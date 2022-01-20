Турция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
27' Желтая карточкаСантос Фабрисио
0:1
37' ГолРайт Хаджи
42' Желтая карточкаПоли Андреа
1:1
43' ПенальтиПохьянпало Йоэль
2:1
58' ГолГенюл Гёкхан
69' Желтая карточкаВурал Гюрай
80' Желтая карточкаАй Селим
90' Вторая желтая карточкаВурал Гюрай
Ход матча
27'
37'
0:1
42'
43'
1:1
58'
2:1
69'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 10
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
47 Владение мячом, % 53
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
52
Сабо
Эрик
19
Хуммет
Денис
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
27
Гача
Хуссам
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
История личных встреч
Ризеспор
Антальяспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|8 (2)
|0.36
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.18
|Ай Селим
|3
|0.14
|Болдрин Фернандо
|1
|0.05
|Сабо Эрик
|1
|0.05
|Сертель Джемали
|1
|0.05
|Генюл Гёкхан
|1
|0.05
|Боласье Янник
|1
|0.05
|Хуммет Денис
|1
|0.05
|Дабо Брайан
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.23
|Райт Хаджи
|5 (2)
|0.23
|Мукайру Пол
|3
|0.14
|Балчи Бюньямин
|2
|0.09
|Синик Догукан
|2
|0.09
|Вурал Гюрай
|1
|0.05
|Сари Вейсел
|1
|0.05
|Флоранюс Шерел
|1
|0.05
|Налдо Гомес
|1
|0.05
|Гача Хуссам
|1
|0.05
|Поли Андреа
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|6
|1
|Ай Селим
|5
|0
|Боласье Янник
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Генюл Гёкхан
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Сабо Эрик
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Болдрин Фернандо
|3
|0
|Потук Алпер
|1
|1
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фреди Гомеш
|6
|0
|Вурал Гюрай
|4
|1
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Поли Андреа
|5
|0
|Налдо Гомес
|5
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Милошевич Дени
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
3
50%
1
6%
61-75
1
17%
5
31%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
7
28%
4
29%
61-75
6
24%
5
36%
76-90
Забито
22
22
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
2
9%
9
41%
31-45
4
18%
4
18%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Пропущено
38
35
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
11%
2
6%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
11
29%
5
14%
61-75
9
24%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1
Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2
Антальяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1
Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|22
|15
|6
|1
|39 - 16
|51
|2.
|Коньяспор
|21
|12
|6
|3
|33 - 16
|42
|3.
|Фенербахче
|22
|10
|6
|6
|35 - 27
|36
|4.
|Аланьяспор
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|5.
|Хатайспор
|22
|11
|2
|9
|32 - 34
|35
|6.
|Бешикташ
|22
|10
|5
|7
|34 - 30
|35
|7.
|Истанбул Башакшехир
|21
|10
|4
|7
|30 - 21
|34
|8.
|Адана Демирспор
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|9.
|Газиантеп
|0:0
|22
|9
|5
|8
|27 - 28
|32
|10.
|Кайсериспор
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|11.
|Сивасспор
|22
|7
|9
|6
|29 - 23
|30
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|22
|8
|6
|8
|29 - 31
|30
|13.
|Галатасарай
|21
|7
|6
|8
|26 - 28
|27
|14.
|Гиресунспор
|22
|7
|5
|10
|21 - 22
|26
|15.
|Гёзтепе
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|16.
|Антальяспор
|22
|6
|5
|11
|23 - 34
|23
|17.
|Ризеспор
|22
|6
|3
|13
|21 - 39
|21
|18.
|Касымпаша
|21
|5
|6
|10
|24 - 29
|21
|19.
|Алтай
|22
|5
|3
|14
|24 - 37
|18
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|22
|4
|4
|14
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|0:0
|11
|8
|3
|0
|21 - 8
|27
|2.
|Коньяспор
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Трабзонспор
|11
|7
|4
|0
|19 - 7
|25
|4.
|Бешикташ
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|5.
|Кайсериспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 5
|24
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|7.
|Фенербахче
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|8.
|Ризеспор
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|9.
|Хатайспор
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|10.
|Адана Демирспор
|10
|5
|3
|2
|13 - 6
|18
|11.
|Антальяспор
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|12.
|Аланьяспор
|11
|5
|3
|3
|23 - 15
|18
|13.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|14.
|Сивасспор
|11
|3
|7
|1
|17 - 9
|16
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|16.
|Касымпаша
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|17.
|Гиресунспор
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|18.
|Гёзтепе
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|19.
|Алтай
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Аланьяспор
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|3.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|4.
|Хатайспор
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|5.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Фенербахче
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Сивасспор
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|9.
|Истанбул Башакшехир
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|Гиресунспор
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|Бешикташ
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|12.
|Галатасарай
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|13.
|Гёзтепе
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|14.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|2
|2
|7
|3 - 11
|8
|15.
|Алтай
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|16.
|Кайсериспор
|11
|1
|4
|6
|13 - 24
|7
|17.
|Касымпаша
|10
|1
|3
|6
|7 - 14
|6
|18.
|Газиантеп
|0:0
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Антальяспор
|11
|1
|2
|8
|6 - 21
|5
|20.
|Ризеспор
|10
|0
|1
|9
|5 - 26
|1