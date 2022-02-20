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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
2:0
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
5' Желтая карточка
Де Норре Каспер
1:0
19' Гол
Хара Таити
20' Желтая карточка
Хаяси Даити
37' Желтая карточка
Патрис Луи
49' Желтая карточка
Хара Таити
53' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
76' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
88' Красная карточка
Малинов Кристиян
2:0
90' Гол
Хаяси Даити
90'+6
21
Шмидт
Даниэль
26
Тейшейра
Жорже
37
Ляйстнер
Тони
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
85
Arnaud
Dony
15
Хаяси
Даити
9
Клаусс
Жоао
18
Хара
Таити
13
Рунарссон
Рунар
35
Озкаджар
Дженк
6
Деваст
Себастьен
25
Патрис
Луи
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
8
Шрейверс
Сьебе
11
Аль-Тамари
Мусса
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
10
Мерсье
Ксавье
Сент-Трейден
3-4-3
АХ Лёвен
3-4-3

История личных встреч

Сент-Трейден
АХ Лёвен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 6 (4) 0.21
Хара Таити 6 0.21
Хаяси Даити 5 0.18
Судзуки Юма 2 0.07
Конате Мори 2 0.07
Койта Абубакари 2 0.07
Де Риддер Стив 1 0.04
Ляйстнер Тони 1 0.04
Номбе Мбойо 1 0.04
Райтц Рокко 1 0.04
Бауэр Роберт 1 0.04
Лавале Димитри 1 0.04
Балонго Нельсон 1 0.04
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 10 (2) 0.37
Мертенс Матье 8 0.3
Мерсье Ксавье 3 0.11
Шрейверс Сьебе 3 0.11
Шенгелия Леван 3 0.11
Аль-Тамари Мусса 3 0.11
Анри Тома 3 (1) 0.11
Де Норре Каспер 2 0.07
Озкаджар Дженк 2 0.07
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 10 0
Ляйстнер Тони 6 1
Хара Таити 6 0
Дуркин Кристофер 5 0
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Конате Мори 4 0
Хасиока Даики 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Шмидт Даниэль 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Какас Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Хаяси Даити 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 2
Шрейверс Сьебе 7 0
Мертенс Матье 5 0
Деваст Себастьен 3 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Де Норре Каспер 4 0
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Mandela Keita 3 0
Каба Сори 1 1
Патрис Луи 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Резаи Кавех 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
4
19%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 13
4
19%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
10%
6
26%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
6
29%
7
30%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
3
25%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
5
28%
6
30%
61-75
3
17%
3
15%
76-90

Забито

30
40
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
3
10%
6
15%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
6
20%
7
18%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
4
13%
9
23%
61-75
8
27%
10
25%
76-90

Пропущено

39
43
13 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 24
5
13%
4
9%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
5
13%
10
23%
31-45
8
21%
5
12%
46-60
9
23%
8
19%
61-75
9
23%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 28 20 3 5 64 - 22 63
2. Брюгге 28 15 9 4 52 - 33 54
3. Антверпен 28 16 5 7 48 - 30 53
4. Андерлехт 28 14 9 5 60 - 32 51
5. Мехелен 27 14 3 10 48 - 46 45
6. Шарлеруа 28 12 7 9 42 - 38 43
7. Гент 27 12 7 8 39 - 27 43
8. Генк 28 12 5 11 54 - 41 41
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 41 - 34 38
10. Сент-Трейден 28 11 4 13 32 - 37 37
11. Кортрейк 28 9 10 9 37 - 34 37
12. АХ Лёвен 27 9 9 9 39 - 44 36
13. Остенде 28 9 4 15 28 - 52 31
14. Стандард 27 7 8 12 29 - 43 29
15. Эйпен 28 7 6 15 33 - 49 27
16. Зульте-Варегем 28 6 8 14 37 - 61 26
17. Серен Юнайтед 27 7 2 18 26 - 55 23
18. Беерсхот-Вильрейк 27 4 4 19 27 - 58 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 14 9 2 3 29 - 18 29
2. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 1 4 26 - 13 28
3. Брюгге 14 7 6 1 27 - 14 27
4. Генк 14 8 3 3 32 - 17 27
5. Андерлехт 14 7 5 2 32 - 18 26
6. Антверпен 14 7 3 4 26 - 17 24
7. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
8. АХ Лёвен 13 6 3 4 19 - 20 21
9. Шарлеруа 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Кортрейк 14 5 4 5 19 - 17 19
11. Серкль Брюгге 14 5 2 7 17 - 16 17
12. Серен Юнайтед 14 5 2 7 15 - 24 17
13. Сент-Трейден 14 5 2 7 19 - 20 17
14. Остенде 14 5 1 8 16 - 32 16
15. Зульте-Варегем 14 3 4 7 19 - 30 13
16. Беерсхот-Вильрейк 14 4 1 9 13 - 26 13
17. Эйпен 14 3 3 8 14 - 25 12
18. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 14 11 2 1 38 - 9 35
2. Антверпен 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Брюгге 14 8 3 3 25 - 19 27
4. Андерлехт 14 7 4 3 28 - 14 25
5. Шарлеруа 14 7 3 4 26 - 22 24
6. Серкль Брюгге 14 6 3 5 24 - 18 21
7. Сент-Трейден 14 6 2 6 13 - 17 20
8. Гент 14 5 4 5 14 - 12 19
9. Кортрейк 14 4 6 4 18 - 17 18
10. Стандард 14 5 3 6 16 - 22 18
11. Мехелен 13 5 1 7 19 - 28 16
12. Эйпен 14 4 3 7 19 - 24 15
13. АХ Лёвен 14 3 6 5 20 - 24 15
14. Остенде 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Генк 14 4 2 8 22 - 24 14
16. Зульте-Варегем 14 3 4 7 18 - 31 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 13 0 3 10 14 - 32 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Патрис Луи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Хаяси Даити получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хара Таити бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Де Норре Каспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен онлайн


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