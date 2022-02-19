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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Жил Висенте
2:0
Конец матча

Стадион:
Белененсеш
0'
3' Желтая карточка
Кунья Лукас
37' Желтая карточка
Калила Диого
42' Желтая карточка
Сафира Алиссон
50' Желтая карточка
Энрикеш Данни
1:0
68' Гол
Калеро Хуан
2:0
78' Гол
Сантана Элдер
85' Желтая карточка
Карраса Моура
90' Желтая карточка
Буэно Матеус
90'+5
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
10
Фудзимото
Канья
29
Лино
Сэмуел
19
Калеро
Хуан
1
Фелипе
Луис
IV
17
Карраса
Моура
32
Таварес
Йоан
27
Чима
Акас
2
Калила
Диого
10
Соуза
Афонсу
8
Ситоле
Сфефело
21
Теофилус
Тибанг
77
Барай
Ив
29
Камара
Абел
25
Сафира
Алиссон
Жил Висенте
4-2-3-1
Белененсеш
3-5-2

История личных встреч

Жил Висенте
Белененсеш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
КЛ
2:1
ГЛ
1:1
ГЛ
2:0
КЛ
1:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 12 (1) 0.52
Лино Сэмуел 8 (1) 0.35
Лоте Антуан 2 0.09
Абурджания Георгий 2 0.09
Фудзимото Канья 2 0.09
Мурило Коста 2 0.09
Педринью V 1 0.04
Ханне Бубакар 1 0.04
Кунья Лукас 1 0.04
Сантана Элдер 1 0.04
Калеро Хуан 1 0.04
Рубен Мигель 1 0.04
Буэно Матеус 1 0.04
Фильо Жозе Карлос 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Белененсеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абел 4 0.17
Сафира Алиссон 4 (1) 0.17
Ндур Алиун 2 0.09
Чима Акас 1 0.04
Варела Нилтон 1 0.04
Нуну Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Калила Диого 0 0
Лукович Андрия 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 8 0
Фильо Жозе Карлос 7 0
Кунья Лукас 7 0
Франсиско Мартинес 5 0
Талоша Жоау 5 0
Педринью V 5 0
Фудзимото Канья 3 1
Абурджания Георгий 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Буэно Матеус 4 0
Лоте Антуан 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Фрелих Жига 2 0
Мурило Коста 2 0
Рубен Мигель 0 1
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Белененсеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 8 0
Теофилус Тибанг 6 1
Соуза Афонсу 7 0
Ситоле Сфефело 5 1
Чима Акас 6 0
Сафира Алиссон 6 0
Калила Диого 6 0
Лукович Андрия 5 0
Камара Абел 3 1
Таварес Йоан 4 0
Нуну Педру 4 0
Фелипе Луис IV 4 0
Соуза Сезар 4 0
Ндур Алиун 1 1
Бони Трова 1 1
Jordan van der Gaag 1 1
Варела Нилтон 2 0
Тайра Альфонсу 0 1
Рибейро Томас 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Тейшейра Чико 1 0
Braima Sambu 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
4
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 20
2
10%
1
25%
1-15
4
20%
1
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
25%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
14%
5
26%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
6
43%
3
16%
76-90

Забито

17
10
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

8
24
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
38%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
25%
8
33%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
5
21%
76-90

Забито

37
14
12 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 12
3
8%
3
21%
1-15
6
16%
3
21%
16-30
3
8%
2
14%
31-45
6
16%
2
14%
46-60
8
22%
1
7%
61-75
11
30%
30%
3
21%
76-90

Пропущено

22
43
10 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 20
5
23%
10
23%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
2
9%
11
26%
31-45
2
9%
3
7%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
8
36%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2
Белененсеш
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1
Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 22 19 3 0 57 - 16 60
2. Спортинг Л Заявка 22 17 3 2 43 - 15 54
3. Бенфика Заявка 23 16 3 4 60 - 22 51
4. Брага Заявка 22 12 5 5 39 - 23 41
5. Жил Висенте Заявка 23 11 7 5 35 - 24 40
6. Витория Гимарайнш Заявка 22 8 6 8 32 - 27 30
7. Эшторил Заявка 22 7 9 6 26 - 24 30
8. Маритиму Заявка 22 7 7 8 28 - 30 28
9. Портимоненсе Заявка 22 7 6 9 22 - 24 27
10. Санта-Клара Заявка 22 6 6 10 26 - 41 24
11. Визела 1:1 Заявка 23 5 9 9 25 - 38 24
12. Боавишта Заявка 23 3 13 7 27 - 36 22
13. Пасуш де Феррейра 1:1 Заявка 23 4 10 9 17 - 27 22
14. Тондела Заявка 22 6 2 14 29 - 44 20
15. Фамаликан Заявка 22 4 8 10 28 - 37 20
16. Морейренсе Заявка 22 4 7 11 22 - 37 19
17. Арока Заявка 22 4 6 12 19 - 41 18
18. Белененсеш Заявка 23 3 6 14 14 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 10 1 0 29 - 8 31
2. Спортинг Л Заявка 11 9 1 1 19 - 5 28
3. Брага Заявка 12 7 3 2 22 - 10 24
4. Бенфика Заявка 11 7 1 3 27 - 12 22
5. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Жил Висенте Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
8. Боавишта Заявка 12 3 8 1 17 - 14 17
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела 1:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
11. Пасуш де Феррейра 1:1 Заявка 12 2 6 4 11 - 14 12
12. Морейренсе Заявка 10 3 3 4 15 - 15 12
13. Эшторил Заявка 11 2 6 3 13 - 14 12
14. Тондела Заявка 11 4 0 7 17 - 23 12
15. Фамаликан Заявка 11 2 5 4 11 - 13 11
16. Белененсеш Заявка 11 3 2 6 10 - 24 11
17. Арока Заявка 11 3 1 7 10 - 25 10
18. Портимоненсе Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 8 29
2. Бенфика Заявка 12 9 2 1 33 - 10 29
3. Спортинг Л Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
4. Жил Висенте Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Эшторил Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
9. Визела 1:1 Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
10. Витория Гимарайнш Заявка 12 2 4 6 12 - 16 10
11. Пасуш де Феррейра 1:1 Заявка 11 2 4 5 6 - 13 10
12. Фамаликан Заявка 11 2 3 6 17 - 24 9
13. Арока Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
15. Морейренсе Заявка 12 1 4 7 7 - 22 7
16. Санта-Клара Заявка 11 1 3 7 12 - 22 6
17. Боавишта Заявка 11 0 5 6 10 - 22 5
18. Белененсеш Заявка 12 0 4 8 4 - 19 4
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Сафира Алиссон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Калила Диого получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Теофилус Тибанг уходит с поля. Данни Энрикес выходит вместо него
  • Желтая карточка
    3'
    Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 130
Жил Висенте 80% (104)
X 17.7% (23)
Белененсеш 2.3% (3)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жил Висенте 2:0 Белененсеш онлайн


Прогнозы на матч Жил Висенте 2:0 Белененсеш

Исход игры
Жил Висенте
80% (104)
Ничья
17.7% (23)
Белененсеш
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.69% (36)
Меньше
72.31% (94)
Обе команды забьют
Да
40.77% (53)
Нет
59.23% (77)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
37.7% (49)
2:1 Жил Висенте
20.8% (27)
2:0 Жил Висенте
18.5% (24)
1:1 Ничья
14.6% (19)
3:0 Жил Висенте
1.5% (2)
3:1 Жил Висенте
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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