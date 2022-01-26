Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
12' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
1:0
28' ГолЛистковски Марчин
2:0
38' ГолКода Массимо
67' Желтая карточкаКрекко Лука
2:1
88' ГолМеджорини Риккардо
90' Желтая карточкаБикел Жаниу
90' Желтая карточкаМайер Жан
90' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
Ход матча
12'
28'
38'
2:0
67'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
60 Владение мячом, % 40
24
Фараго
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Хасич ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
История личных встреч
Лечче
Виченца Виртус
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (2)
|0.45
|Стрефецца Габриэль
|8
|0.4
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.2
|Гарджуло Марио
|3
|0.15
|Майер Жан
|2
|0.1
|Родригес Пабло
|1
|0.05
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|Листковски Марчин
|1
|0.05
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Галло Антонино
|1
|0.05
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|4
|0.21
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.21
|Джакомелли Стефано
|2
|0.11
|Дьяв Давиде
|1
|0.05
|Дальмонте Никола
|1
|0.05
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.05
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Крекко Лука
|1
|0.05
|Ерарди Марио
|1
|0.05
|Тогордо Антони
|1
|0.05
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.05
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Бикел Жаниу
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
15 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
8
38%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
2
10%
5
50%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90
Пропущено
8
18
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
3
38%
3
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Забито
32
19
21 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
6
19%
1
5%
1-15
7
22%
3
16%
16-30
8
25%
3
16%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
5
16%
9
47%
76-90
Пропущено
19
37
6 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 18
3
16%
3
8%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
16%
10
27%
31-45
6
32%
8
22%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
3
16%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0
Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|34 - 17
|40
|2.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|3.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|4.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 21
|30
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|19 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|9 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2