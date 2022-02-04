Олимпиада 2022
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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Гиресунспор
0'
1:0
65' Гол
Бютюки Зюмер
82' Желтая карточка
Чагиран Муса
90'+4
54
Эрсу
Эртен
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
8
Рахманович
Амер
93
Амилтон
Минервино
9
Хассан
Ахмед
34
Коджук
Окан
5
Явру
Зеки
2
Mamadou
Diarra
III
25
Alexis
Perez
16
Бехич
Азиз
8
Траоре
Хамиду
24
Флавио
II
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
18
Диабате
Фуссейни
7
Кампуш
Сержинью
17
Найир
Умут
Коньяспор
4-2-3-1
Гиресунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Гиресунспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
К
0:2
КТ
1:2
BA1L
1:1
АЛ
0:0
АЛ
2:1
АЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 0.22
Гюрлер Сердар 4 0.17
Хассан Ахмед 4 (1) 0.17
Цекици Эндри 4 0.17
Бардакчи Абдулкерим 3 0.13
Мпоку Поль-Жозе 3 0.13
Рахманович Амер 3 0.13
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.09
Бютюки Зюмер 2 0.09
Дикмен Сонер 2 0.09
Михаляк Конрад 1 0.04
Хаджиахметович Амир 1 0.04
Скубич Нейц 0 0
Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 6 (5) 0.25
Бальде Ибрагим 3 0.13
Дукара Сулейман 3 (1) 0.13
Кампуш Сержинью 2 0.08
Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.08
Найир Умут 2 0.08
Joseph Champness 2 0.08
Mamadou Diarra III 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Явру Зеки 0 0
Hayrullah Bilazer 0 0
Флавио II 0 0
Erol Akdag 0 0
Alexis Perez 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалык Ахмет 5 1
Бардакчи Абдулкерим 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Скубич Нейц 4 0
Шехич Ибрагим 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Хаджиахметович Амир 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Демирбаг Адиль 2 0
Цекици Эндри 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Явру Зеки 5 0
Alexis Perez 5 0
Траоре Хамиду 3 1
Кампуш Сержинью 4 0
Флавио II 4 0
Mamadou Diarra III 4 0
Санкаре Юнусс 3 0
Бехич Азиз 3 0
Диабате Фуссейни 3 0
Сулейманов Магомед-Шапи 3 0
Пелюпесси Йоей 1 1
Onurcan Piri 2 0
Тут Хюсаметтин 0 1
Дуглас Силва 1 0
Дукара Сулейман 1 0
Найир Умут 1 0
Erol Akdag 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
5
26%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
6
32%
4
36%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
3
43%
4
36%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
4
36%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
33%
4
27%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Забито

35
22
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
6
17%
1
5%
1-15
7
20%
3
14%
16-30
1
3%
2
9%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
5
14%
7
32%
61-75
11
31%
8
36%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 17
4
25%
7
27%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
4
25%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0
Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2
Гиресунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Галатасарай - Гиресунспор 0:1
Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Алтай 3:1 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Гиресунспор - Анкара Демирспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Гиресунспор 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 23 16 6 1 41 - 17 54
2. Коньяспор 23 14 6 3 35 - 16 48
3. Аланьяспор 23 11 5 7 41 - 33 38
4. Адана Демирспор 23 10 7 6 35 - 25 37
5. Фенербахче 23 10 7 6 36 - 28 37
6. Хатайспор 24 11 3 10 35 - 38 36
7. Бешикташ 23 10 6 7 35 - 31 36
8. Кайсериспор 24 9 7 8 35 - 35 34
9. Истанбул Башакшехир 22 10 4 8 31 - 23 34
10. Газиантеп 0:0 23 9 6 8 27 - 28 33
11. Сивасспор 23 7 10 6 30 - 24 31
12. Фатих Карагюмрюк 23 8 6 9 29 - 36 30
13. Галатасарай 23 7 6 10 28 - 33 27
14. Гёзтепе 23 7 6 10 28 - 31 27
15. Касымпаша 23 7 6 10 30 - 31 27
16. Гиресунспор 24 7 5 12 22 - 26 26
17. Антальяспор 23 6 6 11 23 - 34 24
18. Ризеспор 23 6 4 13 21 - 39 22
19. Алтай 23 5 3 15 24 - 38 18
20. Малатьяспор 0:0 23 4 5 14 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 13 9 3 1 19 - 7 30
2. Газиантеп 0:0 11 8 3 0 21 - 8 27
3. Кайсериспор 12 8 3 1 21 - 8 27
4. Трабзонспор 11 7 4 0 19 - 7 25
5. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
6. Истанбул Башакшехир 11 7 1 3 18 - 10 22
7. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
8. Фенербахче 11 6 3 2 21 - 12 21
9. Хатайспор 11 6 2 3 20 - 14 20
10. Ризеспор 12 6 2 4 16 - 13 20
11. Антальяспор 12 5 4 3 17 - 13 19
12. Аланьяспор 11 5 3 3 23 - 15 18
13. Касымпаша 12 5 3 4 20 - 16 18
14. Сивасспор 12 3 8 1 18 - 10 17
15. Галатасарай 12 5 2 5 15 - 14 17
16. Фатих Карагюмрюк 11 4 4 3 16 - 13 16
17. Гиресунспор 12 4 2 6 12 - 14 14
18. Гёзтепе 12 4 2 6 12 - 13 14
19. Алтай 11 3 1 7 11 - 16 10
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 2 1 22 - 10 29
2. Аланьяспор 12 6 2 4 18 - 18 20
3. Коньяспор 10 5 3 2 16 - 9 18
4. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 19 16
5. Фенербахче 12 4 4 4 15 - 16 16
6. Хатайспор 13 5 1 7 15 - 24 16
7. Сивасспор 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Фатих Карагюмрюк 12 4 2 6 13 - 23 14
9. Гёзтепе 11 3 4 4 16 - 18 13
10. Истанбул Башакшехир 11 3 3 5 13 - 13 12
11. Гиресунспор 12 3 3 6 10 - 12 12
12. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
13. Галатасарай 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Касымпаша 11 2 3 6 10 - 15 9
15. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 3 - 11 8
16. Алтай 12 2 2 8 13 - 22 8
17. Кайсериспор 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Газиантеп 0:0 12 1 3 8 6 - 20 6
19. Антальяспор 11 1 2 8 6 - 21 5
20. Ризеспор 11 0 2 9 5 - 26 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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