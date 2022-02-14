Португалия: Примейра-лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Муниципальный стадион Ароки
0:1
7' ГолАлипур Али
17' Желтая карточкаАбдулайе Ба
25' Желтая карточкаАрсенио
0:1
27' Не забитый пенальтиДьедеррик Жоэль
0:2
27' ГолДьедеррик Жоэль
47' Желтая карточкаЭнрике
51' Желтая карточкаКоста Витор
55' Вторая желтая карточкаЭнрике
0:3
79' ГолАлипур Али
80' Желтая карточкаАлипур Али
Ход матча
7'
0:1
17'
25'
27'
0:1
27'
0:2
47'
51'
55'
77'
79'
0:3
80'
72
Бенто
Талес
53
Абдулайе
Ба
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
18
Куасси
Эбуэ
10
Букия
Андре
22
Руис
Алан
8
Арсенио
66
Андраде
Лео
94
Коста
Витор
15
Росси
Иван
93
Энрике
XI
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
18 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Букия АндреПолузащитник
-
22 Руис АланПолузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
27 АнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
-
93 ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Телеш АндреПолузащитник
-
24 Бук КлесиоНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
История личных встреч
Арока
Маритиму
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|4
|0.18
|Даббаг Одай
|4
|0.18
|Букия Андре
|3
|0.14
|Арсенио
|2
|0.09
|Бассо Жоау
|2 (2)
|0.09
|Леонарду Перейра
|1
|0.05
|Антони
|1
|0.05
|Пите Луиш
|1
|0.05
|Куасси Эбуэ
|1
|0.05
|Морейра Педру
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|6 (1)
|0.27
|Дьедеррик Жоэль
|5 (2)
|0.23
|Винк Клаудио
|3
|0.14
|Гитан Рафик
|3 (1)
|0.14
|Коста Матеуш
|3
|0.14
|Шадаш Бруну
|2
|0.09
|Энрике XI
|2
|0.09
|Бельтраме Стефано
|1
|0.05
|Кошта Эдгар
|1
|0.05
|Видигал Андре
|1
|0.05
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.05
|Коста Витор
|0
|0
|Зайнадин Джуниор
|0
|0
|Бук Клесио
|0
|0
|Paulo Victor III
|0
|0
|Андраде Лео
|0
|0
|Пеладжио Педро
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Андре III
|4
|2
|Куасси Эбуэ
|7
|0
|Даббаг Одай
|4
|1
|Морейра Педру
|5
|0
|Арсенио
|5
|0
|Леонарду Перейра
|5
|0
|Абдулайе Ба
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Араужу Тьягу
|4
|0
|Куарежма
|4
|0
|Букия Андре
|3
|0
|Сантос Адилио
|3
|0
|Пите Луиш
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Бенто Талес
|2
|0
|Вальдеррама Евгени
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Антони
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Эшгаю Тьягу
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|8
|0
|Зайнадин Джуниор
|6
|1
|Росси Иван
|7
|0
|Видигал Андре
|5
|1
|Кошта Эдгар
|6
|0
|Коста Матеуш
|6
|0
|Пеладжио Педро
|4
|1
|Андраде Лео
|5
|0
|Мендеш Диогу
|5
|0
|Коста Витор
|5
|0
|Чина Фабиу
|4
|0
|Дьедеррик Жоэль
|1
|1
|Энрике XI
|1
|1
|Paulo Victor III
|1
|1
|Алипур Али
|2
|0
|Шадаш Бруну
|2
|0
|Гитан Рафик
|2
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
9%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
7
47%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
6
25%
3
14%
1-15
5
21%
4
19%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
6
40%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
3
38%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Забито
21
29
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
3
14%
3
10%
61-75
7
33%
8
28%
76-90
Пропущено
39
29
22 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 14
6
15%
5
17%
1-15
8
21%
5
17%
16-30
8
21%
4
14%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
5
13%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2
Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2 Порту - Арока 3:0 Арока - Фамаликан 2:1
Маритиму
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Маритиму - Эшторил 0:0 Порту - Маритиму 2:1 Маритиму - Белененсеш 1:1 Брага - Маритиму 0:1
Портимоненсе - Маритиму 1:2 Маритиму - Визела 2:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Маритиму - Санта-Клара 4:1 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Пасуш де Феррейра 2:0 Тондела - Маритиму 4:2 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш - Маритиму 2:1 Варзим - Маритиму 2:2 Маритиму - Морейренсе 0:0 Спортинг Л - Маритиму 1:0 Фамаликан - Маритиму 0:0 Маритиму - Арока 2:2 Эшторил - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|22
|19
|3
|0
|57 - 16
|60
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 15
|54
|3.
|Бенфика
|Заявка
|22
|16
|2
|4
|58 - 20
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|39 - 23
|41
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 24
|37
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|32 - 27
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|26 - 24
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 24
|27
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 41
|24
|11.
|Визела
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 37
|23
|12.
|Боавишта
|Заявка
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|16 - 26
|21
|14.
|Тондела
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|29 - 44
|20
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 37
|19
|17.
|Арока
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 41
|18
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|14 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Боавишта
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Визела
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Тондела
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 23
|12
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 15
|12
|13.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|14.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 24
|11
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 8
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 8
|28
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 13
|10
|11.
|Визела
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 21
|10
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|17 - 24
|9
|13.
|Арока
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 22
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|4 - 17
|4
Прогнозы на матч Арока 0:3 Маритиму
Исход игры
Арока
26% (34)
Ничья
42.7% (56)
Маритиму
31.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
26.19% (33)
Меньше
73.81% (93)
Обе команды забьют
Да
68.25% (86)
Нет
31.75% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (53)
1:0 Арока
15.3% (20)
1:2 Маритиму
13.7% (18)
0:1 Маритиму
11.5% (15)
2:1 Арока
9.2% (12)
0:2 Маритиму
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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