Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
11' Желтая карточкаМуса Петар
14' Желтая карточкаЭнрике Педро
1:0
20' ГолМатуш Рикарду
39' Желтая карточкаЭвертон Перейра
1:1
41' ГолМуса Петар
42' Желтая карточкаРелвас Филипе
45' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
66' Желтая карточкаАнгуло Иван
77' Красная карточкаПоросо Джаксон
83' Желтая карточкаИлори Тьягу
Ход матча
11'
14'
20'
1:0
39'
41'
1:1
42'
45'
66'
77'
83'
86'
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Sapara
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Портимоненсе
Боавишта
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.14
|Карлинос
|2
|0.09
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.09
|Гомеш Бету
|2
|0.09
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.05
|Канде Фали
|1
|0.05
|Апонса Вилинтон
|1
|0.05
|Накацзима Шоя
|1
|0.05
|Ангуло Иван
|1
|0.05
|Матуш Рикарду
|1
|0.05
|Велинтон Жуниор
|1
|0.05
|Са Педру
|1
|0.05
|Лукинья
|1
|0.05
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.05
|Виллиан II
|0
|0
|Муфи Фахд
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|8
|0.36
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.18
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.18
|Нжие Юсуфа
|3
|0.14
|Де Сантис Джериел
|2
|0.09
|Горре Кенджи
|1
|0.05
|Макута Гайус
|1
|0.05
|Гарсия Хави
|1
|0.05
|Илори Тьягу
|1
|0.05
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|10
|0
|Поссиньоло Лукас
|9
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Карлинос
|6
|0
|Фернандес Лукас IV
|4
|1
|Муфи Фахд
|5
|0
|Канде Фали
|5
|0
|Са Педру
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Релвас Филипе
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Велинтон Жуниор
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|8
|0
|Абаскаль Родриго
|6
|1
|Поросо Джаксон
|6
|1
|Сантос Натан
|5
|1
|Муса Петар
|6
|0
|Макута Гайус
|4
|1
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Зауэр Густаво
|5
|0
|Де Сантис Джериел
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Горре Кенджи
|4
|0
|Хамаче Янис
|4
|0
|Бракалли Рафаэл
|2
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Сантос Луис
|0
|1
|Гарсия Хави
|1
|0
|Илори Тьягу
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 13
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
4
27%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
5
42%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Забито
22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
3
14%
3
12%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
7
32%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
7
32%
7
28%
76-90
Пропущено
24
34
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
1
4%
5
15%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
5
21%
8
24%
61-75
7
29%
29%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1
Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0 Портимоненсе - Эшторил 0:2 Оливейренсе - Портимоненсе 3:3 Бенфика - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|22
|19
|3
|0
|57 - 16
|60
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 15
|54
|3.
|Бенфика
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|58 - 20
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|39 - 23
|41
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 24
|34
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 26
|30
|7.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|22
|6
|10
|6
|25 - 24
|28
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 24
|27
|9.
|Маритиму
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 41
|24
|11.
|Визела
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|24 - 36
|23
|12.
|Боавишта
|Заявка
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|16 - 26
|21
|14.
|Тондела
|0:0 Заявка
|22
|6
|3
|13
|29 - 43
|21
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|22 - 32
|19
|16.
|Арока
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|23 - 37
|17
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Визела
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|11.
|Тондела
|0:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 23
|12
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 15
|12
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|11
|1
|7
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Арока
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 22
|10
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 8
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 8
|28
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|5.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 15
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 13
|10
|11.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|12.
|Тондела
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 20
|9
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|17 - 24
|9
|14.
|Арока
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|4 - 17
|4
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:1 Боавишта
Исход игры
Портимоненсе
48.8% (62)
Ничья
34.6% (44)
Боавишта
16.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (41)
Меньше
67.72% (86)
Обе команды забьют
Да
62.99% (80)
Нет
37.01% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
1:0 Портимоненсе
29.9% (38)
2:1 Портимоненсе
17.3% (22)
1:2 Боавишта
12.6% (16)
0:1 Боавишта
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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