сторону от ворот мяч полетел.

4' Калабрия подключился по правому флангу, успел прострелить в штрафную площадь, мяч Рейна поймал практически на самой лицевой линии.

3' Мессьяс исполнил штрафной удар, мягко навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но точно на голову игроку "Лацио". Мяч выбит.

2' Тео оказался на газоне, получил он по ногам от Андерсона, весьма неприятный стык получился. Даже скорее накладка.