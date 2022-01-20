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Локомотив Москва
 
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Яблонец
Прогнозы 4
Локомотив Москва 75% (3)
X 25% (1)
Яблонец 0% (0)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1
Яблонец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Словацко - Яблонец 2:1 Яблонец - Теплице 0:2 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Богемианс-1905 - Яблонец 1:2
Яблонец - Млада Болеслав 0:1 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 Славия Прага - Яблонец 5:0 Яблонец - Варнсдорф 4:0 Фастав Злин - Яблонец 0:0 Раннерс - Яблонец 2:2 Яблонец - Пардубице 1:1 Виктория Пльзень - Яблонец 5:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Яблонец - Ческе-Будеевице 2:2 Градец Кралове - Яблонец 2:2 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 Яблонец - Слован Либерец 0:1 Пржперже - Яблонец 0:1 Спарта Прага - Яблонец 1:1 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Яблонец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 1 день 15 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 4
    Локомотив Москва 75% (3)
    X 25% (1)
    Яблонец 0% (0)
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    Где смотреть матч Локомотив Москва - Яблонец онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Яблонец

    Исход игры
    Локомотив Москва
    75% (3)
    Ничья
    25% (1)
    Яблонец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (1)
    Меньше
    75% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (2)
    Нет
    50% (2)
    Популярный счёт
    1:0 Локомотив Москва
    50% (2)
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    Локомотив Москва
    Яблонец

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