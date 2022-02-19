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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Малатьяспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
7' Гол
Адриано Луис
41' Желтая карточка
Фреди Гомеш
45' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
0:2
59' Гол
Фернандо Мартинс
1:2
88' Гол
Чагиран Бугра
90'+5
25
Озбир
Эртач
18
Зеффан
Мехди
16
Чифтпынар
Садик
4
Кампи
Гастон
5
Хаддади
Уссама
24
Окечукву
Азубуйке
34
Донса
Годфред
7
Эскихеллач
Мустафа
9
Озер
Кенан
44
Шуиар
Мунир
94
Нуха
Дико
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
20
Фернандо
Мартинс
28
Ндао
Алассан
16
Фреди
Гомеш
7
Синик
Догукан
70
Адриано
Луис
Малатьяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Малатьяспор
Антальяспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
АЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 6 0.23
Бюйюк Адем 5 (2) 0.19
Шуиар Мунир 2 0.08
Эскихеллач Мустафа 2 0.08
Абид Рейан 1 0.04
Озер Кенан 1 0.04
Канатсизкуш Кубилай 1 0.04
Чагиран Бугра 1 0.04
Ндонг Ибраим 0 0
Хаддади Уссама 0 0
Окечукву Азубуйке 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 5 (2) 0.19
Райт Хаджи 5 (2) 0.19
Мукайру Пол 3 0.12
Синик Догукан 2 0.08
Балчи Бюньямин 2 0.08
Фернандо Мартинс 2 0.08
Вурал Гюрай 1 0.04
Адриано Луис 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Кудряшов Фёдор 1 0.04
Мехмеди Адмир 1 0.04
Флоранюс Шерел 1 0.04
Налдо Гомес 1 0.04
Гача Хуссам 1 0.04
Поли Андреа 0 0

Карточки

Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 8 0
Jospin Nshimirimana 5 1
Бюйюк Адем 6 0
Хафез Карим 6 0
Ндонг Ибраим 5 0
Зеффан Мехди 3 0
Сантос Уоллес 3 0
Абид Рейан 3 0
Хаддади Уссама 1 1
Донса Годфред 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Озер Кенан 1 0
Кайя Семих 1 0
Кампи Гастон 1 0
Маллан Стефен 1 0
Канатсизкуш Кубилай 1 0
Philip Gameli Awuku 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фреди Гомеш 7 0
Вурал Гюрай 5 1
Налдо Гомес 6 0
Амилтон Минервино 5 0
Поли Андреа 5 0
Сари Вейсел 5 0
Боффин Рууд 4 0
Кривелли Энцо 3 0
Синик Догукан 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Гача Хуссам 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Адриано Луис 1 0
Альбайрак Эрен 1 0
Мехмеди Адмир 1 0
Милошевич Дени 1 0
Фернандо Мартинс 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
13%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
17%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
17%
8
36%
76-90

Забито

3
19
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
67%
6
32%
31-45
1
33%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
5
33%
4
29%
61-75
2
13%
5
36%
76-90

Забито

19
27
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
6
32%
9
33%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
16%
6
22%
76-90

Пропущено

44
36
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
8
18%
2
6%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
5
11%
6
17%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
11
25%
5
14%
61-75
7
16%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Малатьяспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2
Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бандырмаспор 2:3 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 25 18 6 1 44 - 18 60
2. Коньяспор 25 14 7 4 40 - 22 49
3. Истанбул Башакшехир 25 13 4 8 36 - 23 43
4. Адана Демирспор 25 11 8 6 39 - 27 41
5. Аланьяспор 25 11 7 7 44 - 36 40
6. Фенербахче 25 11 7 7 38 - 30 40
7. Хатайспор 25 12 3 10 37 - 39 39
8. Бешикташ 25 10 8 7 36 - 32 38
9. Кайсериспор 2:0 26 10 8 8 38 - 36 38
10. Газиантеп 0:0 25 10 6 9 32 - 31 36
11. Сивасспор 25 8 10 7 33 - 30 34
12. Фатих Карагюмрюк 25 9 6 10 30 - 39 33
13. Антальяспор 26 8 7 11 28 - 35 31
14. Касымпаша 26 7 8 11 36 - 38 29
15. Галатасарай 25 7 8 10 30 - 35 29
16. Гёзтепе 25 7 6 12 29 - 35 27
17. Гиресунспор 0:2 26 7 5 14 23 - 30 26
18. Ризеспор 26 6 5 15 22 - 44 23
19. Алтай 25 6 4 15 26 - 38 22
20. Малатьяспор 0:0 26 4 5 17 20 - 43 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 13 9 4 0 22 - 8 31
2. Коньяспор 14 9 4 1 23 - 11 31
3. Газиантеп 0:0 12 9 3 0 26 - 9 30
4. Кайсериспор 2:0 13 9 3 1 23 - 8 30
5. Бешикташ 12 8 2 2 22 - 14 26
6. Истанбул Башакшехир 12 8 1 3 20 - 10 25
7. Хатайспор 12 7 2 3 22 - 15 23
8. Адана Демирспор 12 6 4 2 19 - 7 22
9. Антальяспор 13 6 4 3 20 - 13 22
10. Фенербахче 12 6 3 3 21 - 13 21
11. Ризеспор 14 6 2 6 17 - 18 20
12. Сивасспор 13 4 8 1 20 - 11 20
13. Фатих Карагюмрюк 12 5 4 3 17 - 13 19
14. Аланьяспор 12 5 4 3 24 - 16 19
15. Касымпаша 13 5 4 4 22 - 18 19
16. Галатасарай 13 5 3 5 16 - 15 18
17. Гиресунспор 0:2 13 4 2 7 13 - 16 14
18. Гёзтепе 13 4 2 7 12 - 15 14
19. Алтай 12 3 2 7 11 - 16 11
20. Малатьяспор 0:0 13 2 3 8 16 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 12 9 2 1 22 - 10 29
2. Аланьяспор 13 6 3 4 20 - 20 21
3. Адана Демирспор 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Фенербахче 13 5 4 4 17 - 17 19
5. Коньяспор 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Истанбул Башакшехир 13 5 3 5 16 - 13 18
7. Хатайспор 13 5 1 7 15 - 24 16
8. Сивасспор 12 4 2 6 13 - 19 14
9. Фатих Карагюмрюк 13 4 2 7 13 - 26 14
10. Гёзтепе 12 3 4 5 17 - 20 13
11. Гиресунспор 0:2 13 3 3 7 10 - 14 12
12. Бешикташ 13 2 6 5 14 - 18 12
13. Алтай 13 3 2 8 15 - 22 11
14. Галатасарай 12 2 5 5 14 - 20 11
15. Касымпаша 13 2 4 7 14 - 20 10
16. Антальяспор 13 2 3 8 8 - 22 9
17. Кайсериспор 2:0 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Малатьяспор 0:0 13 2 2 9 4 - 14 8
19. Газиантеп 0:0 13 1 3 9 6 - 22 6
20. Ризеспор 12 0 3 9 5 - 26 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Чифтпынар Садик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фреди Гомеш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Адриано Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Малатьяспор 1:2 Антальяспор онлайн


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