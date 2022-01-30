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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
1:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
31' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
1:0
37' Гол
Васкес Франко
45' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
51' Желтая карточка
Авуа Теофилус
57' Желтая карточка
Рисполи Андреа
70' Желтая карточка
Данило
78' Желтая карточка
Юрич Станко
1:1
89' Гол
Маррас Мануэль
90'+7
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
19
Зом
Симон
21
Скьяттарелла
Паскуале
44
Коста
Филиппо
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
98
Ман
Деннис
22
Саро
Джанлука
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
3
Куомо
Джузеппе
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
23
Джаннотти
Паскуале
9
Мулаттьери
Самуэле
Парма
3-4-1-2
Кротоне
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Кротоне

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
3:4
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 6 0.3
Бенедычак Адриан 4 0.2
Инглезе Роберто 3 0.15
Михэйлэ Валентин 2 0.1
Юрич Станко 2 0.1
Тутино Дженнаро 2 0.1
Ман Деннис 2 0.1
Дель Прато Энрико 1 0.05
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.3
Марич Мирко 5 (3) 0.25
Каргбо Аугустус 2 0.1
Канестрелли Симоне 2 0.1
Бенали Ахмед 2 (1) 0.1
Дзанеллато Никколо 1 0.05
Борелло Джузеппе 1 0.05
Донса Годфред 1 0.05
Маррас Мануэль 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 5 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Данило Ларанжера 3 0
Ман Деннис 3 0
Юрич Станко 3 0
Коббо Элиас 2 0
Зом Симон 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 5 1
Джаннотти Паскуале 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Авуа Теофилус 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
38%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
5
28%
61-75
1
13%
3
17%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
2
9%
4
18%
1-15
3
14%
5
23%
16-30
6
27%
1
5%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Пропущено

23
34
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
4
17%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
5
22%
9
26%
31-45
2
9%
4
12%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
6
26%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0
Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2
Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 20 11 7 2 34 - 17 40
2. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
3. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
4. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 20 8 7 5 25 - 22 31
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Парма Заявка 20 5 9 6 22 - 23 24
14. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 20 6 2 12 22 - 31 20
17. Козенца Заявка 20 4 5 11 17 - 33 17
18. Кротоне Заявка 20 2 7 11 22 - 34 13
19. Виченца Виртус Заявка 20 3 2 15 21 - 38 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
10. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. Парма Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 10 3 4 3 10 - 13 13
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Канестрелли Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Мулаттьери Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 1:1 Кротоне онлайн


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