Олимпиада 2022
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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
4:4
Конец матча

Стадион:
Касымпаша
0'
0:1
7' Гол
Бен Уаннес Мортада
1:1
28' Гол
Амилтон Минервино
36' Желтая карточка
Бардакчи Абдулкерим
2:1
40' Гол
Рахманович Амер
2:2
46' Гол
Хайрадинович Харис
3:2
52' Гол
Дикмен Сонер
3:3
60' Пенальти
Бозок Умут
61' Желтая карточка
Шехич Ибрагим
65' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
70' Желтая карточка
Фалл Мамаду
78' Желтая карточка
Травник Михал
87' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
90' Желтая карточка
Донк Райан
3:4
90' Гол
Мабиль Авер
4:4
90' Пенальти
Чикалеши Сокол
90'+12

Ход матча

7'
0:1
Бен Уаннес Мортада
(Бозок Умут)
28'
Амилтон Минервино
(Хассан Ахмед)
1:1
36'
Бардакчи Абдулкерим
 
40'
Рахманович Амер
(Хассан Ахмед)
2:1
46'
 
Хайрадинович Харис
Абид Рейан
46'
2:2
Хайрадинович Харис
(Бен Уаннес Мортада)
52'
Дикмен Сонер
3:2
60'
3:3
Бозок Умут
61'
Шехич Ибрагим
 
64'
 
Мулека Джексон
Бозок Умут
65'
 
Бен Уаннес Мортада
66'
Мпоку Поль-Жозе
Рахманович Амер
 
66'
Михаляк Конрад
Бютюки Зюмер
 
70'
 
Фалл Мамаду
74'
 
Мабиль Авер
Фалл Мамаду
74'
 
Травник Михал
Эйссерик Валентин
78'
 
Травник Михал
81'
Ярдымджи Барыш
Скубич Нейц
 
81'
Чикалеши Сокол
Хассан Ахмед
 
82'
Цекици Эндри
Дикмен Сонер
 
87'
 
Хадергьонай Флорент
89'
 
Энгин Ахмет
Бен Уаннес Мортада
90'
 
Донк Райан
90'
3:4
Мабиль Авер
(Травник Михал)
90'
Чикалеши Сокол
4:4

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 58 Владение мячом, % 42
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
4
Демирбаг
Адиль
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
7
Бютюки
Зюмер
8
Рахманович
Амер
93
Амилтон
Минервино
9
Хассан
Ахмед
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
93
Спайич
Урош
18
Элмалы
Эврен
Эрен
34
Хасполат
Догукан
70
Фалл
Мамаду
12
Бен
Уаннес
Мортада
9
Абид
Рейан
13
Эйссерик
Валентин
19
Бозок
Умут
Коньяспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-1-4-1

История личных встреч

Коньяспор
Касымпаша

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 7 (1) 0.28
Гюрлер Сердар 4 0.16
Хассан Ахмед 4 (1) 0.16
Цекици Эндри 4 0.16
Рахманович Амер 4 0.16
Бардакчи Абдулкерим 3 0.12
Дикмен Сонер 3 0.12
Мпоку Поль-Жозе 3 0.12
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.08
Бютюки Зюмер 2 0.08
Хаджиахметович Амир 1 0.04
Михаляк Конрад 1 0.04
Амилтон Минервино 1 0.04
Скубич Нейц 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 12 (3) 0.46
Травник Михал 3 0.12
Бен Уаннес Мортада 2 0.08
Эйссерик Валентин 2 0.08
Эрдоган Юсуф 2 0.08
Хайрадинович Харис 2 0.08
Донк Райан 2 0.08
Йоргенсен Николай 2 0.08
Мулека Джексон 1 0.04
Хадергьонай Флорент 1 (1) 0.04
Садику Лорет 1 0.04
Мабиль Авер 1 0.04
Варга Кевин 1 0.04
Энгин Ахмет 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Сербест Таркан 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 7 0
Чалык Ахмет 5 1
Шехич Ибрагим 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Скубич Нейц 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Хаджиахметович Амир 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Демирбаг Адиль 2 0
Цекици Эндри 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 6 2
Травник Михал 9 0
Сербест Таркан 7 0
Хадергьонай Флорент 6 0
Донк Райан 5 0
Садику Лорет 4 0
Хайрадинович Харис 4 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Хасполат Догукан 3 0
Бозок Умут 3 0
Йоргенсен Николай 2 0
Ташкиран Махмут 2 0
Брума Джеффри 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Айтач Сакыб 1 0
Варга Кевин 1 0
Бречка Томаш 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
22%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
4
36%
6
30%
76-90

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
4
19%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
6
35%
3
14%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
36%
3
16%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90

Забито

40
35
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
15%
6
17%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
2
5%
5
14%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
5
13%
7
20%
61-75
13
33%
7
20%
76-90

Пропущено

22
39
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
6
27%
5
13%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
1
5%
10
26%
31-45
5
23%
5
13%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
23%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1
Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:1
Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 25 18 6 1 44 - 18 60
2. Коньяспор 25 14 7 4 40 - 22 49
3. Истанбул Башакшехир 25 13 4 8 36 - 23 43
4. Адана Демирспор 25 11 8 6 39 - 27 41
5. Аланьяспор 25 11 7 7 44 - 36 40
6. Фенербахче 25 11 7 7 38 - 30 40
7. Хатайспор 25 12 3 10 37 - 39 39
8. Бешикташ 25 10 8 7 36 - 32 38
9. Газиантеп 0:0 25 10 6 9 32 - 31 36
10. Кайсериспор 25 9 8 8 36 - 36 35
11. Сивасспор 25 8 10 7 33 - 30 34
12. Фатих Карагюмрюк 25 9 6 10 30 - 39 33
13. Касымпаша 26 7 8 11 36 - 38 29
14. Галатасарай 25 7 8 10 30 - 35 29
15. Антальяспор 25 7 7 11 26 - 34 28
16. Гёзтепе 25 7 6 12 29 - 35 27
17. Гиресунспор 25 7 5 13 23 - 28 26
18. Ризеспор 26 6 5 15 22 - 44 23
19. Алтай 25 6 4 15 26 - 38 22
20. Малатьяспор 0:0 25 4 5 16 19 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 9 4 0 22 - 8 31
2. Коньяспор 14 9 4 1 23 - 11 31
3. Газиантеп 0:0 12 9 3 0 26 - 9 30
4. Кайсериспор 12 8 3 1 21 - 8 27
5. Бешикташ 12 8 2 2 22 - 14 26
6. Истанбул Башакшехир 12 8 1 3 20 - 10 25
7. Хатайспор 12 7 2 3 22 - 15 23
8. Адана Демирспор 12 6 4 2 19 - 7 22
9. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
10. Фенербахче 12 6 3 3 21 - 13 21
11. Ризеспор 14 6 2 6 17 - 18 20
12. Сивасспор 13 4 8 1 20 - 11 20
13. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 17 - 13 19
14. Аланьяспор 12 5 4 3 24 - 16 19
15. Касымпаша 13 5 4 4 22 - 18 19
16. Галатасарай 13 5 3 5 16 - 15 18
17. Гиресунспор 13 4 2 7 13 - 16 14
18. Гёзтепе 13 4 2 7 12 - 15 14
19. Алтай 12 3 2 7 11 - 16 11
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 2 1 22 - 10 29
2. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
3. Адана Демирспор 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Коньяспор 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
7. Хатайспор 13 5 1 7 15 - 24 16
8. Сивасспор 12 4 2 6 13 - 19 14
9. Фатих Карагюмрюк 13 4 2 7 13 - 26 14
10. Гёзтепе 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Гиресунспор 12 3 3 6 10 - 12 12
12. Бешикташ 13 2 6 5 14 - 18 12
13. Алтай 13 3 2 8 15 - 22 11
14. Галатасарай 12 2 5 5 14 - 20 11
15. Касымпаша 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Кайсериспор 13 1 5 7 15 - 28 8
17. Малатьяспор 0:0 13 2 2 9 4 - 14 8
18. Газиантеп 0:0 13 1 3 9 6 - 22 6
19. Антальяспор 12 1 3 8 6 - 21 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
Где смотреть матч Коньяспор 4:4 Касымпаша онлайн


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