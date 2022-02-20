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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сеница
1:2
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
0:1
7' Гол
Любичич Марин
40' Желтая карточка
Тодороски Тодор
51' Желтая карточка
Оршула Филип
57' Желтая карточка
Мичин Петар
61' Желтая карточка
Сулаеман Витан
0:2
84' Гол
Юрешкин Роко
1:2
90' Гол
Павлик Петр
90'+7
1
Равас
Генрих
6
Оршула
Филип
4
Павлик
Петр
3
Мигаль
Марио
15
Свобода
Вацлав
23
Тотка
Марко
22
Уаттара
Абдулай
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
88
Сулаеман
Витан
9
Ниархос
Иоаннис
84
Чуды
Мартин
22
Тодороски
Тодор
6
Шулек
Мартин
5
Любичич
Марин
9
Юрешкин
Роко
10
Фабри
Андрей
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
23
Roberto
Dias
7
Коштал
Мартин
20
Дани
Иглесиас
Сеница
4-2-3-1
Середь
5-4-1

История личных встреч

Сеница
Середь

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
2:1
СГБ
4:1
СГБ
1:0
С
2:2
С
4:0
СГБ
1:1
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машике Элвис 7 (2) 0.33
Шумбера Шимон 3 0.14
Маулана Эги 3 0.14
Ниархос Иоаннис 2 0.1
Milan Jurdik 2 0.1
Павлик Петр 2 0.1
Оршула Филип 0 0
Середь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрешкин Роко 4 0.19
Гаша Роман 4 0.19
Кадлец Андрей 4 0.19
Моронг Адам 3 0.14
Радич Доминик 3 0.14
Гатарич Никола 2 (2) 0.1
Bernard Karrica 2 0.1
Яо Янн Майкл 1 0.05
Любичич Марин 1 0.05
Roberto Dias 1 0.05
Фабри Андрей 0 0

Карточки

Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 5 1
Шумбера Шимон 6 0
David Gac 4 1
Gabriel Halabrin 5 0
Tomas Egert 2 1
Milan Jurdik 3 0
Кучера Лукаш 3 0
Пирошка Юрай 1 1
Павлик Петр 2 0
Машике Элвис 2 0
Свобода Вацлав 2 0
Дуда Доминик 2 0
Бухель Якуб 2 0
Оршула Филип 1 0
Машулович Даниэль 1 0
Равас Генрих 1 0
Маулана Эги 1 0
Сулаеман Витан 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Середь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаша Роман 8 0
Любичич Марин 6 0
Roberto Dias 4 1
Кадлец Андрей 5 0
Дани Иглесиас 4 0
Моронг Адам 2 1
Haiderson Palomino 3 0
Mihajilo Popovic 3 0
Гучко Томаш 2 0
Гатарич Никола 2 0
Потома Денис 2 0
Bernard Karrica 2 0
Илиев Деян 1 0
Махуча Ондржей 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Мичин Петар 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Matus Katunsky 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
46%
3
18%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
29%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
15%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90

Забито

19
27
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
4
21%
6
22%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
7
37%
7
26%
76-90

Пропущено

33
26
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
18%
7
27%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
13
39%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сеница
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0
Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0
Середь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2
Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 20 15 4 1 49 - 16 49
2. Спартак Трнава 20 13 5 2 29 - 9 44
3. Ружомберок 21 10 8 3 38 - 17 38
4. ДАК 21 9 6 6 25 - 22 33
5. Жилина 21 8 6 7 34 - 31 30
6. Середь 21 8 5 8 26 - 27 29
7. Сеница 21 6 6 9 21 - 33 24
8. Тренчин 21 6 6 9 30 - 31 24
9. Земплин 21 7 2 12 20 - 30 23
10. Татран Липтовски-Микулаш 21 5 5 11 25 - 41 20
11. Злате Моравце 21 4 7 10 21 - 34 19
12. Погронье 21 2 4 15 19 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Спартак Трнава 10 6 3 1 16 - 6 21
3. Ружомберок 10 5 4 1 18 - 6 19
4. ДАК 10 5 3 2 14 - 11 18
5. Татран Липтовски-Микулаш 11 5 2 4 16 - 15 17
6. Жилина 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Середь 10 5 1 4 15 - 11 16
8. Сеница 11 4 3 4 12 - 15 15
9. Тренчин 10 3 3 4 18 - 14 12
10. Земплин 10 4 0 6 12 - 15 12
11. Злате Моравце 11 2 5 4 11 - 12 11
12. Погронье 11 1 4 6 13 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 10 7 2 1 13 - 3 23
2. Слован Братислава 10 7 2 1 21 - 11 23
3. Ружомберок 11 5 4 2 20 - 11 19
4. ДАК 11 4 3 4 11 - 11 15
5. Жилина 10 3 4 3 15 - 17 13
6. Середь 11 3 4 4 11 - 16 13
7. Тренчин 11 3 3 5 12 - 17 12
8. Земплин 11 3 2 6 8 - 15 11
9. Сеница 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Злате Моравце 10 2 2 6 10 - 22 8
11. Татран Липтовски-Микулаш 10 0 3 7 9 - 26 3
12. Погронье 10 1 0 9 6 - 25 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Тодороски Тодор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеница 1:2 Середь онлайн


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