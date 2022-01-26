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Спарта Прага
2:2
Второй тайм: 73'
Локомотив Москва
0'
0:1
12' Гол
Кухта Ян
0:2
29' Гол
Кухта Ян
1:2
61' Гол
Крейчи Ладислав II
2:2
65' Гол
Чванчара Томаш
73'

Ход матча

12'
0:1
Кухта Ян
29'
0:2
Кухта Ян
61'
Крейчи Ладислав II
1:2
65'
Чванчара Томаш
2:2
Прогнозы 141
Спарта Прага 50.4% (71)
X 37.6% (53)
Локомотив Москва 12.1% (17)
0
выиграет Спарта Прага, со счетом 2:0
Спарта отлично действует в обороне и не менее хорошо в нападении,думаю сухая Победа Спарты
Михаил Иванченко #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Локомотив Москва
7.20
7.00
1.57
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Спарта Прага
Локомотив Москва

История личных встреч

Спарта Прага
Локомотив Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ростов - Спарта Прага 0:2 Градец Кралове - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 5:1 Спарта Прага - Брондбю 2:0
Карвина - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Глазго Рейнджерс - Спарта Прага 2:0 Словацко - Спарта Прага 4:0 Спарта Прага - Теплице 4:2 Лион - Спарта Прага 3:0 Баник Острава - Спарта Прага 2:2 Теплице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Млада Болеслав 1:0 Спарта Прага - Лион 3:4 Пардубице - Спарта Прага 2:4 Спарта Прага - Славия Прага 1:0 Спарта Прага - Глазго Рейнджерс 1:0 Фастав Злин - Спарта Прага 2:5 Лисен - Спарта Прага 0:3 Спарта Прага - Яблонец 1:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1
Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    75'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Марк Мампаси!
  • Угловой
    74'
    Догнал мяч на фланге Живоглядов и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера отправилась на угловой.
  • 73'
    На фланге Мампаси получил по ногам от Чванчары. Штрафной удар в пользу россиян назначил арбитр.
  • Опасный момент
    72'
    Обрезался Савин на своей половине поля, подарив мяч Чванчаре, но тот, перебросив голкипера, угодил точно в штангу.
  • 71'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Дочкал. Здесь пробил в касание Крейчи, но не попал в ство ворот.
  • Замена
    70'
    Также замена голкипера произошла в составе москвичей. Вместо Худякова защищать ворота будет Савин.
  • 69'
    Забрасывал в штрафную Живоглядов на ход Керку, но вышел из ворот голкипер и оказался первым на мяче.
  • Замена
    68'
    Тройная замена в составе "Локомотива" произошла. На поле появился Живоглядов вместо Бабкина.
  • 67'
    С правого фланга Сачек навесил в центр штрафной на Дочкала, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мампаси.
  • Гол в свои ворота
    65'
    АВТОГОЛ! 2-2! Пабло! Ушел от соперника Дочкал обыграл голкипера  чужой штрафной но не стал бить с острого угла а прострелил вдоль ворот, Пабло в попытке выбить мяч срезал его в дальний угол.
  • 64'
    С угла поля Челюстка навесил в центр штрафной, но здесь прыгнул выше всех Изидор и вынес мяч подальше.
  • 63'
    Забросил Глочек в штрафную, куда врывался Гложек, но Мампаси в подкате вынес мяч в сторону.
  • Описание гола
    61'
    ГОЛ! 1-2! Ладислав Крейчи! Со штрафного навесил Челюстка на ближнюю штангу, куда ворвался из-за спин защитников Крейчи и с лету пробил точно под опорную ногу голкиперу. Мяч в сетке!
  • 60'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Гараслин. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Желтая карточка
    59'
    Перед своей штрафной налетел на Гараслина в грубом подкате Баринов. Судья показал желтую карточку нарушителю. 
  • 58'
    Налетел на соперника в центре поля Баринов. Штрафной удар назначил арбитр в пользу чехов.
  • 57'
    С левого фланга Изидор сместился в центр и пробил в дальний угол, но ногами отбил голкипер сферу в сторону.
  • 56'
    По флангу прорвался Марадишвили и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 55'
    Накрутил соперника перед чужой штрафной Петров и пробил в дальний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 54'
    На фланге Керк руками уложил на газон в верховой борьбе Гараслина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Спарты".
  • 53'
    Диагональ исполнял Мампаси в штрафную на Изидора, но тот пробил с лету крайне неточно.
  • 51'
    С левого фланга отдавал в штрафную Челюстка на ход Пулкрабу, но тому пробить не позволили защитники.
  • 50'
    Мягко забросил в штрафную Кастро на Изидора, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 49'
    В центре поля Баринов налетел на соперника и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будут чехи.
  • 48'
    С дальней дистанции пробивал по воротам в очередной раз Изидор, но мяч полетел выше ворот.
  • 47'
    Забрасывал Изидор в штрафную на Кухту, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют москвичи!
  • 44'
    С угла поля навесил в центр штрафной Пешек, но с ударом головой от Ганцко легко справился Худяков.
  • 43'
    Мог убегать в штрафную соперника Изидор после паса от Рыбчинского, но нарушил правила в борьбе с защитником.
  • Желтая карточка
    42'
    Откровенно грубо в подкате сбивал соперника на фланге Панак. Судья показал нарушителю желтую карточку.
  • 41'
    По флангу прорывался на скорости Крейчи и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитников полетел в аут.
  • 40'
    Снова Исидор проверил бдительность голкипера дальним ударом, но без особых проблем справился Голец.
  • 39'
    Ушел от опеки по флангу Челюстка и прострелил в центр штрафной, но здесь вынес мяч Рыбус подальше от ворот.
  • 37'
    Убегал в штрафную соперника на скорости Изидор и пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.
  • 36'
    Пробивал головой Гараслин после паса от Гложека, но мяч полетел точно в руки голкиперу. 
  • 35'
    С правого фланга прострелил Крейчи в штрафную, но спокойно на выходе сыграл Худяков и забрал мяч в руки.
  • 34'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника на ход Гложеку в штрафную Павелка, но мяч перехватил защитник.
  • 32'
    Убежал по флангу Пулкраб и прострелил в штрафную, но на выходе Худяков забрал мяч руки.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу Изидор, сместился в штрафную и пробил по воротам, но справился без труда голкипер.
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Ян Кухта! Выскакивал на ворота соперника Кухта после паса от Жемалетдинова, обыграл финтом Голеца и со второй попытки смог протолкнуть снаряд в сетку.
  • 29'
    Гараслин с фланга забросил на ход Павелке, но того опередил вышедший из ворот Голец.
  • 28'
    По левому флангу прорвался в очередной раз Рыбчинский и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • Офсайд
    27'
    Проникающий пас вырезал Кухта на ход Изидору, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 26'
    Со штрафного забрасывал в район одиннадцатиметровой отметки Жемалетдинов, но здесь пробить Кухте не дал Панак.
  • 25'
    В центре поля получил по ногам Ненахов в подкате от Креййчи. Штрафной удар исполнять будут россияне.
  • 24'
    С угла поля навесил в центр штрафной Жемалетдинов. Здесь Пабло пробил головой, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 23'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Изидор, но здесь Рыбчинский не смог головой добраться до мяча.
  • 22'
    По флангу убегал Жемалетдинов, но получил по ногам от защитника. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 21'
    С левого фланга навесил в штрафную соперника Рыбчинский, но удара по воротам дело так и не дошло.
  • 20'
    Убежал по флангу в штрафную соперника Жемалетдинов и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 19'
    Ушел финтами от соперника в чужой штрафной Крейчи и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 17'
    Гложек забрасывал в штрафную соперника на ход Пулкрабу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    Пробивал по воротам с дальней дистанции Ненахов, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел выше ворот.
  • 15'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Рыбчинский на ход Кухте, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 14'
    В центре поля грамотно подставился Жемалетдинов и вынудил Крейчи нарушить правила.
  • 13'
    Забрасывал в штрафную соперника Изидор на Кухту, но тот на этот раз проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Ян Кухта! Хорошая контратака получилась у москвичей. Убежал по правому флангу Жемалетдинов и отдал пас поперек на Кухту, который оторвался от опеки и вколотил снаряд точно в нижний угол.
  • 10'
    Прорвался по флангу Рыбчинский и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 9'
    С левого фланга навесил  центр штрафной Гложек, но здесь Гараслин не смог пробить в борьбе против Кастро.
  • Не забитый пенальти
    8'
    Нет гола. Крайне неудачно исполнил пенальти Ганцко, развел он голкипера и мяч по разным углам, но угодил в штангу, от которой сфера отправилась за пределы поля.
  • Пенальти!
    7'
    Теперь уже Рыбус грубо сбивал соперника в своей штрафной в подкате. Судья без раздумий назначил пенальти!
  • 6'
    Забрасывал с правого фланга Крейчи в штрафную, но здесь головой вынес сферу в аут Кастро.
  • 5'
    На фланге получил по ногам Жемалетдинов от Крейчи. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 3'
    С фланга забросил Рыбчинский в штрафную на Кухту, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 2'
    Москвичи играют в традиционных зелено-красных цветах, чехи выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В очередном товарищеском матче в рамках испанских сборов "Локомотив" встретится с пражской "Спартой". Комментировать игру для вас буду я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 141
Спарта Прага 50.4% (71)
X 37.6% (53)
Локомотив Москва 12.1% (17)
0
выиграет Спарта Прага, со счетом 2:0
Спарта отлично действует в обороне и не менее хорошо в нападении,думаю сухая Победа Спарты
Михаил Иванченко #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Прага
Ничья
Локомотив Москва
7.20
7.00
1.57
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Где смотреть матч Спарта Прага 2:2 Локомотив Москва онлайн


Прогнозы на матч Спарта Прага 2:2 Локомотив Москва

Исход игры
Спарта Прага
50.4% (71)
Ничья
37.6% (53)
Локомотив Москва
12.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (66)
Меньше
48.84% (63)
Обе команды забьют
Да
86.82% (112)
Нет
13.18% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (46)
2:1 Спарта Прага
31.2% (44)
1:0 Спарта Прага
7.8% (11)
1:2 Локомотив Москва
7.8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Спарта Прага
3.5% (5)
3:1 Спарта Прага
2.1% (3)
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