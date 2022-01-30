Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
1:0
27' ГолДьяв Давиде
37' Желтая карточкаБа Абу
38' Желтая карточкаБикел Жаниу
Ход матча
27'
37'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
54 Владение мячом, % 46
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.2
|Проя Федерико
|4
|0.2
|Джакомелли Стефано
|2
|0.1
|Дьяв Давиде
|2
|0.1
|Дальмонте Никола
|1
|0.05
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.05
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Крекко Лука
|1
|0.05
|Ерарди Марио
|1
|0.05
|Тогордо Антони
|1
|0.05
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.05
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|8 (2)
|0.4
|Лунетта Габриэль
|3
|0.15
|Кьярелло Риккардо
|2
|0.1
|Арригини Андреа
|1
|0.05
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.05
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.05
|Ба Абу
|1
|0.05
|Казарини Федерико
|1
|0.05
|Престиа Джузеппе
|1
|0.05
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|Колай Аристиди
|1
|0.05
|Маркони Микеле
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Бикел Жаниу
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|5
|1
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Кьярелло Риккардо
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Ба Абу
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Корацца Симоне
|2
|0
|Паломби Симоне
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
4
25%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
5
50%
1
13%
76-90
Пропущено
19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
5%
3
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
4
33%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
8
36%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
9
47%
3
14%
76-90
Пропущено
37
28
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
3
8%
7
25%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
10
27%
4
14%
31-45
8
22%
5
18%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
5
14%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2
Алессандрия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1
Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|34 - 17
|40
|2.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|3.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|4.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|20
|8
|7
|5
|25 - 22
|31
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Парма
|1:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|22 - 22
|26
|12.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|13.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|14.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|20
|6
|2
|12
|21 - 30
|20
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|20
|4
|5
|11
|17 - 33
|17
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|20
|2
|6
|12
|21 - 34
|12
|19.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|20
|3
|2
|15
|20 - 37
|11
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Козенца
|1:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|11.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|13.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|14.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|17.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 18
|2