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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Мехелен
0' 24'
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Мехелен
2.10
3.90
3.80
Все Коэффициенты
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
8
Юсуф
Альхассан
38
Арун
Фарис
4
Наингголан
Раджа
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
34
Ван
Дронгелен
Рик
18
Ван
Хоренбек
Алек
33
Vinicius
de
Souza
Costa
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
Антверпен
4-3-1-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Мехелен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
3:0
ПДА
4:1
ПДА
1:0
ПДА
3:1
К
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.57
Бенсон Манюэль 5 0.18
Фишер Виктор 3 0.11
Саматта Мбвана 3 0.11
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.11
Наингголан Раджа 2 0.07
Геркенс Питер 2 0.07
Верстрате Биргер 2 0.07
Энгельс Бьорн 2 0.07
Юсуф Альхассан 2 0.07
Де Лат Ричи 1 0.04
Миёши Коджи 1 0.04
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 14 0.52
Мрабти Керим 10 (2) 0.37
Кейперс Уго 8 0.3
Дрёйф Ферди 3 0.11
Схоофс Роб 2 0.07
Уолш Сэнди 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Хайреманс Джеффри 1 0.04
Vinicius de Souza Costa 1 0.04
Кайя Онур 1 0.04
Ванлерберге Йорди 1 0.04
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 7 1
Верстрате Биргер 7 1
Энгельс Бьорн 2 1
Саматта Мбвана 2 1
Батай Йелле 2 1
Арун Фарис 3 0
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Сек Абдулай 1 1
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Бута 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 6 0
Хайреманс Джеффри 5 0
Схоофс Роб 5 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Сторм Никола 2 1
Ван Дамме Йоахим 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Пейре Тибо 1 1
Куке Гетан 1 1
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
4
24%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Пропущено

16
27
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
5
31%
6
22%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
7
44%
10
37%
76-90

Забито

22
30
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
1
5%
7
23%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
6
27%
6
20%
46-60
5
23%
7
23%
61-75
4
18%
2
7%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
4
31%
5
29%
29%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Забито

43
47
15 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
1
2%
8
17%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
8
19%
9
19%
31-45
8
19%
9
19%
46-60
10
23%
8
17%
61-75
10
23%
6
13%
76-90

Пропущено

29
44
8 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
1
3%
4
9%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
7
24%
5
11%
31-45
9
31%
11
25%
46-60
3
10%
5
11%
61-75
9
31%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2
Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 28 20 3 5 64 - 22 63
2. Антверпен 0:1 28 16 5 7 47 - 29 53
3. Брюгге 27 14 9 4 49 - 32 51
4. Андерлехт 27 13 9 5 58 - 32 48
5. Мехелен 1:0 27 14 3 10 47 - 45 45
6. Шарлеруа 28 12 7 9 42 - 38 43
7. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
8. Генк 27 12 5 10 54 - 39 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
11. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
12. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 27 7 6 14 32 - 46 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 1:0 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Антверпен 0:1 14 7 3 4 25 - 16 24
6. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
7. Андерлехт 13 6 5 2 30 - 18 23
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
14. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 13 3 3 7 13 - 22 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 0:1 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
4. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 1:0 13 5 1 7 18 - 27 16
12. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
14. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
15. Генк 13 4 2 7 22 - 22 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Кейперс Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Мехелен
2.10
3.90
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:1 Мехелен онлайн


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Антверпен
Мехелен

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