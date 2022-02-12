Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Cotanak Stadium
1:0
2' ГолШикинью Франциску
25' Желтая карточкаСалаи Аттила
1:1
30' ГолВаленсия Эннер
Ход матча
2'
25'
30'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
33 Владение мячом, % 67
34
Коджук
Окан
25
Alexis
Perez
16
Бехич
Азиз
24
Флавио
II
17
Найир
Умут
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
-
85 Fatih YilmazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
История личных встреч
Гиресунспор
Фенербахче
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|6 (5)
|0.24
|Бальде Ибрагим
|3
|0.12
|Дукара Сулейман
|3 (1)
|0.12
|Кампуш Сержинью
|2
|0.08
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0.08
|Найир Умут
|2
|0.08
|Joseph Champness
|2
|0.08
|Шикинью Франциску
|1
|0.04
|Mamadou Diarra III
|1
|0.04
|Бехич Азиз
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Hayrullah Bilazer
|0
|0
|Флавио II
|0
|0
|Erol Akdag
|0
|0
|Alexis Perez
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|7 (3)
|0.28
|Дурсун Сердар
|6
|0.24
|Зайц Миха
|4
|0.16
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.12
|Бериша Мергим
|3
|0.12
|Росси Диего
|2
|0.08
|Кавечи Ирфан
|2
|0.08
|Новак Филип
|2
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.08
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.04
|Густаво Диас
|1
|0.04
|Пелкас Димитрис
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Салаи Аттила
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Явру Зеки
|5
|0
|Alexis Perez
|5
|0
|Траоре Хамиду
|3
|1
|Кампуш Сержинью
|4
|0
|Флавио II
|4
|0
|Mamadou Diarra III
|4
|0
|Санкаре Юнусс
|3
|0
|Бехич Азиз
|3
|0
|Диабате Фуссейни
|3
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|3
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|1
|Onurcan Piri
|2
|0
|Тут Хюсаметтин
|0
|1
|Дуглас Силва
|1
|0
|Дукара Сулейман
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Erol Akdag
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Азиз Сердар
|4
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Креспо Мигель
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Салаи Аттила
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
27%
3
19%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
4
36%
7
33%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Забито
22
36
6 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 14
10 Не забивали 2
1
5%
5
14%
1-15
3
14%
8
22%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
7
32%
6
17%
61-75
8
36%
9
25%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
7
27%
4
14%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
27%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гиресунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Касымпаша 0:2
Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Алтай 3:1 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Гиресунспор - Анкара Демирспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1
Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|24
|17
|6
|1
|42 - 17
|57
|2.
|Коньяспор
|23
|14
|6
|3
|35 - 16
|48
|3.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|24
|12
|4
|8
|33 - 23
|40
|4.
|Адана Демирспор
|24
|11
|7
|6
|38 - 26
|40
|5.
|Аланьяспор
|24
|11
|6
|7
|42 - 34
|39
|6.
|Фенербахче
|1:1
|25
|10
|8
|7
|37 - 30
|38
|7.
|Бешикташ
|24
|10
|7
|7
|35 - 31
|37
|8.
|Хатайспор
|24
|11
|3
|10
|35 - 38
|36
|9.
|Газиантеп
|0:1
|25
|10
|6
|9
|32 - 30
|36
|10.
|Кайсериспор
|24
|9
|7
|8
|35 - 35
|34
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|24
|9
|6
|9
|30 - 36
|33
|12.
|Сивасспор
|24
|7
|10
|7
|31 - 29
|31
|13.
|Галатасарай
|24
|7
|7
|10
|29 - 34
|28
|14.
|Гиресунспор
|1:1
|25
|7
|6
|12
|23 - 27
|27
|15.
|Гёзтепе
|24
|7
|6
|11
|28 - 33
|27
|16.
|Касымпаша
|24
|7
|6
|11
|30 - 32
|27
|17.
|Антальяспор
|24
|6
|7
|11
|23 - 34
|25
|18.
|Ризеспор
|25
|6
|5
|14
|22 - 42
|23
|19.
|Алтай
|25
|6
|4
|15
|26 - 38
|22
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|0:1
|12
|9
|3
|0
|26 - 9
|30
|2.
|Коньяспор
|13
|9
|3
|1
|19 - 7
|30
|3.
|Трабзонспор
|12
|8
|4
|0
|20 - 7
|28
|4.
|Кайсериспор
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|5.
|Бешикташ
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|12
|8
|1
|3
|19 - 10
|25
|7.
|Адана Демирспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|8.
|Фенербахче
|1:1
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|9.
|Хатайспор
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|10.
|Ризеспор
|13
|6
|2
|5
|17 - 16
|20
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|12.
|Антальяспор
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|13.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|14.
|Касымпаша
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|15.
|Сивасспор
|12
|3
|8
|1
|18 - 10
|17
|16.
|Галатасарай
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|17.
|Гиресунспор
|1:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 15
|15
|18.
|Гёзтепе
|13
|4
|2
|7
|12 - 15
|14
|19.
|Алтай
|12
|3
|2
|7
|11 - 16
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|2
|1
|22 - 10
|29
|2.
|Аланьяспор
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|3.
|Адана Демирспор
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Коньяспор
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Фенербахче
|1:1
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|6.
|Хатайспор
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|7.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|8.
|Сивасспор
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|10.
|Гёзтепе
|11
|3
|4
|4
|16 - 18
|13
|11.
|Гиресунспор
|1:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|12.
|Алтай
|13
|3
|2
|8
|15 - 22
|11
|13.
|Бешикташ
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|14.
|Галатасарай
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|15.
|Касымпаша
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|16.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|2
|8
|3 - 12
|8
|17.
|Кайсериспор
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Газиантеп
|0:1
|13
|1
|3
|9
|6 - 21
|6
|19.
|Антальяспор
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3