Олимпиада 2022
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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Арока
0:3
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
0:1
7' Гол
Алипур Али
17' Желтая карточка
Абдулайе Ба
25' Желтая карточка
Арсенио
0:1
27' Не забитый пенальти
Дьедеррик Жоэль
0:2
27' Гол
Дьедеррик Жоэль
47' Желтая карточка
Энрике
51' Желтая карточка
Коста Витор
55' Вторая желтая карточка
Энрике
0:3
79' Гол
Алипур Али
80' Желтая карточка
Алипур Али
90'+4
1
Виктор
Брага
72
Бенто
Талес
53
Абдулайе
Ба
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
18
Куасси
Эбуэ
21
Леонарду
Перейра
10
Букия
Андре
22
Руис
Алан
8
Арсенио
7
Силва
Андре
III
48
Paulo
Victor
III
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
8
Гитан
Рафик
10
Бельтраме
Стефано
15
Росси
Иван
93
Энрике
XI
95
Дьедеррик
Жоэль
9
Алипур
Али
Арока
4-2-3-1
Маритиму
4-4-2

История личных встреч

Арока
Маритиму

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ТМК
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 4 0.18
Даббаг Одай 4 0.18
Букия Андре 3 0.14
Арсенио 2 0.09
Бассо Жоау 2 (2) 0.09
Леонарду Перейра 1 0.05
Антони 1 0.05
Пите Луиш 1 0.05
Куасси Эбуэ 1 0.05
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 6 (1) 0.27
Дьедеррик Жоэль 5 (2) 0.23
Винк Клаудио 3 0.14
Гитан Рафик 3 (1) 0.14
Коста Матеуш 3 0.14
Шадаш Бруну 2 0.09
Энрике XI 2 0.09
Бельтраме Стефано 1 0.05
Кошта Эдгар 1 0.05
Видигал Андре 1 0.05
Рикардиньо Феррейра 1 0.05
Коста Витор 0 0
Зайнадин Джуниор 0 0
Бук Клесио 0 0
Paulo Victor III 0 0
Андраде Лео 0 0
Пеладжио Педро 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Андре III 4 2
Куасси Эбуэ 7 0
Даббаг Одай 4 1
Морейра Педру 5 0
Арсенио 5 0
Леонарду Перейра 5 0
Абдулайе Ба 4 0
Бассо Жоау 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Куарежма 4 0
Букия Андре 3 0
Сантос Адилио 3 0
Пите Луиш 1 1
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Антони 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 8 0
Зайнадин Джуниор 6 1
Росси Иван 7 0
Видигал Андре 5 1
Кошта Эдгар 6 0
Коста Матеуш 6 0
Пеладжио Педро 4 1
Андраде Лео 5 0
Мендеш Диогу 5 0
Коста Витор 5 0
Чина Фабиу 4 0
Дьедеррик Жоэль 1 1
Энрике XI 1 1
Paulo Victor III 1 1
Алипур Али 2 0
Шадаш Бруну 2 0
Гитан Рафик 2 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Саэнс Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
9%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
7
47%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
25%
3
14%
1-15
5
21%
4
19%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
6
40%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

21
29
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
7
33%
8
28%
76-90

Пропущено

39
29
22 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
6
15%
5
17%
1-15
8
21%
5
17%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
5
13%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2
Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2 Порту - Арока 3:0 Арока - Фамаликан 2:1
Маритиму
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Маритиму - Эшторил 0:0 Порту - Маритиму 2:1 Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1
Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 22 19 3 0 57 - 16 60
2. Спортинг Л Заявка 22 17 3 2 43 - 15 54
3. Бенфика Заявка 22 16 2 4 58 - 20 50
4. Брага Заявка 22 12 5 5 39 - 23 41
5. Жил Висенте Заявка 22 10 7 5 33 - 24 37
6. Витория Гимарайнш Заявка 22 8 6 8 32 - 27 30
7. Эшторил Заявка 22 7 9 6 26 - 24 30
8. Маритиму Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
9. Портимоненсе Заявка 22 7 6 9 22 - 24 27
10. Санта-Клара Заявка 22 6 6 10 26 - 41 24
11. Визела Заявка 22 5 8 9 24 - 37 23
12. Боавишта Заявка 22 3 12 7 25 - 34 21
13. Пасуш де Феррейра Заявка 22 4 9 9 16 - 26 21
14. Тондела Заявка 22 6 2 14 29 - 44 20
15. Фамаликан Заявка 22 4 8 10 28 - 37 20
16. Морейренсе Заявка 22 4 7 11 22 - 37 19
17. Арока Заявка 22 4 6 12 19 - 41 18
18. Белененсеш Заявка 22 3 6 13 14 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
2. Спортинг Л Заявка 11 9 1 1 19 - 5 28
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика Заявка 11 7 1 3 27 - 12 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Боавишта Заявка 11 3 7 1 15 - 12 16
8. Жил Висенте Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Тондела Заявка 11 4 0 7 17 - 23 12
12. Морейренсе Заявка 10 3 3 4 15 - 15 12
13. Эшторил Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
14. Фамаликан Заявка 11 2 5 4 11 - 13 11
15. Белененсеш Заявка 11 3 2 6 10 - 24 11
16. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
17. Арока Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 8 29
2. Бенфика Заявка 11 9 1 1 31 - 8 28
3. Спортинг Л Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Жил Висенте Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Эшторил Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Витория Гимарайнш Заявка 12 2 4 6 12 - 16 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 4 5 6 - 13 10
11. Визела Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
12. Фамаликан Заявка 11 2 3 6 17 - 24 9
13. Арока Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Морейренсе Заявка 12 1 4 7 7 - 22 7
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта Заявка 11 0 5 6 10 - 22 5
18. Белененсеш Заявка 11 0 4 7 4 - 17 4
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Дьедеррик Жоэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    25'
    Арсенио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Абдулайе Ба получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Алипур Али бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 131
Арока 26% (34)
X 42.7% (56)
Маритиму 31.3% (41)
Все прогнозы
Где смотреть матч Арока 0:3 Маритиму онлайн


Прогнозы на матч Арока 0:3 Маритиму

Исход игры
Арока
26% (34)
Ничья
42.7% (56)
Маритиму
31.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (33)
Меньше
73.81% (93)
Обе команды забьют
Да
68.25% (86)
Нет
31.75% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
1:0 Арока
15.3% (20)
1:2 Маритиму
13.7% (18)
0:1 Маритиму
11.5% (15)
2:1 Арока
9.2% (12)
0:2 Маритиму
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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