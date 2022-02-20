Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Стааен
5' Желтая карточкаДе Норре Каспер
1:0
19' ГолХара Таити
20' Желтая карточкаХаяси Даити
37' Желтая карточкаПатрис Луи
49' Желтая карточкаХара Таити
53' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
Ход матча
19'
1:0
20'
37'
49'
53'
20
Бауэр
Роберт
85
Arnaud
Dony
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Arnaud DonyПолузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Нападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Сент-Трейден
АХ Лёвен
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|6 (4)
|0.21
|Хара Таити
|6
|0.21
|Хаяси Даити
|4
|0.14
|Судзуки Юма
|2
|0.07
|Конате Мори
|2
|0.07
|Койта Абубакари
|2
|0.07
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|Ляйстнер Тони
|1
|0.04
|Номбе Мбойо
|1
|0.04
|Райтц Рокко
|1
|0.04
|Бауэр Роберт
|1
|0.04
|Лавале Димитри
|1
|0.04
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|10 (2)
|0.37
|Мертенс Матье
|8
|0.3
|Мерсье Ксавье
|3
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.11
|Шенгелия Леван
|3
|0.11
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.11
|Анри Тома
|3 (1)
|0.11
|Де Норре Каспер
|2
|0.07
|Озкаджар Дженк
|2
|0.07
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|10
|0
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Хара Таити
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Шмидт Даниэль
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Деваст Себастьен
|3
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Де Норре Каспер
|4
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Mandela Keita
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Резаи Кавех
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
4
19%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Пропущено
21
21
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
4
19%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
10%
6
29%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
6
29%
6
29%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
3
25%
6
32%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
5
28%
6
30%
61-75
3
17%
3
15%
76-90
Забито
28
40
11 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
3
11%
6
15%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
6
21%
7
18%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
4
14%
9
23%
61-75
7
25%
10
25%
76-90
Пропущено
39
41
13 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
5
13%
4
10%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
5
13%
10
24%
31-45
8
21%
5
12%
46-60
9
23%
8
20%
61-75
9
23%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|28
|20
|3
|5
|64 - 22
|63
|2.
|Брюгге
|28
|15
|9
|4
|52 - 33
|54
|3.
|Антверпен
|28
|16
|5
|7
|48 - 30
|53
|4.
|Андерлехт
|28
|14
|9
|5
|60 - 32
|51
|5.
|Мехелен
|27
|14
|3
|10
|48 - 46
|45
|6.
|Шарлеруа
|28
|12
|7
|9
|42 - 38
|43
|7.
|Гент
|27
|12
|7
|8
|39 - 27
|43
|8.
|Генк
|28
|12
|5
|11
|54 - 41
|41
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|41 - 34
|38
|10.
|Сент-Трейден
|1:0
|28
|11
|4
|13
|31 - 37
|37
|11.
|Кортрейк
|28
|9
|10
|9
|37 - 34
|37
|12.
|АХ Лёвен
|0:1
|27
|9
|9
|9
|39 - 43
|36
|13.
|Остенде
|28
|9
|4
|15
|28 - 52
|31
|14.
|Стандард
|27
|7
|8
|12
|29 - 43
|29
|15.
|Эйпен
|28
|7
|6
|15
|33 - 49
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|28
|6
|8
|14
|37 - 61
|26
|17.
|Серен Юнайтед
|27
|7
|2
|18
|26 - 55
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|27
|4
|4
|19
|27 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|1
|4
|26 - 13
|28
|3.
|Брюгге
|14
|7
|6
|1
|27 - 14
|27
|4.
|Генк
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|5.
|Андерлехт
|14
|7
|5
|2
|32 - 18
|26
|6.
|Антверпен
|14
|7
|3
|4
|26 - 17
|24
|7.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|8.
|АХ Лёвен
|0:1
|13
|6
|3
|4
|19 - 20
|21
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Кортрейк
|14
|5
|4
|5
|19 - 17
|19
|11.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|2
|7
|17 - 16
|17
|12.
|Серен Юнайтед
|14
|5
|2
|7
|15 - 24
|17
|13.
|Сент-Трейден
|1:0
|14
|5
|2
|7
|18 - 20
|17
|14.
|Остенде
|14
|5
|1
|8
|16 - 32
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|19 - 30
|13
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|14
|4
|1
|9
|13 - 26
|13
|17.
|Эйпен
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|18.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|11
|2
|1
|38 - 9
|35
|2.
|Антверпен
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Брюгге
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|4.
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 14
|25
|5.
|Шарлеруа
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|24
|6.
|Серкль Брюгге
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|7.
|Сент-Трейден
|1:0
|14
|6
|2
|6
|13 - 17
|20
|8.
|Гент
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|9.
|Кортрейк
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|13
|5
|1
|7
|19 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|13.
|АХ Лёвен
|0:1
|14
|3
|6
|5
|20 - 23
|15
|14.
|Остенде
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Генк
|14
|4
|2
|8
|22 - 24
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|3
|4
|7
|18 - 31
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|0
|3
|10
|14 - 32
|3