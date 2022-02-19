Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Municipal de Barcelos
3' Желтая карточкаКунья Лукас
37' Желтая карточкаКалила Диого
42' Желтая карточкаСафира Алиссон
50' Желтая карточкаЭнрикеш Данни
1:0
68' ГолКалеро Хуан
2:0
78' ГолСантана Элдер
85' Желтая карточкаКарраса Моура
90' Желтая карточкаБуэно Матеус
Ход матча
3'
37'
42'
46'
50'
68'
1:0
78'
85'
90'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
19
Калеро
Хуан
32
Таварес
Йоан
27
Чима
Акас
10
Соуза
Афонсу
77
Барай
Ив
29
Камара
Абел
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
-
19 Калеро ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Таварес ЙоанЗащитник
-
27 Чима АкасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Соуза АфонсуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Барай ИвПолузащитник
-
29 Камара АбелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Лика ПерейраПолузащитник
-
-
45 Braima Sambu
-
Главный тренер: Franclim Carvalho
История личных встреч
Жил Висенте
Белененсеш
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|12 (1)
|0.52
|Лино Сэмуел
|8 (1)
|0.35
|Лоте Антуан
|2
|0.09
|Абурджания Георгий
|2
|0.09
|Фудзимото Канья
|2
|0.09
|Мурило Коста
|2
|0.09
|Педринью V
|1
|0.04
|Ханне Бубакар
|1
|0.04
|Кунья Лукас
|1
|0.04
|Сантана Элдер
|1
|0.04
|Калеро Хуан
|1
|0.04
|Рубен Мигель
|1
|0.04
|Буэно Матеус
|1
|0.04
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Белененсеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абел
|4
|0.17
|Сафира Алиссон
|4 (1)
|0.17
|Ндур Алиун
|2
|0.09
|Чима Акас
|1
|0.04
|Варела Нилтон
|1
|0.04
|Нуну Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Калила Диого
|0
|0
|Лукович Андрия
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Кунья Лукас
|7
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Талоша Жоау
|5
|0
|Педринью V
|5
|0
|Фудзимото Канья
|3
|1
|Абурджания Георгий
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Лоте Антуан
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Фрелих Жига
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Белененсеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраса Моура
|8
|0
|Теофилус Тибанг
|6
|1
|Соуза Афонсу
|7
|0
|Ситоле Сфефело
|5
|1
|Чима Акас
|6
|0
|Сафира Алиссон
|6
|0
|Калила Диого
|6
|0
|Лукович Андрия
|5
|0
|Камара Абел
|3
|1
|Таварес Йоан
|4
|0
|Нуну Педру
|4
|0
|Фелипе Луис IV
|4
|0
|Соуза Сезар
|4
|0
|Ндур Алиун
|1
|1
|Бони Трова
|1
|1
|Jordan van der Gaag
|1
|1
|Варела Нилтон
|2
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|1
|Рибейро Томас
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Тейшейра Чико
|1
|0
|Braima Sambu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
4
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 20
2
10%
1
25%
1-15
4
20%
1
25%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
25%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
1
25%
76-90
Пропущено
14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
14%
5
26%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
6
43%
3
16%
76-90
Забито
17
10
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
6%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Пропущено
8
24
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
3
38%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
25%
8
33%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
25%
5
21%
76-90
Забито
37
14
12 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 12
3
8%
3
21%
1-15
6
16%
3
21%
16-30
3
8%
2
14%
31-45
6
16%
2
14%
46-60
8
22%
1
7%
61-75
11
30%
30%
3
21%
76-90
Пропущено
22
43
10 В 1-м тайме 26
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 20
5
23%
10
23%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
2
9%
11
26%
31-45
2
9%
3
7%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
8
36%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0 Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Лека - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Маритиму - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1 Condeixa - Жил Висенте 0:5 Эшторил - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2
Белененсеш
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе - Белененсеш 4:1 Белененсеш - Спортинг Л 1:4 Маритиму - Белененсеш 1:1
Белененсеш - Порту 1:4 Фамаликан - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Арока 2:1 Визела - Белененсеш 2:0 Риу Аве - Белененсеш 1:1 Брага - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Эшторил 0:1 Белененсеш - Бенфика 0:7 Кальдаш - Белененсеш 3:5 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Берку - Белененсеш 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|22
|19
|3
|0
|57 - 16
|60
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 15
|54
|3.
|Бенфика
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|60 - 22
|51
|4.
|Брага
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|39 - 23
|41
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|35 - 24
|40
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|32 - 27
|30
|7.
|Эшторил
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|26 - 24
|30
|8.
|Маритиму
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 30
|28
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 24
|27
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 41
|24
|11.
|Визела
|1:1 Заявка
|23
|5
|9
|9
|25 - 38
|24
|12.
|Боавишта
|Заявка
|23
|3
|13
|7
|27 - 36
|22
|13.
|Пасуш де Феррейра
|1:1 Заявка
|23
|4
|10
|9
|17 - 27
|22
|14.
|Тондела
|Заявка
|22
|6
|2
|14
|29 - 44
|20
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|28 - 37
|20
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|22 - 37
|19
|17.
|Арока
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|19 - 41
|18
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|14 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|29 - 8
|31
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|19 - 5
|28
|3.
|Брага
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 10
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 12
|22
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 19
|18
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|8.
|Боавишта
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|17 - 14
|17
|9.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Визела
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 16
|13
|11.
|Пасуш де Феррейра
|1:1 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 15
|12
|13.
|Эшторил
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|14.
|Тондела
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|17 - 23
|12
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 24
|11
|17.
|Арока
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 8
|29
|2.
|Бенфика
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 10
|29
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Эшторил
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|6.
|Брага
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|8.
|Маритиму
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|9.
|Визела
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 16
|10
|11.
|Пасуш де Феррейра
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 13
|10
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|17 - 24
|9
|13.
|Арока
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|14.
|Тондела
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 22
|7
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 22
|6
|17.
|Боавишта
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 22
|5
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|4 - 19
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:0 Белененсеш
Исход игры
Жил Висенте
80% (104)
Ничья
17.7% (23)
Белененсеш
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
27.69% (36)
Меньше
72.31% (94)
Обе команды забьют
Да
40.77% (53)
Нет
59.23% (77)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
37.7% (49)
2:1 Жил Висенте
20.8% (27)
2:0 Жил Висенте
18.5% (24)
1:1 Ничья
14.6% (19)
3:0 Жил Висенте
1.5% (2)
3:1 Жил Висенте
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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