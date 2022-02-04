Турция: Суперлига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Конья Бююкшехир
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
58 Владение мячом, % 42
54
Эрсу
Эртен
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
34
Коджук
Окан
25
Alexis
Perez
16
Бехич
Азиз
24
Флавио
II
17
Найир
Умут
- Основной состав
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Дуглас СилваЗащитник
-
85 Fatih YilmazЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Goktan Corut
-
-
-
-
67 Furkan Kutuk
-
Главный тренер: Hakan Keles
История личных встреч
Коньяспор
Гиресунспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.22
|Гюрлер Сердар
|4
|0.17
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.17
|Цекици Эндри
|4
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.13
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.13
|Рахманович Амер
|3
|0.13
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.09
|Дикмен Сонер
|2
|0.09
|Бютюки Зюмер
|1
|0.04
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.04
|Скубич Нейц
|0
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|6 (5)
|0.25
|Бальде Ибрагим
|3
|0.13
|Дукара Сулейман
|3 (1)
|0.13
|Кампуш Сержинью
|2
|0.08
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.08
|Найир Умут
|2
|0.08
|Joseph Champness
|2
|0.08
|Mamadou Diarra III
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Hayrullah Bilazer
|0
|0
|Флавио II
|0
|0
|Erol Akdag
|0
|0
|Alexis Perez
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Скубич Нейц
|4
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Явру Зеки
|5
|0
|Alexis Perez
|5
|0
|Траоре Хамиду
|3
|1
|Кампуш Сержинью
|4
|0
|Флавио II
|4
|0
|Mamadou Diarra III
|4
|0
|Санкаре Юнусс
|3
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Диабате Фуссейни
|3
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|3
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|1
|Onurcan Piri
|2
|0
|Тут Хюсаметтин
|0
|1
|Дуглас Силва
|1
|0
|Дукара Сулейман
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Erol Akdag
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
28%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
33%
4
36%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
4
40%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
4
36%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
33%
4
27%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Забито
34
22
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
6
18%
1
5%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
1
3%
2
9%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
4
12%
7
32%
61-75
11
32%
8
36%
76-90
Пропущено
16
25
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 16
4
25%
7
28%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0
Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2
Гиресунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1
Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Алтай 3:1 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Гиресунспор - Анкара Демирспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Гиресунспор 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|23
|16
|6
|1
|41 - 17
|54
|2.
|Коньяспор
|0:0
|23
|13
|7
|3
|34 - 16
|46
|3.
|Аланьяспор
|23
|11
|5
|7
|41 - 33
|38
|4.
|Адана Демирспор
|23
|10
|7
|6
|35 - 25
|37
|5.
|Фенербахче
|23
|10
|7
|6
|36 - 28
|37
|6.
|Хатайспор
|0:1
|24
|11
|3
|10
|32 - 35
|36
|7.
|Бешикташ
|23
|10
|6
|7
|35 - 31
|36
|8.
|Кайсериспор
|1:0
|24
|9
|7
|8
|32 - 32
|34
|9.
|Истанбул Башакшехир
|22
|10
|4
|8
|31 - 23
|34
|10.
|Газиантеп
|0:0
|23
|9
|6
|8
|27 - 28
|33
|11.
|Сивасспор
|23
|7
|10
|6
|30 - 24
|31
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|23
|8
|6
|9
|29 - 36
|30
|13.
|Касымпаша
|23
|7
|6
|10
|30 - 31
|27
|14.
|Галатасарай
|23
|7
|6
|10
|28 - 33
|27
|15.
|Гиресунспор
|0:0
|24
|7
|6
|11
|22 - 25
|27
|16.
|Гёзтепе
|23
|7
|6
|10
|28 - 31
|27
|17.
|Антальяспор
|23
|6
|6
|11
|23 - 34
|24
|18.
|Ризеспор
|23
|6
|4
|13
|21 - 39
|22
|19.
|Алтай
|23
|5
|3
|15
|24 - 38
|18
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|23
|4
|5
|14
|18 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|0:0
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|2.
|Газиантеп
|0:0
|11
|8
|3
|0
|21 - 8
|27
|3.
|Кайсериспор
|1:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 5
|27
|4.
|Трабзонспор
|11
|7
|4
|0
|19 - 7
|25
|5.
|Бешикташ
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|1
|3
|18 - 10
|22
|7.
|Адана Демирспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|8.
|Фенербахче
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|9.
|Хатайспор
|0:1
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|10.
|Ризеспор
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|11.
|Антальяспор
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|12.
|Аланьяспор
|11
|5
|3
|3
|23 - 15
|18
|13.
|Касымпаша
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|14.
|Сивасспор
|12
|3
|8
|1
|18 - 10
|17
|15.
|Галатасарай
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|17.
|Гиресунспор
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|18.
|Гёзтепе
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|19.
|Алтай
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|2
|1
|22 - 10
|29
|2.
|Аланьяспор
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|3.
|Коньяспор
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|5.
|Фенербахче
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|6.
|Хатайспор
|0:1
|13
|5
|1
|7
|12 - 21
|16
|7.
|Сивасспор
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|Гиресунспор
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 11
|13
|10.
|Гёзтепе
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|11.
|Истанбул Башакшехир
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|12.
|Бешикташ
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|13.
|Галатасарай
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Касымпаша
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|15.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|2
|2
|7
|3 - 11
|8
|16.
|Алтай
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|17.
|Кайсериспор
|1:0
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Газиантеп
|0:0
|12
|1
|3
|8
|6 - 20
|6
|19.
|Антальяспор
|11
|1
|2
|8
|6 - 21
|5
|20.
|Ризеспор
|11
|0
|2
|9
|5 - 26
|2