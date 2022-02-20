Олимпиада 2022 Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
1:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
8' Гол
Ванакен Ханс
0:2
57' Гол
Де Кетеларе Шарль
1:2
62' Гол
Превляк Смаил
67' Желтая карточка
Деом Жером
1:3
90' Гол
Адамян Саркис
90'+2
33
Нуруден
Абдул
35
Ламбер
Борис
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
32
Бек
Андреас
15
Gary
Magnee
4
Джегго
Джеймс
3
Алло
Тедди
9
Превляк
Смаил
8
Петерс
Стеф
7
Нгой
Жульен
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
6
Одои
Денис
7
Ольсен
Сков
Андреас
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
17
Бушанан
Тажон
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Эйпен
3-4-3
Брюгге
3-1-4-2

История личных встреч

Эйпен
Брюгге

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:0
ПДА
0:4
ПДА
5:2
ПДА
2:2
ПДА
3:1
ЛП
1:4
К
3:2
ЛП
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 8 (1) 0.29
Агбаду Эммануэль 5 0.18
Нгой Жульен 4 0.14
Каембе Эдо 4 0.14
Петерс Стеф 2 0.07
Эрис Жонатан 2 0.07
Н'Дри Конан 1 0.04
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 12 0.43
Дост Бас 11 (2) 0.39
Ванакен Ханс 7 0.25
Ланг Ноа 6 0.21
Вормер Руд 5 0.18
Ритс Матс 4 0.14
Соболь Эдуард 1 0.04
Баланта Эдер 1 0.04
Мата Клинтон 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Персин Тибо 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 8 0
Ламбер Борис 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Колс Йенс 5 0
Деом Жером 5 0
Нуху Айзек 5 0
Превляк Смаил 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Джегго Джеймс 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 1
Соболь Эдуард 5 1
Баланта Эдер 5 1
Нсоки Стенли 3 2
Мата Клинтон 5 0
Де Кетеларе Шарль 4 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Ритс Матс 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
8%
3
12%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
23%
7
27%
61-75
3
23%
6
23%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
19%
3
17%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
6
23%
3
17%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
6
23%
3
17%
76-90

Забито

20
27
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
15%
4
15%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
4
20%
6
22%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
6
43%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
9
39%
4
29%
76-90

Забито

33
53
16 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 21
10 Не забивали 2
4
12%
7
13%
1-15
5
15%
6
11%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
3
9%
10
19%
46-60
4
12%
9
17%
61-75
10
30%
11
21%
76-90

Пропущено

49
32
21 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 18
7
14%
3
9%
1-15
6
12%
1
3%
16-30
8
16%
8
25%
31-45
9
18%
5
16%
46-60
4
8%
8
25%
61-75
15
31%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Гент 0:1 Андерлехт - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 2:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0
Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - Шарлеруа 2:0 Брюгге - Гент 1:2 Гент - Брюгге 0:1 Кортрейк - Брюгге 0:1
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 28 20 3 5 64 - 22 63
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 2:0 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Мехелен 27 14 3 10 48 - 46 45
6. Шарлеруа 28 12 7 9 42 - 38 43
7. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
8. Генк 0:2 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
11. АХ Лёвен 26 9 9 8 39 - 42 36
12. Сент-Трейден 27 10 4 13 30 - 37 34
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 28 7 6 15 33 - 49 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 0:2 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Андерлехт 2:0 14 7 5 2 32 - 18 26
6. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
7. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
14. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Андерлехт 2:0 14 7 4 3 28 - 14 25
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
12. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
14. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
15. Генк 0:2 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 1:3 Брюгге онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 