Словакия: Суперлига 2021-2022
0:1
7' ГолЛюбичич Марин
40' Желтая карточкаТодороски Тодор
51' Желтая карточкаОршула Филип
57' Желтая карточкаМичин Петар
61' Желтая карточкаСулаеман Витан
0:2
84' ГолЮрешкин Роко
1:2
90' ГолПавлик Петр
Ход матча
7'
0:1
40'
51'
57'
61'
84'
0:2
90'
1:2
23
Тотка
Марко
17
Маулана
Эги
33
Пирошка
Юрай
84
Чуды
Мартин
10
Фабри
Андрей
14
Моронг
Адам
93
Гаша
Роман
23
Roberto
Dias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тотка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Маулана ЭгиПолузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Pavel Sustr
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фабри АндрейЗащитник
-
14 Моронг АдамПолузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
-
23 Roberto DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Болек ПетрВратарь
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
-
88 Яо Янн МайклПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 David Cobnan
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
История личных встреч
Сеница
Середь
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машике Элвис
|7 (2)
|0.33
|Шумбера Шимон
|3
|0.14
|Маулана Эги
|3
|0.14
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.1
|Milan Jurdik
|2
|0.1
|Павлик Петр
|2
|0.1
|Оршула Филип
|0
|0
Середь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрешкин Роко
|4
|0.19
|Гаша Роман
|4
|0.19
|Кадлец Андрей
|4
|0.19
|Моронг Адам
|3
|0.14
|Радич Доминик
|3
|0.14
|Гатарич Никола
|2 (2)
|0.1
|Bernard Karrica
|2
|0.1
|Яо Янн Майкл
|1
|0.05
|Любичич Марин
|1
|0.05
|Roberto Dias
|1
|0.05
|Фабри Андрей
|0
|0
Карточки
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|5
|1
|Шумбера Шимон
|6
|0
|David Gac
|4
|1
|Gabriel Halabrin
|5
|0
|Tomas Egert
|2
|1
|Milan Jurdik
|3
|0
|Кучера Лукаш
|3
|0
|Пирошка Юрай
|1
|1
|Павлик Петр
|2
|0
|Машике Элвис
|2
|0
|Свобода Вацлав
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Бухель Якуб
|2
|0
|Оршула Филип
|1
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Сулаеман Витан
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Середь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаша Роман
|8
|0
|Любичич Марин
|6
|0
|Roberto Dias
|4
|1
|Кадлец Андрей
|5
|0
|Дани Иглесиас
|4
|0
|Моронг Адам
|2
|1
|Haiderson Palomino
|3
|0
|Mihajilo Popovic
|3
|0
|Гучко Томаш
|2
|0
|Гатарич Никола
|2
|0
|Потома Денис
|2
|0
|Bernard Karrica
|2
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Махуча Ондржей
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Matus Katunsky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
5
42%
2
20%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
46%
3
18%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
29%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
15%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
7
35%
1
11%
76-90
Забито
19
27
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
4
21%
6
22%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
7
37%
7
26%
76-90
Пропущено
33
26
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
6
18%
7
27%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
6
18%
4
15%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
13
39%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сеница
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Сеница 5:0 Сеница - Тренчин 1:0 Погронье - Сеница 0:1 Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0
Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2 Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0
Середь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Земплин - Середь 0:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Середь 1:1 Середь - Тренчин 4:2
Слован Братислава - Середь 2:0 Середь - Погронье 3:1 ДАК - Середь 1:3 Ружомберок - Середь 3:1 Середь - Жилина 1:1 Злате Моравце - Середь 2:2 Середь - Сеница 2:1 Середь - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Середь 2:0 Середь - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Тренчин - Середь 0:0 Середь - Слован Братислава 0:1 Погронье - Середь 1:1 Середь - ДАК 1:0 Середь - Ружомберок 2:3 Жилина - Середь 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|20
|15
|4
|1
|49 - 16
|49
|2.
|Спартак Трнава
|20
|13
|5
|2
|29 - 9
|44
|3.
|Ружомберок
|21
|10
|8
|3
|38 - 17
|38
|4.
|ДАК
|21
|9
|6
|6
|25 - 22
|33
|5.
|Жилина
|21
|8
|6
|7
|34 - 31
|30
|6.
|Середь
|21
|8
|5
|8
|26 - 27
|29
|7.
|Сеница
|21
|6
|6
|9
|21 - 33
|24
|8.
|Тренчин
|21
|6
|6
|9
|30 - 31
|24
|9.
|Земплин
|21
|7
|2
|12
|20 - 30
|23
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|21
|5
|5
|11
|25 - 41
|20
|11.
|Злате Моравце
|21
|4
|7
|10
|21 - 34
|19
|12.
|Погронье
|21
|2
|4
|15
|19 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Спартак Трнава
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|3.
|Ружомберок
|10
|5
|4
|1
|18 - 6
|19
|4.
|ДАК
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|5.
|Татран Липтовски-Микулаш
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|6.
|Жилина
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Середь
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|8.
|Сеница
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|9.
|Тренчин
|10
|3
|3
|4
|18 - 14
|12
|10.
|Земплин
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|11.
|Злате Моравце
|11
|2
|5
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Погронье
|11
|1
|4
|6
|13 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|10
|7
|2
|1
|13 - 3
|23
|2.
|Слован Братислава
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Ружомберок
|11
|5
|4
|2
|20 - 11
|19
|4.
|ДАК
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|5.
|Жилина
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|6.
|Середь
|11
|3
|4
|4
|11 - 16
|13
|7.
|Тренчин
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Земплин
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|9.
|Сеница
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Злате Моравце
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|10
|0
|3
|7
|9 - 26
|3
|12.
|Погронье
|10
|1
|0
|9
|6 - 25
|3