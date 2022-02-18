Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2021-2022

Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
0:2
Конец матча

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
33' Гол
Трезеге
38' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
45' Желтая карточка
Окака Стефано
45' Желтая карточка
Дуарте Леонардо
0:2
52' Гол
Трезеге
56' Желтая карточка
Сантос Фабрисио
83' Желтая карточка
Учан Салих
90' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90'+5
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
3
Хольмен
Себастьян
16
Понк
Карлуш
88
Сертель
Джемали
27
Сантос
Фабрисио
18
Сари
Юсуф
10
Болдрин
Фернандо
83
Фернандеш
Жедсон
52
Сабо
Эрик
20
Похьянпало
Йоэль
1
Бабаджан
Волкан
80
Кайсара
Жуниор
5
Дуарте
Леонардо
55
Ндайишимийе
Юссуф
3
Калдырым
Хасан
Али
28
Джигерджи
Толга
14
Гюрлер
Сердар
20
Пицци
Луиш
10
Озджан
Беркай
27
Трезеге
77
Окака
Стефано
Ризеспор
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:0
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
1:0
К
1:0
К
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (2) 0.31
Джокович Дамьян 4 (3) 0.15
Ай Селим 3 0.12
Болдрин Фернандо 1 0.04
Сабо Эрик 1 0.04
Сертель Джемали 1 0.04
Генюл Гёкхан 1 0.04
Боласье Янник 1 0.04
Хуммет Денис 1 0.04
Сари Юсуф 1 0.04
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окака Стефано 9 0.36
Вишча Эдин 4 (1) 0.16
Алексич Даниел 4 (2) 0.16
Гульбрандсен Фредрик 3 0.12
Озджан Беркай 3 0.12
Тюрюдж Дениз 2 0.08
Трезеге 2 0.08
Текдемир Махмут 2 0.08
Кайсара Жуниор 2 0.08
Шадли Насер 1 0.04
Ндайишимийе Юссуф 1 0.04
Джигерджи Толга 1 0.04
Пицци Луиш 1 0.04
Калдырым Хасан Али 0 0
Чичек Атабей 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 7 1
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Хольмен Себастьян 5 0
Генюл Гёкхан 3 1
Сабо Эрик 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Болдрин Фернандо 3 0
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Леонардо 6 1
Шахинер Омер Али 5 1
Джигерджи Толга 4 0
Тюрюдж Дениз 4 0
Окака Стефано 3 0
Текдемир Махмут 3 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Ндайишимийе Юссуф 3 0
Шадли Насер 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кайсара Жуниор 2 0
Понк Карлуш 2 0
Лима Лукас 2 0
Епуряну Александр 1 0
Алексич Даниел 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Вишча Эдин 1 0
Учан Салих 1 0
Озджан Беркай 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
1
6%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Забито

6
20
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
21 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
5
25%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
3
50%
3
15%
61-75
1
17%
8
40%
76-90

Пропущено

25
10
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
4
16%
1
10%
31-45
3
12%
3
30%
46-60
7
28%
0
0%
61-75
6
24%
3
30%
76-90

Забито

23
36
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
9%
2
6%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
7
30%
9
25%
76-90

Пропущено

43
23
17 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 17
4
9%
4
17%
1-15
4
9%
3
13%
16-30
9
21%
2
9%
31-45
5
12%
4
17%
46-60
12
28%
2
9%
61-75
9
21%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Партизан 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Гиресунспор 3:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Бодрумспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Алтай 0:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 2:1 Умраньеспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 3:2 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 25 18 6 1 44 - 18 60
2. Коньяспор 25 14 7 4 40 - 22 49
3. Истанбул Башакшехир 25 13 4 8 36 - 23 43
4. Адана Демирспор 25 11 8 6 39 - 27 41
5. Аланьяспор 25 11 7 7 44 - 36 40
6. Фенербахче 25 11 7 7 38 - 30 40
7. Хатайспор 25 12 3 10 37 - 39 39
8. Бешикташ 25 10 8 7 36 - 32 38
9. Газиантеп 0:0 25 10 6 9 32 - 31 36
10. Кайсериспор 25 9 8 8 36 - 36 35
11. Сивасспор 25 8 10 7 33 - 30 34
12. Фатих Карагюмрюк 25 9 6 10 30 - 39 33
13. Касымпаша 26 7 8 11 36 - 38 29
14. Галатасарай 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Антальяспор 25 7 7 11 26 - 34 28
16. Гёзтепе 25 7 6 12 29 - 35 27
17. Гиресунспор 25 7 5 13 23 - 28 26
18. Ризеспор 26 6 5 15 22 - 44 23
19. Алтай 25 6 4 15 26 - 38 22
20. Малатьяспор 0:0 25 4 5 16 19 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 9 4 0 22 - 8 31
2. Коньяспор 14 9 4 1 23 - 11 31
3. Газиантеп 0:0 12 9 3 0 26 - 9 30
4. Кайсериспор 12 8 3 1 21 - 8 27
5. Бешикташ 12 8 2 2 22 - 14 26
6. Истанбул Башакшехир 12 8 1 3 20 - 10 25
7. Хатайспор 12 7 2 3 22 - 15 23
8. Адана Демирспор 12 6 4 2 19 - 7 22
9. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
10. Фенербахче 12 6 3 3 21 - 13 21
11. Ризеспор 14 6 2 6 17 - 18 20
12. Сивасспор 13 4 8 1 20 - 11 20
13. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 17 - 13 19
14. Аланьяспор 12 5 4 3 24 - 16 19
15. Касымпаша 13 5 4 4 22 - 18 19
16. Галатасарай 13 5 3 5 16 - 15 18
17. Гиресунспор 13 4 2 7 13 - 16 14
18. Гёзтепе 13 4 2 7 12 - 15 14
19. Алтай 12 3 2 7 11 - 16 11
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 2 1 22 - 10 29
2. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
3. Адана Демирспор 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Коньяспор 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
7. Хатайспор 13 5 1 7 15 - 24 16
8. Сивасспор 12 4 2 6 13 - 19 14
9. Фатих Карагюмрюк 13 4 2 7 13 - 26 14
10. Гёзтепе 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Гиресунспор 12 3 3 6 10 - 12 12
12. Бешикташ 13 2 6 5 14 - 18 12
13. Алтай 13 3 2 8 15 - 22 11
14. Галатасарай 12 2 5 5 14 - 20 11
15. Касымпаша 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Кайсериспор 13 1 5 7 15 - 28 8
17. Малатьяспор 0:0 13 2 2 9 4 - 14 8
18. Газиантеп 0:0 13 1 3 9 6 - 22 6
19. Антальяспор 12 1 3 8 6 - 21 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
Где смотреть матч Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 