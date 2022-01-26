Со штрафного навесил на дальнюю штангу Дочкал. Здесь пробил в касание Крейчи, но не попал в ство ворот.

Обрезался Савин на своей половине поля, подарив мяч Чванчаре, но тот, перебросив голкипера, угодил точно в штангу.

На фланге Мампаси получил по ногам от Чванчары. Штрафной удар в пользу россиян назначил арбитр.

Догнал мяч на фланге Живоглядов и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера отправилась на угловой.

Забрасывал Изидор в штрафную на Кухту, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

С дальней дистанции пробивал по воротам в очередной раз Изидор, но мяч полетел выше ворот.

В центре поля Баринов налетел на соперника и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будут чехи.

Мягко забросил в штрафную Кастро на Изидора, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

С левого фланга отдавал в штрафную Челюстка на ход Пулкрабу, но тому пробить не позволили защитники.

Диагональ исполнял Мампаси в штрафную на Изидора, но тот пробил с лету крайне неточно.

На фланге Керк руками уложил на газон в верховой борьбе Гараслина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Спарты".

Накрутил соперника перед чужой штрафной Петров и пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.

По флангу прорвался Марадишвили и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

С левого фланга Изидор сместился в центр и пробил в дальний угол, но ногами отбил голкипер сферу в сторону.

Налетел на соперника в центре поля Баринов. Штрафной удар назначил арбитр в пользу чехов.

Перед своей штрафной налетел на Гараслина в грубом подкате Баринов. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Гараслин. Без помощи медиков здесь не обойтись.

ГОЛ! 1-2! Ладислав Крейчи! Со штрафного навесил Челюстка на ближнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Крейчи и с лету пробил точно под опорную ногу голкиперу. Мяч в сетке!

Забросил Глочек в штрафную, куда врывался Гложек, но Мампаси в подкате вынес мяч в сторону.

С угла поля Челюстка навесил в центр штрафной, но здесь прыгнул выше всех Изидор и вынес мяч подальше.

АВТОГОЛ! 2-2! Пабло! Ушел от соперника Дочкал обыграл голкипера чужой штрафной но не стал бить с острого угла а прострелил вдоль ворот, Пабло в попытке выбить мяч срезал его в дальний угол.

С правого фланга Сачек навесил в центр штрафной на Дочкала, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мампаси.

Тройная замена в составе "Локомотива" произошла. На поле появился Живоглядов вместо Бабкина.

Забрасывал в штрафную Живоглядов на ход Керку, но вышел из ворот голкипер и оказался первым на мяче.

Также замена голкипера произошла в составе москвичей. Вместо Худякова защищать ворота будет Савин.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют москвичи!

44' С угла поля навесил в центр штрафной Пешек, но с ударом головой от Ганцко легко справился Худяков.

43' Мог убегать в штрафную соперника Изидор после паса от Рыбчинского, но нарушил правила в борьбе с защитником.

42' Откровенно грубо в подкате сбивал соперника на фланге Панак. Судья показал нарушителю желтую карточку.

41' По флангу прорывался на скорости Крейчи и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитников полетел в аут.

40' Снова Исидор проверил бдительность голкипера дальним ударом, но без особых проблем справился Голец.

39' Ушел от опеки по флангу Челюстка и прострелил в центр штрафной, но здесь вынес мяч Рыбус подальше от ворот.

37' Убегал в штрафную соперника на скорости Изидор и пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.

36' Пробивал головой Гараслин после паса от Гложека, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

35' С правого фланга прострелил Крейчи в штрафную, но спокойно на выходе сыграл Худяков и забрал мяч в руки.

34' Диагональ исполнял в штрафную соперника на ход Гложеку в штрафную Павелка, но мяч перехватил защитник.

32' Убежал по флангу Пулкраб и прострелил в штрафную, но на выходе Худяков забрал мяч руки.

31' Ушел от соперника по флангу Изидор, сместился в штрафную и пробил по воротам, но справился без труда голкипер.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Ян Кухта! Выскакивал на ворота соперника Кухта после паса от Жемалетдинова, обыграл финтом Голеца и со второй попытки смог протолкнуть снаряд в сетку.

29' Гараслин с фланга забросил на ход Павелке, но того опередил вышедший из ворот Голец.

28' По левому флангу прорвался в очередной раз Рыбчинский и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

27' Проникающий пас вырезал Кухта на ход Изидору, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

26' Со штрафного забрасывал в район одиннадцатиметровой отметки Жемалетдинов, но здесь пробить Кухте не дал Панак.

25' В центре поля получил по ногам Ненахов в подкате от Креййчи. Штрафной удар исполнять будут россияне.

24' С угла поля навесил в центр штрафной Жемалетдинов. Здесь Пабло пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.

23' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Изидор, но здесь Рыбчинский не смог головой добраться до мяча.

22' По флангу убегал Жемалетдинов, но получил по ногам от защитника. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

21' С левого фланга навесил в штрафную соперника Рыбчинский, но удара по воротам дело так и не дошло.

20' Убежал по флангу в штрафную соперника Жемалетдинов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

19' Ушел финтами от соперника в чужой штрафной Крейчи и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

17' Гложек забрасывал в штрафную соперника на ход Пулкрабу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Пробивал по воротам с дальней дистанции Ненахов, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел выше ворот.

15' Проникающий пас в штрафную исполнял Рыбчинский на ход Кухте, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

14' В центре поля грамотно подставился Жемалетдинов и вынудил Крейчи нарушить правила.

13' Забрасывал в штрафную соперника Изидор на Кухту, но тот на этот раз проиграл борьбу за мяч защитнику.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Ян Кухта! Хорошая контратака получилась у москвичей. Убежал по правому флангу Жемалетдинов и отдал пас поперек на Кухту, который оторвался от опеки и вколотил снаряд точно в нижний угол.

10' Прорвался по флангу Рыбчинский и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

9' С левого фланга навесил центр штрафной Гложек, но здесь Гараслин не смог пробить в борьбе против Кастро.

8' Нет гола. Крайне неудачно исполнил пенальти Ганцко, развел он голкипера и мяч по разным углам, но угодил в штангу, от которой сфера отправилась за пределы поля.

7' Теперь уже Рыбус грубо сбивал соперника в своей штрафной в подкате. Судья без раздумий назначил пенальти!

6' Забрасывал с правого фланга Крейчи в штрафную, но здесь головой вынес сферу в аут Кастро.

5' На фланге получил по ногам Жемалетдинов от Крейчи. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

3' С фланга забросил Рыбчинский в штрафную на Кухту, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

2' Москвичи играют в традиционных зелено-красных цветах, чехи выбрали себе белый комплект формы.