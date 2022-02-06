Италия: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Милан
Лацио
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
35 матчей
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
45.7%
14.3%
14 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.3%
40%
25.7%
12 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|1
|1
|Леау Рафаэл
|1
|1
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Диас Браим
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|Катальди Данило
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
1
100%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1
Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4 Милан - Наполи 0:1 Удинезе - Милан 1:1 Милан - Ливерпуль 1:2 Милан - Салернитана 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Милан - Сассуоло 1:3 Атлетико М - Милан 0:1 Фиорентина - Милан 4:3 Милан - Интер Милан 1:1 Милан - Порту 1:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 1:0 Болонья - Милан 2:4
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3
Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Милан - Лацио
Исход игры
Милан
84.1% (37)
Ничья
13.6% (6)
Лацио
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (36)
Меньше
18.18% (8)
Обе команды забьют
Да
93.18% (41)
Нет
6.82% (3)
Популярный счёт
2:1 Милан
72.7% (32)
1:1 Ничья
11.4% (5)
2:0 Милан
4.5% (2)
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