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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
2:1
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
12' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
1:0
28' Гол
Листковски Марчин
2:0
38' Гол
Кода Массимо
67' Желтая карточка
Крекко Лука
2:1
88' Гол
Меджорини Риккардо
90' Желтая карточка
Бикел Жаниу
90' Желтая карточка
Майер Жан
90' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
90'+4
21
Габриэл
Васконселлос
24
Фараго
Паоло
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
30
Баррека
Антонио
33
Калабрези
Артуро
19
Листковски
Марчин
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
11
Раноккья
Филиппо
18
Ди
Пардо
Алессандро
39
Манчини
Томмазо
10
Джакомелли
Стефано
9
Дьяв
Давиде
Лечче
4-5-1
Виченца Виртус
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Виченца Виртус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (2) 0.45
Стрефецца Габриэль 8 0.4
Ди Мариано Франческо 4 0.2
Гарджуло Марио 3 0.15
Майер Жан 2 0.1
Родригес Пабло 1 0.05
Туиа Алессандро 1 0.05
Дермаку Кастриот 1 0.05
Листковски Марчин 1 0.05
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Галло Антонино 1 0.05
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 4 0.21
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.21
Джакомелли Стефано 2 0.11
Дьяв Давиде 1 0.05
Дальмонте Никола 1 0.05
Да Крус Алессио 1 (1) 0.05
Лонго Самуэле 1 0.05
Крекко Лука 1 0.05
Ерарди Марио 1 0.05
Тогордо Антони 1 0.05
Ди Пардо Алессандро 1 0.05
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мариано Франческо 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Майер Жан 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Кода Массимо 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Бикел Жаниу 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
15 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
8
38%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
2
10%
5
50%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
2
18%
4
21%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
3
27%
1
11%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
4
44%
76-90

Пропущено

8
18
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
3
38%
3
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Забито

32
19
21 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
6
19%
1
5%
1-15
7
22%
3
16%
16-30
8
25%
3
16%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
5
16%
9
47%
76-90

Пропущено

19
37
6 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 18
3
16%
3
8%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
16%
10
27%
31-45
6
32%
8
22%
46-60
4
21%
4
11%
61-75
3
16%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лечче - Кремонезе 2:1 ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0
Порденоне - Лечче 0:1 Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1
Виченца Виртус
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3
Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 20 11 7 2 34 - 17 40
2. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
3. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
4. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 19 8 6 5 24 - 21 30
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
20. Виченца Виртус Заявка 19 2 2 15 19 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
10. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 9 0 2 7 9 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 10 3 4 3 10 - 13 13
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Листковски Марчин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Раноккья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 2:1 Виченца Виртус онлайн


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