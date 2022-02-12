Олимпиада 2022
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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Гиресунспор
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Фенербахче
0'
1:0
2' Гол
Шикинью Франциску
25' Желтая карточка
Салаи Аттила
1:1
30' Гол
Валенсия Эннер
38'

Ход матча

2'
Шикинью Франциску
(Диабате Фуссейни)
1:0
19'
Сулейманов Магомед-Шапи
Найир Умут
 
25'
 
Салаи Аттила
30'
1:1
Валенсия Эннер
(Яндаш Мерт Хакан)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Гиресунспор
Ничья
Фенербахче
3.49
3.33
2.65
Все Коэффициенты
34
Коджук
Окан
5
Явру
Зеки
2
Mamadou
Diarra
III
25
Alexis
Perez
16
Бехич
Азиз
8
Траоре
Хамиду
24
Флавио
II
7
Кампуш
Сержинью
22
Шикинью
Франциску
18
Диабате
Фуссейни
17
Найир
Умут
1
Байиндыр
Алтай
30
Сангаре
Назим
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
16
Кадыоглу
Ферди
5
Соса
Хосе
21
Осайи-Самуэль
Брайт
26
Зайц
Миха
8
Яндаш
Мерт
Хакан
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
Гиресунспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-1-4-1

История личных встреч

Гиресунспор
Фенербахче

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
ТМК
1:3
К
2:5
К
1:0
К
2:1
К
1:2
К
6:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 6 (5) 0.24
Бальде Ибрагим 3 0.12
Дукара Сулейман 3 (1) 0.12
Кампуш Сержинью 2 0.08
Сулейманов Магомед-Шапи 2 0.08
Найир Умут 2 0.08
Joseph Champness 2 0.08
Шикинью Франциску 1 0.04
Mamadou Diarra III 1 0.04
Бехич Азиз 0 0
Явру Зеки 0 0
Hayrullah Bilazer 0 0
Флавио II 0 0
Erol Akdag 0 0
Alexis Perez 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 7 (3) 0.28
Дурсун Сердар 6 0.24
Зайц Миха 4 0.16
Валенсия Эннер 3 (1) 0.12
Бериша Мергим 3 0.12
Росси Диего 2 0.08
Кавечи Ирфан 2 0.08
Новак Филип 2 0.08
Кадыоглу Ферди 2 0.08
Соса Хосе 1 0.04
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.04
Густаво Диас 1 0.04
Пелкас Димитрис 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Салаи Аттила 0 0
Сангаре Назим 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Явру Зеки 5 0
Alexis Perez 5 0
Траоре Хамиду 3 1
Кампуш Сержинью 4 0
Флавио II 4 0
Mamadou Diarra III 4 0
Санкаре Юнусс 3 0
Бехич Азиз 3 0
Диабате Фуссейни 3 0
Сулейманов Магомед-Шапи 3 0
Пелюпесси Йоей 1 1
Onurcan Piri 2 0
Тут Хюсаметтин 0 1
Дуглас Силва 1 0
Дукара Сулейман 1 0
Найир Умут 1 0
Erol Akdag 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Яндаш Мерт Хакан 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Азиз Сердар 4 0
Зайц Миха 4 0
Креспо Мигель 4 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Озер Берке 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Бериша Мергим 1 0
Росси Диего 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
27%
3
19%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Забито

11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
9%
4
19%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
4
36%
7
33%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Забито

22
36
6 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 14
10 Не забивали 2
1
5%
5
14%
1-15
3
14%
8
22%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
7
32%
6
17%
61-75
8
36%
9
25%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
7
27%
4
14%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
2
8%
5
17%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
27%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гиресунспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Трабзонспор - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Касымпаша 0:2
Галатасарай - Гиресунспор 0:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Гиресунспор - Хатайспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Гиресунспор - Алтай 3:1 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Гиресунспор - Анкара Демирспор 4:2 Бешикташ - Гиресунспор 0:4 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 0:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Гиресунспор 1:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1
Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 24 17 6 1 42 - 17 57
2. Коньяспор 23 14 6 3 35 - 16 48
3. Истанбул Башакшехир 1:0 24 12 4 8 33 - 23 40
4. Адана Демирспор 24 11 7 6 38 - 26 40
5. Аланьяспор 24 11 6 7 42 - 34 39
6. Фенербахче 1:1 25 10 8 7 37 - 30 38
7. Бешикташ 24 10 7 7 35 - 31 37
8. Хатайспор 24 11 3 10 35 - 38 36
9. Газиантеп 0:1 25 10 6 9 32 - 30 36
10. Кайсериспор 24 9 7 8 35 - 35 34
11. Фатих Карагюмрюк 24 9 6 9 30 - 36 33
12. Сивасспор 24 7 10 7 31 - 29 31
13. Галатасарай 24 7 7 10 29 - 34 28
14. Гиресунспор 1:1 25 7 6 12 23 - 27 27
15. Гёзтепе 24 7 6 11 28 - 33 27
16. Касымпаша 24 7 6 11 30 - 32 27
17. Антальяспор 24 6 7 11 23 - 34 25
18. Ризеспор 25 6 5 14 22 - 42 23
19. Алтай 25 6 4 15 26 - 38 22
20. Малатьяспор 0:0 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 0:1 12 9 3 0 26 - 9 30
2. Коньяспор 13 9 3 1 19 - 7 30
3. Трабзонспор 12 8 4 0 20 - 7 28
4. Кайсериспор 12 8 3 1 21 - 8 27
5. Бешикташ 12 8 2 2 22 - 14 26
6. Истанбул Башакшехир 1:0 12 8 1 3 19 - 10 25
7. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
8. Фенербахче 1:1 12 6 3 3 21 - 13 21
9. Хатайспор 11 6 2 3 20 - 14 20
10. Ризеспор 13 6 2 5 17 - 16 20
11. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 17 - 13 19
12. Антальяспор 12 5 4 3 17 - 13 19
13. Аланьяспор 12 5 4 3 24 - 16 19
14. Касымпаша 12 5 3 4 20 - 16 18
15. Сивасспор 12 3 8 1 18 - 10 17
16. Галатасарай 12 5 2 5 15 - 14 17
17. Гиресунспор 1:1 13 4 3 6 13 - 15 15
18. Гёзтепе 13 4 2 7 12 - 15 14
19. Алтай 12 3 2 7 11 - 16 11
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 2 1 22 - 10 29
2. Аланьяспор 12 6 2 4 18 - 18 20
3. Адана Демирспор 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Коньяспор 10 5 3 2 16 - 9 18
5. Фенербахче 1:1 13 4 5 4 16 - 17 17
6. Хатайспор 13 5 1 7 15 - 24 16
7. Истанбул Башакшехир 1:0 12 4 3 5 14 - 13 15
8. Сивасспор 12 4 2 6 13 - 19 14
9. Фатих Карагюмрюк 12 4 2 6 13 - 23 14
10. Гёзтепе 11 3 4 4 16 - 18 13
11. Гиресунспор 1:1 12 3 3 6 10 - 12 12
12. Алтай 13 3 2 8 15 - 22 11
13. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
14. Галатасарай 12 2 5 5 14 - 20 11
15. Касымпаша 12 2 3 7 10 - 16 9
16. Малатьяспор 0:0 12 2 2 8 3 - 12 8
17. Кайсериспор 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Газиантеп 0:1 13 1 3 9 6 - 21 6
19. Антальяспор 12 1 3 8 6 - 21 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
Лучшие коэффициенты
Гиресунспор
Ничья
Фенербахче
3.49
3.33
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гиресунспор 1:1 Фенербахче онлайн


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Гиресунспор
Фенербахче

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