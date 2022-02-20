Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Второй тайм: 80'
Стадион: Kehrwegstadion
0:1
8' ГолВанакен Ханс
0:2
56' ГолДе Кетеларе Шарль
1:2
61' ГолПревляк Смаил
65' Желтая карточкаДеом Жером
Ход матча
8'
56'
61'
1:2
65'
35
Ламбер
Борис
32
Бек
Андреас
15
Gary
Magnee
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
29 Нуху АйзекНападающий
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Эйпен
Брюгге
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
13 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|8 (1)
|0.29
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.18
|Нгой Жульен
|4
|0.14
|Каембе Эдо
|4
|0.14
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|Эрис Жонатан
|2
|0.07
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|Бек Андреас
|1
|0.04
|Ламбер Борис
|1
|0.04
|Колс Йенс
|1
|0.04
|Эмбало Карлос
|1
|0.04
|Кейта Сибири
|1
|0.04
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|12
|0.43
|Дост Бас
|11 (2)
|0.39
|Ванакен Ханс
|7
|0.25
|Ланг Ноа
|6
|0.21
|Вормер Руд
|5
|0.18
|Ритс Матс
|4
|0.14
|Соболь Эдуард
|1
|0.04
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|Мата Клинтон
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Персин Тибо
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|8
|0
|Ламбер Борис
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Деом Жером
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|1
|Соболь Эдуард
|5
|1
|Баланта Эдер
|5
|1
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Мата Клинтон
|5
|0
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
23
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
8%
2
9%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
17%
7
30%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
22%
3
18%
46-60
2
9%
5
29%
29%
61-75
5
22%
3
18%
76-90
Забито
20
27
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
15%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
6
22%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
6
43%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
9
39%
4
29%
76-90
Забито
32
50
16 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 20
10 Не забивали 2
4
13%
6
12%
1-15
5
16%
6
12%
16-30
7
22%
10
20%
31-45
3
9%
9
18%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
10
31%
10
20%
76-90
Пропущено
46
31
20 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
6
13%
3
10%
1-15
6
13%
1
3%
16-30
8
17%
8
26%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
4
9%
7
23%
61-75
14
30%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Брюгге
|2:1
|28
|15
|9
|4
|51 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|27
|13
|9
|5
|58 - 32
|48
|5.
|Мехелен
|27
|14
|3
|10
|48 - 46
|45
|6.
|Шарлеруа
|28
|12
|7
|9
|42 - 38
|43
|7.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|8.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|54 - 39
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|11.
|АХ Лёвен
|26
|9
|9
|8
|39 - 42
|36
|12.
|Сент-Трейден
|27
|10
|4
|13
|30 - 37
|34
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|1:2
|28
|7
|6
|15
|33 - 48
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|2:1
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|6.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|7.
|Андерлехт
|13
|6
|5
|2
|30 - 18
|23
|8.
|АХ Лёвен
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|14.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|1:2
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|2:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 19
|27
|4.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|12.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Эйпен
|1:2
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|14.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|15.
|Генк
|13
|4
|2
|7
|22 - 22
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3