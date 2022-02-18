Турция: Суперлига 2021-2022
4:4
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
0:1
7' ГолБен Уаннес Мортада
1:1
28' ГолАмилтон Минервино
36' Желтая карточкаБардакчи Абдулкерим
2:1
40' ГолРахманович Амер
2:2
46' ГолХайрадинович Харис
3:2
52' ГолДикмен Сонер
3:3
60' ПенальтиБозок Умут
61' Желтая карточкаШехич Ибрагим
65' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
70' Желтая карточкаФалл Мамаду
78' Желтая карточкаТравник Михал
87' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
90' Желтая карточкаДонк Райан
3:4
90' ГолМабиль Авер
4:4
90' ПенальтиЧикалеши Сокол
Ход матча
7'
0:1
28'
40'
2:1
46'
52'
3:2
60'
3:3
61'
70'
78'
90'
90'
3:4
90'
4:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
58 Владение мячом, % 42
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
93
Спайич
Урош
70
Фалл
Мамаду
19
Бозок
Умут
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Фалл МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Запасные игроки
-
23 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
-
45 Мабиль АверПолузащитник
-
28 Торун ТунайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
История личных встреч
Коньяспор
Касымпаша
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|7 (1)
|0.28
|Гюрлер Сердар
|4
|0.16
|Хассан Ахмед
|4 (1)
|0.16
|Цекици Эндри
|4
|0.16
|Рахманович Амер
|4
|0.16
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.12
|Дикмен Сонер
|3
|0.12
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.12
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.08
|Бютюки Зюмер
|2
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.04
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|Амилтон Минервино
|1
|0.04
|Скубич Нейц
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|12 (3)
|0.46
|Травник Михал
|3
|0.12
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.08
|Эйссерик Валентин
|2
|0.08
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.08
|Хайрадинович Харис
|2
|0.08
|Донк Райан
|2
|0.08
|Йоргенсен Николай
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|1
|0.04
|Хадергьонай Флорент
|1 (1)
|0.04
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Мабиль Авер
|1
|0.04
|Варга Кевин
|1
|0.04
|Энгин Ахмет
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Сербест Таркан
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|7
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Шехич Ибрагим
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Скубич Нейц
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|6
|2
|Травник Михал
|9
|0
|Сербест Таркан
|7
|0
|Хадергьонай Флорент
|6
|0
|Донк Райан
|5
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|4
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Брума Джеффри
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Бречка Томаш
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
5
22%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
17%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
6
30%
31-45
3
27%
3
15%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
4
36%
6
30%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
6%
4
19%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
5
24%
61-75
6
35%
3
14%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
36%
3
16%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
1
9%
3
16%
76-90
Забито
40
35
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
6
15%
6
17%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
2
5%
5
14%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
5
13%
7
20%
61-75
13
33%
7
20%
76-90
Пропущено
22
39
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
6
27%
5
13%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
1
5%
10
26%
31-45
5
23%
5
13%
46-60
3
14%
4
10%
61-75
5
23%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1
Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:1
Галатасарай - Касымпаша 1:3 Гиресунспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Касымпаша - Коджаелиспор 5:3 Касымпаша - Алтай 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|25
|18
|6
|1
|44 - 18
|60
|2.
|Коньяспор
|25
|14
|7
|4
|40 - 22
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|25
|13
|4
|8
|36 - 23
|43
|4.
|Адана Демирспор
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Аланьяспор
|25
|11
|7
|7
|44 - 36
|40
|6.
|Фенербахче
|25
|11
|7
|7
|38 - 30
|40
|7.
|Хатайспор
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|8.
|Бешикташ
|25
|10
|8
|7
|36 - 32
|38
|9.
|Газиантеп
|0:0
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|10.
|Кайсериспор
|25
|9
|8
|8
|36 - 36
|35
|11.
|Сивасспор
|25
|8
|10
|7
|33 - 30
|34
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|25
|9
|6
|10
|30 - 39
|33
|13.
|Касымпаша
|26
|7
|8
|11
|36 - 38
|29
|14.
|Галатасарай
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|15.
|Антальяспор
|25
|7
|7
|11
|26 - 34
|28
|16.
|Гёзтепе
|25
|7
|6
|12
|29 - 35
|27
|17.
|Гиресунспор
|25
|7
|5
|13
|23 - 28
|26
|18.
|Ризеспор
|26
|6
|5
|15
|22 - 44
|23
|19.
|Алтай
|25
|6
|4
|15
|26 - 38
|22
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|25
|4
|5
|16
|19 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|9
|4
|0
|22 - 8
|31
|2.
|Коньяспор
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|3.
|Газиантеп
|0:0
|12
|9
|3
|0
|26 - 9
|30
|4.
|Кайсериспор
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|5.
|Бешикташ
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|1
|3
|20 - 10
|25
|7.
|Хатайспор
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|8.
|Адана Демирспор
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|9.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|10.
|Фенербахче
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|11.
|Ризеспор
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|12.
|Сивасспор
|13
|4
|8
|1
|20 - 11
|20
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|14.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|15.
|Касымпаша
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|16.
|Галатасарай
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|17.
|Гиресунспор
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|18.
|Гёзтепе
|13
|4
|2
|7
|12 - 15
|14
|19.
|Алтай
|12
|3
|2
|7
|11 - 16
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|2
|1
|22 - 10
|29
|2.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|3.
|Адана Демирспор
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Коньяспор
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|7.
|Хатайспор
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|8.
|Сивасспор
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|10.
|Гёзтепе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Гиресунспор
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|12.
|Бешикташ
|13
|2
|6
|5
|14 - 18
|12
|13.
|Алтай
|13
|3
|2
|8
|15 - 22
|11
|14.
|Галатасарай
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|15.
|Касымпаша
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Кайсериспор
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|2
|9
|4 - 14
|8
|18.
|Газиантеп
|0:0
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|19.
|Антальяспор
|12
|1
|3
|8
|6 - 21
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3