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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Алессандрия
0'
1:0
27' Гол
Дьяв Давиде
37' Желтая карточка
Ба Абу
38' Желтая карточка
Бикел Жаниу
43'

Ход матча

27'
Дьяв Давиде
(Меджорини Риккардо)
1:0
37'
 
Ба Абу
38'
Бикел Жаниу
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 54 Владение мячом, % 46
22
Гранди
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
13
Пазини
Никола
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
34
Дальмонте
Никола
16
Бикел
Жаниу
6
Дзонта
Лорис
70
Да
Крус
Алессио
69
Меджорини
Риккардо
9
Дьяв
Давиде
12
Писсери
Маттео
44
Мантовани
Валерио
19
Престиа
Джузеппе
7
Пароди
Лука
25
Пьероцци
Эдоардо
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
18
Корацца
Симоне
62
Миланезе
Томмазо
Виченца Виртус
4-3-1-2
Алессандрия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.2
Проя Федерико 4 0.2
Джакомелли Стефано 2 0.1
Дьяв Давиде 2 0.1
Дальмонте Никола 1 0.05
Да Крус Алессио 1 (1) 0.05
Лонго Самуэле 1 0.05
Крекко Лука 1 0.05
Ерарди Марио 1 0.05
Тогордо Антони 1 0.05
Ди Пардо Алессандро 1 0.05
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 8 (2) 0.4
Лунетта Габриэль 3 0.15
Кьярелло Риккардо 2 0.1
Арригини Андреа 1 0.05
Ди Дженнаро Маттео 1 0.05
Мустаккьо Маттиа 1 0.05
Ба Абу 1 0.05
Казарини Федерико 1 0.05
Престиа Джузеппе 1 0.05
Паломби Симоне 1 0.05
Колай Аристиди 1 0.05
Маркони Микеле 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Проя Федерико 4 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Бикел Жаниу 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 5 1
Лунетта Габриэль 5 0
Пароди Лука 4 0
Кьярелло Риккардо 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Ба Абу 3 0
Казарини Федерико 2 0
Корацца Симоне 2 0
Паломби Симоне 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
4
25%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
5
50%
1
13%
76-90

Пропущено

19
12
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
5%
3
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
4
33%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
8
36%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
9
47%
3
14%
76-90

Пропущено

37
28
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
3
8%
7
25%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
10
27%
4
14%
31-45
8
22%
5
18%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
5
14%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2
Алессандрия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1
Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 20 11 7 2 34 - 17 40
2. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
3. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
4. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла 1:1 Заявка 20 8 7 5 25 - 22 31
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Парма 1:0 Заявка 20 6 8 6 22 - 22 26
12. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
13. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
14. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия 0:1 Заявка 20 6 2 12 21 - 30 20
17. Козенца 1:1 Заявка 20 4 5 11 17 - 33 17
18. Кротоне 0:1 Заявка 20 2 6 12 21 - 34 12
19. Виченца Виртус 1:0 Заявка 20 3 2 15 20 - 37 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла 1:1 Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
9. Козенца 1:1 Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
11. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 7 - 7 13
13. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
14. Алессандрия 0:1 Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне 0:1 Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус 1:0 Заявка 10 1 2 7 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма 1:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла 1:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 13 13
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия 0:1 Заявка 10 2 1 7 13 - 18 7
17. Виченца Виртус 1:0 Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца 1:1 Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне 0:1 Заявка 10 0 2 8 8 - 18 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Бикел Жаниу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Ба Абу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Дьяв Давиде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виченца Виртус 1:0 Алессандрия онлайн


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Виченца Виртус
Алессандрия

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