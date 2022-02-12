Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Портимоненсе
1:1
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
11' Желтая карточка
Муса Петар
14' Желтая карточка
Энрике Педро
1:0
20' Гол
Матуш Рикарду
39' Желтая карточка
Эвертон Перейра
1:1
41' Гол
Муса Петар
42' Желтая карточка
Релвас Филипе
45' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
66' Желтая карточка
Ангуло Иван
77' Красная карточка
Поросо Джаксон
83' Желтая карточка
Илори Тьягу
90'+7
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
4
Виллиан
II
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
76
Карлинос
7
Эвертон
Перейра
11
Оливейро
Андерсон
II
10
Накацзима
Шоя
70
Ангуло
Иван
17
Матуш
Рикарду
1
Бракалли
Рафаэл
22
Сантос
Натан
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
2
Кэннон
Реджи
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
20
Феррейра
Филипе
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
Портимоненсе
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Боавишта

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ГЛ
0:1
ГЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.14
Карлинос 2 0.09
Поссиньоло Лукас 2 0.09
Гомеш Бету 2 0.09
Фернандес Лукас IV 1 0.05
Канде Фали 1 0.05
Апонса Вилинтон 1 0.05
Накацзима Шоя 1 0.05
Ангуло Иван 1 0.05
Матуш Рикарду 1 0.05
Велинтон Жуниор 1 0.05
Са Педру 1 0.05
Лукинья 1 0.05
Оливейро Андерсон II 1 0.05
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.05
Виллиан II 0 0
Муфи Фахд 0 0
Релвас Филипе 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 8 0.36
Зауэр Густаво 4 (1) 0.18
Хамаче Янис 4 (1) 0.18
Нжие Юсуфа 3 0.14
Де Сантис Джериел 2 0.09
Горре Кенджи 1 0.05
Макута Гайус 1 0.05
Гарсия Хави 1 0.05
Илори Тьягу 1 0.05
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 10 0
Поссиньоло Лукас 9 0
Энрике Педро VI 7 0
Карлинос 6 0
Фернандес Лукас IV 4 1
Муфи Фахд 5 0
Канде Фали 5 0
Са Педру 3 1
Португал Самуэл 4 0
Релвас Филипе 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Ангуло Иван 3 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Велинтон Жуниор 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Sapara 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 8 0
Абаскаль Родриго 6 1
Поросо Джаксон 6 1
Сантос Натан 5 1
Муса Петар 6 0
Макута Гайус 4 1
Кэннон Реджи 4 1
Зауэр Густаво 5 0
Де Сантис Джериел 5 0
Вукотич Илия 4 0
Горре Кенджи 4 0
Хамаче Янис 4 0
Бракалли Рафаэл 2 0
Нжие Юсуфа 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Сантос Луис 0 1
Гарсия Хави 1 0
Илори Тьягу 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
3
14%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
5
42%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
14%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
7
32%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
7
32%
7
28%
76-90

Пропущено

24
34
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
1
4%
5
15%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
7
29%
29%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 22 19 3 0 57 - 16 60
2. Спортинг Л Заявка 22 17 3 2 43 - 15 54
3. Бенфика Заявка 22 16 2 4 58 - 20 50
4. Брага Заявка 22 12 5 5 39 - 23 41
5. Жил Висенте Заявка 21 9 7 5 32 - 24 34
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 8 6 7 32 - 26 30
7. Эшторил 0:0 Заявка 22 6 10 6 25 - 24 28
8. Портимоненсе Заявка 22 7 6 9 22 - 24 27
9. Маритиму Заявка 21 6 7 8 25 - 30 25
10. Санта-Клара Заявка 22 6 6 10 26 - 41 24
11. Визела Заявка 21 5 8 8 24 - 36 23
12. Боавишта Заявка 22 3 12 7 25 - 34 21
13. Пасуш де Феррейра Заявка 22 4 9 9 16 - 26 21
14. Тондела 0:0 Заявка 22 6 3 13 29 - 43 21
15. Морейренсе Заявка 21 4 7 10 22 - 32 19
16. Арока Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
17. Фамаликан Заявка 21 3 8 10 23 - 37 17
18. Белененсеш Заявка 21 2 6 13 13 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
2. Спортинг Л Заявка 11 9 1 1 19 - 5 28
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика Заявка 11 7 1 3 27 - 12 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Боавишта Заявка 11 3 7 1 15 - 12 16
8. Жил Висенте Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
11. Тондела 0:0 Заявка 11 4 0 7 17 - 23 12
12. Морейренсе Заявка 10 3 3 4 15 - 15 12
13. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
14. Эшторил 0:0 Заявка 11 1 7 3 12 - 14 10
15. Арока Заявка 10 3 1 6 10 - 22 10
16. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
17. Фамаликан Заявка 10 1 5 4 6 - 13 8
18. Белененсеш Заявка 10 2 2 6 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 8 29
2. Бенфика Заявка 11 9 1 1 31 - 8 28
3. Спортинг Л Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Жил Висенте Заявка 10 5 4 1 15 - 9 19
5. Эшторил 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 4 5 6 - 13 10
11. Визела Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
12. Тондела 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 20 9
13. Фамаликан Заявка 11 2 3 6 17 - 24 9
14. Арока Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
15. Морейренсе Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта Заявка 11 0 5 6 10 - 22 5
18. Белененсеш Заявка 11 0 4 7 4 - 17 4
Прогнозы 127
Портимоненсе 48.8% (62)
X 34.6% (44)
Боавишта 16.5% (21)
Все прогнозы
Где смотреть матч Портимоненсе 1:1 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Боавишта

Исход игры
Портимоненсе
48.8% (62)
Ничья
34.6% (44)
Боавишта
16.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (41)
Меньше
67.72% (86)
Обе команды забьют
Да
62.99% (80)
Нет
37.01% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
1:0 Портимоненсе
29.9% (38)
2:1 Портимоненсе
17.3% (22)
1:2 Боавишта
12.6% (16)
0:1 Боавишта
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 