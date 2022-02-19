Турция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Malatya Stadyumu
0:1
7' ГолАдриано Луис
41' Желтая карточкаФреди Гомеш
45' Желтая карточкаЧифтпынар Садик
0:2
59' ГолФернандо Мартинс
1:2
88' ГолЧагиран Бугра
Ход матча
7'
0:1
41'
45'
59'
0:2
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 7
-
42 Владение мячом, % 58
25
Озбир
Эртач
18
Зеффан
Мехди
44
Шуиар
Мунир
94
Нуха
Дико
25
Боффин
Рууд
11
Вурал
Гюрай
15
Поли
Андреа
28
Ндао
Алассан
16
Фреди
Гомеш
70
Адриано
Луис
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Шуиар МунирПолузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хафез КаримЗащитник
- Защитник
-
10 Бюйюк АдемПолузащитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
28 Башдаш БарышПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Mert Altinas
-
-
Главный тренер: Mehmet Sahan
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ндао АлассанПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
53 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
История личных встреч
Малатьяспор
Антальяспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|6
|0.23
|Бюйюк Адем
|5 (2)
|0.19
|Шуиар Мунир
|2
|0.08
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0.08
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Озер Кенан
|1
|0.04
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0.04
|Чагиран Бугра
|1
|0.04
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Окечукву Азубуйке
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.19
|Райт Хаджи
|5 (2)
|0.19
|Мукайру Пол
|3
|0.12
|Синик Догукан
|2
|0.08
|Балчи Бюньямин
|2
|0.08
|Фернандо Мартинс
|2
|0.08
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Адриано Луис
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.04
|Мехмеди Адмир
|1
|0.04
|Флоранюс Шерел
|1
|0.04
|Налдо Гомес
|1
|0.04
|Гача Хуссам
|1
|0.04
|Поли Андреа
|0
|0
Карточки
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|8
|0
|Jospin Nshimirimana
|5
|1
|Бюйюк Адем
|6
|0
|Хафез Карим
|6
|0
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|Зеффан Мехди
|3
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Абид Рейан
|3
|0
|Хаддади Уссама
|1
|1
|Донса Годфред
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Озер Кенан
|1
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Маллан Стефен
|1
|0
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|Philip Gameli Awuku
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фреди Гомеш
|7
|0
|Вурал Гюрай
|5
|1
|Налдо Гомес
|6
|0
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Поли Андреа
|5
|0
|Сари Вейсел
|5
|0
|Боффин Рууд
|4
|0
|Кривелли Энцо
|3
|0
|Синик Догукан
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Адриано Луис
|1
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|Милошевич Дени
|1
|0
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 21
2
13%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
4
25%
3
38%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
17%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
5
17%
4
18%
31-45
5
17%
5
23%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
17%
8
36%
76-90
Забито
3
19
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
67%
6
32%
31-45
1
33%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
5
33%
4
29%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Забито
19
27
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
6
32%
9
33%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
3
16%
6
22%
76-90
Пропущено
44
36
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
8
18%
2
6%
1-15
4
9%
3
8%
16-30
5
11%
6
17%
31-45
9
20%
7
19%
46-60
11
25%
5
14%
61-75
7
16%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Малатьяспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2
Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бандырмаспор 2:3 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Акхисар Беледие 3:1 Малатьяспор - Галатасарай 0:0 Гиресунспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Малатьяспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|25
|18
|6
|1
|44 - 18
|60
|2.
|Коньяспор
|25
|14
|7
|4
|40 - 22
|49
|3.
|Истанбул Башакшехир
|25
|13
|4
|8
|36 - 23
|43
|4.
|Адана Демирспор
|25
|11
|8
|6
|39 - 27
|41
|5.
|Аланьяспор
|25
|11
|7
|7
|44 - 36
|40
|6.
|Фенербахче
|25
|11
|7
|7
|38 - 30
|40
|7.
|Хатайспор
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|8.
|Бешикташ
|25
|10
|8
|7
|36 - 32
|38
|9.
|Кайсериспор
|2:0
|26
|10
|8
|8
|38 - 36
|38
|10.
|Газиантеп
|0:0
|25
|10
|6
|9
|32 - 31
|36
|11.
|Сивасспор
|25
|8
|10
|7
|33 - 30
|34
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|25
|9
|6
|10
|30 - 39
|33
|13.
|Антальяспор
|26
|8
|7
|11
|28 - 35
|31
|14.
|Касымпаша
|26
|7
|8
|11
|36 - 38
|29
|15.
|Галатасарай
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|16.
|Гёзтепе
|25
|7
|6
|12
|29 - 35
|27
|17.
|Гиресунспор
|0:2
|26
|7
|5
|14
|23 - 30
|26
|18.
|Ризеспор
|26
|6
|5
|15
|22 - 44
|23
|19.
|Алтай
|25
|6
|4
|15
|26 - 38
|22
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|26
|4
|5
|17
|20 - 43
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|13
|9
|4
|0
|22 - 8
|31
|2.
|Коньяспор
|14
|9
|4
|1
|23 - 11
|31
|3.
|Газиантеп
|0:0
|12
|9
|3
|0
|26 - 9
|30
|4.
|Кайсериспор
|2:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 8
|30
|5.
|Бешикташ
|12
|8
|2
|2
|22 - 14
|26
|6.
|Истанбул Башакшехир
|12
|8
|1
|3
|20 - 10
|25
|7.
|Хатайспор
|12
|7
|2
|3
|22 - 15
|23
|8.
|Адана Демирспор
|12
|6
|4
|2
|19 - 7
|22
|9.
|Антальяспор
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|10.
|Фенербахче
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|11.
|Ризеспор
|14
|6
|2
|6
|17 - 18
|20
|12.
|Сивасспор
|13
|4
|8
|1
|20 - 11
|20
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|14.
|Аланьяспор
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|15.
|Касымпаша
|13
|5
|4
|4
|22 - 18
|19
|16.
|Галатасарай
|13
|5
|3
|5
|16 - 15
|18
|17.
|Гиресунспор
|0:2
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|18.
|Гёзтепе
|13
|4
|2
|7
|12 - 15
|14
|19.
|Алтай
|12
|3
|2
|7
|11 - 16
|11
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|3
|8
|16 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|12
|9
|2
|1
|22 - 10
|29
|2.
|Аланьяспор
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|3.
|Адана Демирспор
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Фенербахче
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|5.
|Коньяспор
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Истанбул Башакшехир
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|7.
|Хатайспор
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|8.
|Сивасспор
|12
|4
|2
|6
|13 - 19
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|13
|4
|2
|7
|13 - 26
|14
|10.
|Гёзтепе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|Гиресунспор
|0:2
|13
|3
|3
|7
|10 - 14
|12
|12.
|Бешикташ
|13
|2
|6
|5
|14 - 18
|12
|13.
|Алтай
|13
|3
|2
|8
|15 - 22
|11
|14.
|Галатасарай
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|15.
|Касымпаша
|13
|2
|4
|7
|14 - 20
|10
|16.
|Антальяспор
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|17.
|Кайсериспор
|2:0
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|13
|2
|2
|9
|4 - 14
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|20.
|Ризеспор
|12
|0
|3
|9
|5 - 26
|3