Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
31' Желтая карточкаМулаттьери Самуэле
1:0
37' ГолВаскес Франко
45' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
51' Желтая карточкаАвуа Теофилус
57' Желтая карточкаРисполи Андреа
70' Желтая карточкаДанило
78' Желтая карточкаЮрич Станко
1:1
89' ГолМаррас Мануэль
Ход матча
37'
1:0
51'
57'
66'
70'
78'
89'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 12
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 19
-
40 Владение мячом, % 60
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
32
Могос
Василе
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Парма
Кротоне
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|6
|0.3
|Бенедычак Адриан
|4
|0.2
|Инглезе Роберто
|3
|0.15
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.1
|Юрич Станко
|2
|0.1
|Тутино Дженнаро
|2
|0.1
|Ман Деннис
|2
|0.1
|Дель Прато Энрико
|1
|0.05
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.3
|Марич Мирко
|5 (3)
|0.25
|Каргбо Аугустус
|2
|0.1
|Канестрелли Симоне
|2
|0.1
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.1
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|Борелло Джузеппе
|1
|0.05
|Донса Годфред
|1
|0.05
|Маррас Мануэль
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|5
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Юрич Станко
|3
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|5
|1
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Авуа Теофилус
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
38%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
5
28%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
2
9%
4
18%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
6
27%
76-90
Пропущено
23
34
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
4
17%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
9
26%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
6
26%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0
Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|20
|11
|7
|2
|34 - 17
|40
|2.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|3.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|4.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|25 - 22
|31
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Парма
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|22 - 23
|24
|14.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|22 - 31
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|17 - 33
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|22 - 34
|13
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|21 - 38
|11
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3