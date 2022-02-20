0:0
Перерыв
41' Красная карточкаMatias De los Santos II
45' Желтая карточкаОртега Франсиско
45' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
Ход матча
30
Lucas
Hoyos
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
12 Баккья РенсоВратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0