Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
24' ГолКейперс Уго
0:2
26' ГолСторм Никола
67' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
1:2
83' ГолФрай Микаэль
85' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
Ход матча
24'
0:1
26'
0:2
83'
34
Батай
Йелле
38
Арун
Фарис
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
14
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
22 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Антверпен
Мехелен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|17 (2)
|0.61
|Бенсон Манюэль
|5
|0.18
|Фишер Виктор
|3
|0.11
|Саматта Мбвана
|3
|0.11
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.11
|Наингголан Раджа
|2
|0.07
|Геркенс Питер
|2
|0.07
|Верстрате Биргер
|2
|0.07
|Энгельс Бьорн
|2
|0.07
|Юсуф Альхассан
|2
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.04
|Миёши Коджи
|1
|0.04
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|15
|0.56
|Мрабти Керим
|10 (2)
|0.37
|Кейперс Уго
|9
|0.33
|Дрёйф Ферди
|3
|0.11
|Схоофс Роб
|2
|0.07
|Уолш Сэнди
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.04
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.04
|Кайя Онур
|1
|0.04
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Верстрате Биргер
|7
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Саматта Мбвана
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Арун Фарис
|3
|0
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Бутез Жан
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|7
|0
|Хайреманс Джеффри
|5
|0
|Схоофс Роб
|5
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Сторм Никола
|2
|1
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Пейре Тибо
|1
|1
|Куке Гетан
|1
|1
|Швед Марьян
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
2
9%
6
32%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
4
21%
76-90
Пропущено
18
28
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
7%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
39%
11
39%
76-90
Забито
22
30
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
5%
7
23%
1-15
4
18%
3
10%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
6
27%
6
20%
46-60
5
23%
7
23%
61-75
4
18%
2
7%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
4
31%
5
29%
29%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Забито
44
49
15 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 4
1
2%
8
16%
1-15
6
14%
9
18%
16-30
8
18%
9
18%
31-45
8
18%
9
18%
46-60
10
23%
8
16%
61-75
11
25%
6
12%
76-90
Пропущено
31
45
10 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
1
3%
4
9%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
7
23%
5
11%
31-45
9
29%
29%
11
24%
46-60
3
10%
5
11%
61-75
9
29%
29%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1
Мехелен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Мехелен 4:1 Мехелен - Остенде 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Стандард - Мехелен 1:2
Мехелен - Андерлехт 0:1 Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|3.
|Брюгге
|27
|14
|9
|4
|49 - 32
|51
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Мехелен
|27
|14
|3
|10
|48 - 46
|45
|6.
|Шарлеруа
|28
|12
|7
|9
|42 - 38
|43
|7.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|27
|7
|6
|14
|32 - 46
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|4.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|12.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|14.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|15.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3