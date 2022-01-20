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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ризеспор
2:1
Конец матча
Антальяспор
0'
27' Желтая карточка
Сантос Фабрисио
0:1
37' Гол
Райт Хаджи
42' Желтая карточка
Поли Андреа
1:1
43' Пенальти
Похьянпало Йоэль
2:1
58' Гол
Генюл Гёкхан
69' Желтая карточка
Вурал Гюрай
80' Желтая карточка
Ай Селим
90' Вторая желтая карточка
Вурал Гюрай
90'
1
Четин
Тарык
77
Генюл
Гёкхан
5
Ай
Селим
22
Топчу
Эмир
Хан
88
Сертель
Джемали
10
Болдрин
Фернандо
27
Сантос
Фабрисио
52
Сабо
Эрик
4
Потук
Алпер
19
Хуммет
Денис
20
Похьянпало
Йоэль
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
11
Вурал
Гюрай
27
Гача
Хуссам
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
7
Синик
Догукан
9
Райт
Хаджи
Ризеспор
4-4-2
Антальяспор
5-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Антальяспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:1
С
3:2
С
2:3
С
2:1
С
3:1
С
1:0
ТМК
2:2
ТМК
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 8 (2) 0.36
Джокович Дамьян 4 (3) 0.18
Ай Селим 3 0.14
Болдрин Фернандо 1 0.05
Сабо Эрик 1 0.05
Сертель Джемали 1 0.05
Генюл Гёкхан 1 0.05
Боласье Янник 1 0.05
Хуммет Денис 1 0.05
Дабо Брайан 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 5 (2) 0.23
Райт Хаджи 5 (2) 0.23
Мукайру Пол 3 0.14
Балчи Бюньямин 2 0.09
Синик Догукан 2 0.09
Вурал Гюрай 1 0.05
Сари Вейсел 1 0.05
Флоранюс Шерел 1 0.05
Налдо Гомес 1 0.05
Гача Хуссам 1 0.05
Поли Андреа 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 6 1
Ай Селим 5 0
Боласье Янник 4 0
Хольмен Себастьян 4 0
Генюл Гёкхан 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Сабо Эрик 3 0
Умар Амину 3 0
Болдрин Фернандо 3 0
Потук Алпер 1 1
Пехливан Ясин 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0
Сертель Джемали 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фреди Гомеш 6 0
Вурал Гюрай 4 1
Амилтон Минервино 5 0
Поли Андреа 5 0
Налдо Гомес 5 0
Сари Вейсел 4 0
Боффин Рууд 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Синик Догукан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Гача Хуссам 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Альбайрак Эрен 1 0
Милошевич Дени 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
3
23%
7
33%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
3
50%
1
6%
61-75
1
17%
5
31%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
7
28%
4
29%
61-75
6
24%
5
36%
76-90

Забито

22
22
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
8 Не забивали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
2
9%
9
41%
31-45
4
18%
4
18%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Пропущено

38
35
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
4
11%
2
6%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
11
29%
5
14%
61-75
9
24%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1
Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4 Ризеспор - Аланьяспор 2:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Гиресунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2
Антальяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Антальяспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1
Галатасарай - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 22 15 6 1 39 - 16 51
2. Коньяспор 21 12 6 3 33 - 16 42
3. Фенербахче 22 10 6 6 35 - 27 36
4. Аланьяспор 22 10 5 7 38 - 32 35
5. Хатайспор 22 11 2 9 32 - 34 35
6. Бешикташ 22 10 5 7 34 - 30 35
7. Истанбул Башакшехир 21 10 4 7 30 - 21 34
8. Адана Демирспор 22 9 7 6 30 - 25 34
9. Газиантеп 0:0 22 9 5 8 27 - 28 32
10. Кайсериспор 22 8 7 7 30 - 29 31
11. Сивасспор 22 7 9 6 29 - 23 30
12. Фатих Карагюмрюк 22 8 6 8 29 - 31 30
13. Галатасарай 21 7 6 8 26 - 28 27
14. Гиресунспор 22 7 5 10 21 - 22 26
15. Гёзтепе 22 6 6 10 26 - 30 24
16. Антальяспор 22 6 5 11 23 - 34 23
17. Ризеспор 22 6 3 13 21 - 39 21
18. Касымпаша 21 5 6 10 24 - 29 21
19. Алтай 22 5 3 14 24 - 37 18
20. Малатьяспор 0:0 22 4 4 14 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 0:0 11 8 3 0 21 - 8 27
2. Коньяспор 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Трабзонспор 11 7 4 0 19 - 7 25
4. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
5. Кайсериспор 11 7 3 1 17 - 5 24
6. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
7. Фенербахче 11 6 3 2 21 - 12 21
8. Ризеспор 12 6 2 4 16 - 13 20
9. Хатайспор 10 6 1 3 20 - 14 19
10. Адана Демирспор 10 5 3 2 13 - 6 18
11. Антальяспор 11 5 3 3 17 - 13 18
12. Аланьяспор 11 5 3 3 23 - 15 18
13. Галатасарай 10 5 2 3 13 - 9 17
14. Сивасспор 11 3 7 1 17 - 9 16
15. Фатих Карагюмрюк 11 4 4 3 16 - 13 16
16. Касымпаша 11 4 3 4 17 - 15 15
17. Гиресунспор 11 4 2 5 11 - 11 14
18. Гёзтепе 12 4 2 6 12 - 13 14
19. Алтай 10 3 1 6 11 - 15 10
20. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 14 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Аланьяспор 11 5 2 4 15 - 17 17
3. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 19 16
4. Хатайспор 12 5 1 6 12 - 20 16
5. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
6. Фенербахче 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Сивасспор 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Фатих Карагюмрюк 11 4 2 5 13 - 18 14
9. Истанбул Башакшехир 11 3 3 5 13 - 13 12
10. Гиресунспор 11 3 3 5 10 - 11 12
11. Бешикташ 11 2 4 5 12 - 16 10
12. Галатасарай 11 2 4 5 13 - 19 10
13. Гёзтепе 10 2 4 4 14 - 17 10
14. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 3 - 11 8
15. Алтай 12 2 2 8 13 - 22 8
16. Кайсериспор 11 1 4 6 13 - 24 7
17. Касымпаша 10 1 3 6 7 - 14 6
18. Газиантеп 0:0 11 1 2 8 6 - 20 5
19. Антальяспор 11 1 2 8 6 - 21 5
20. Ризеспор 10 0 1 9 5 - 26 1
Где смотреть матч Ризеспор 2:1 Антальяспор онлайн


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