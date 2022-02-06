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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Милан
 
Позже
Лацио
Прогнозы 44
Милан 84.1% (37)
X 13.6% (6)
Лацио 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Лацио
1.93
4.05
4.41
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Лацио

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

35 матчей

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
1:2
К
0:1
СA
1:0
К
0:0
СA
1:1
К
0:0
К
0:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
К
0:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
2:0
К
3:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
К
1:2
СA
4:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 1
Леау Рафаэл 1 1
Салемакерс Алексис 1 1
Тео Эрнандес 0 0
Диас Браим 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 1
Катальди Данило 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Катальди Данило 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Луис Фелипе 1 0
Моро Рауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
1
100%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1
Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3
Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1
1/8 финала
3 Интер Милан
2 Эмполи
3 Рома
1 Лечче
3 Милан
1 Дженоа
1 Лацио
0 Удинезе
2 Аталанта
0 Венеция
2 Наполи
5 Фиорентина
4 Ювентус
1 Сампдория
1 Сассуоло
0 Кальяри
1/4 финала
0 Интер Милан
0 Рома
0 Милан
0 Лацио
0 Аталанта
0 Фиорентина
0 Ювентус
0 Сассуоло
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Милан 84.1% (37)
    X 13.6% (6)
    Лацио 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Лацио
    1.93
    4.05
    4.41
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Лацио онлайн


    Прогнозы на матч Милан - Лацио

    Исход игры
    Милан
    84.1% (37)
    Ничья
    13.6% (6)
    Лацио
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (36)
    Меньше
    18.18% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    72.7% (32)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    2:0 Милан
    4.5% (2)
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