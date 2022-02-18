Турция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
0:1
33' ГолТрезеге
38' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
45' Желтая карточкаОкака Стефано
45' Желтая карточкаДуарте Леонардо
0:2
52' ГолТрезеге
56' Желтая карточкаСантос Фабрисио
83' Желтая карточкаУчан Салих
90' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
Ход матча
33'
0:1
38'
45'
45'
52'
0:2
56'
62'
64'
83'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 18
-
47 Владение мячом, % 53
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
18
Сари
Юсуф
52
Сабо
Эрик
20
Пицци
Луиш
27
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
52 Чолак ЭмреПолузащитник
-
48 Учан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
История личных встреч
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (2)
|0.31
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.15
|Ай Селим
|3
|0.12
|Болдрин Фернандо
|1
|0.04
|Сабо Эрик
|1
|0.04
|Сертель Джемали
|1
|0.04
|Генюл Гёкхан
|1
|0.04
|Боласье Янник
|1
|0.04
|Хуммет Денис
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окака Стефано
|9
|0.36
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.16
|Алексич Даниел
|4 (2)
|0.16
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0.12
|Озджан Беркай
|3
|0.12
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.08
|Трезеге
|2
|0.08
|Текдемир Махмут
|2
|0.08
|Кайсара Жуниор
|2
|0.08
|Шадли Насер
|1
|0.04
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.04
|Джигерджи Толга
|1
|0.04
|Пицци Луиш
|1
|0.04
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Чичек Атабей
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|7
|1
|Боласье Янник
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Сабо Эрик
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Болдрин Фернандо
|3
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Леонардо
|6
|1
|Шахинер Омер Али
|5
|1
|Джигерджи Толга
|4
|0
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|Окака Стефано
|3
|0
|Текдемир Махмут
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|0
|Шадли Насер
|2
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Епуряну Александр
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Учан Салих
|1
|0
|Озджан Беркай
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
1
6%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
6
20
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
3
50%
3
15%
61-75
1
17%
8
40%
76-90
Пропущено
25
10
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
3
12%
3
30%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
6
24%
3
30%
76-90
Забито
23
36
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
9%
2
6%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
7
30%
9
25%
76-90
Пропущено
43
23
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
4
9%
4
17%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
9
21%
2
9%
31-45
5
12%
4
17%
46-60
12
28%
2
9%
61-75
9
21%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Бодрумспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Алтай 0:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 2:1 Умраньеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|25
|18
|6
|1
|44 - 18
|60
|2.
|Коньяспор
|25
|14
|7
|4
|40 - 22
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|25
|13
|4
|8
|36 - 23
|43
|4.
|Адана Демирспор
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Аланьяспор
|25
|11
|7
|7
|44 - 36
|40
|6.
|Фенербахче
|25
|11
|7
|7
|38 - 30
|40
|7.
|Хатайспор
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|8.
|Бешикташ
|25
|10
|8
|7
|36 - 32
|38
|9.
|Газиантеп
|0:0
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|10.
|Кайсериспор
|25
|9
|8
|8
|36 - 36
|35
|11.
|Сивасспор
|25
|8
|10
|7
|33 - 30
|34
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|25
|9
|6
|10
|30 - 39
|33
|13.
|Касымпаша
|26
|7
|8
|11
|36 - 38
|29
|14.
|Галатасарай
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Антальяспор
|25
|7
|7
|11
|26 - 34
|28
|16.
|Гёзтепе
|25
|7
|6
|12
|29 - 35
|27
|17.
|Гиресунспор
|25
|7
|5
|13
|23 - 28
|26
|18.
|Ризеспор
|26
|6
|5
|15
|22 - 44
|23
|19.
|Алтай
|25
|6
|4
|15
|26 - 38
|22
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|25
|4
|5
|16
|19 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|9
|4
|0
|22 - 8
|31
|2.
|Коньяспор
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|3.
|Газиантеп
|0:0
|12
|9
|3
|0
|26 - 9
|30
|4.
|Кайсериспор
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|5.
|Бешикташ
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|1
|3
|20 - 10
|25
|7.
|Хатайспор
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|8.
|Адана Демирспор
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|9.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|10.
|Фенербахче
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|11.
|Ризеспор
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|12.
|Сивасспор
|13
|4
|8
|1
|20 - 11
|20
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|14.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|15.
|Касымпаша
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|16.
|Галатасарай
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|17.
|Гиресунспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|18.
|Гёзтепе
|13
|4
|2
|7
|12 - 15
|14
|19.
|Алтай
|12
|3
|2
|7
|11 - 16
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|2
|1
|22 - 10
|29
|2.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|3.
|Адана Демирспор
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Коньяспор
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|7.
|Хатайспор
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|8.
|Сивасспор
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|10.
|Гёзтепе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|12.
|Бешикташ
|13
|2
|6
|5
|14 - 18
|12
|13.
|Алтай
|13
|3
|2
|8
|15 - 22
|11
|14.
|Галатасарай
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|15.
|Касымпаша
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Кайсериспор
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|2
|9
|4 - 14
|8
|18.
|Газиантеп
|0:0
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|19.
|Антальяспор
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3