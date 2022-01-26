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Динамо Москва
 
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ЦСКА София
Прогнозы 57
Динамо Москва 82.5% (47)
X 15.8% (9)
ЦСКА София 1.8% (1)
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Новости

История личных встреч

Динамо Москва
ЦСКА София

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

25 матчей

4%
20%
76%
1 победа 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

4%
60%
36%
1 победа 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

4%
36%
60%
1 победа 9 ничьих 15 побед

История матчей

ГА
3:1
ГА
2:0
ТМК
4:0
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
2:0
БВЛ
0:1
БВЛ
0:0
БВЛ
1:0
БВЛ
0:2
БВЛ
1:0
ПЛ
4:1
ГА
0:2
С
1:3
К
2:1
ГА
0:0
ГА
1:1
ГА
1:0
ГА
2:0
ЛЕ
1:2
ЛЕ
0:0
ГА
1:0
ГА
2:0
С
1:0
ГА
0:0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3
ЦСКА София
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА София - Лудогорец 1:0 Арда Карджали - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
Пирин Благоевград - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Локомотив София 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Арда Карджали 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:0 Заря - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:3 ЦСКА София - Арда Карджали 2:0 Берое - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Заря 0:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1 ЦСКА София - Хебар Пазарджик 3:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА София от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Динамо Москва 82.5% (47)
    X 15.8% (9)
    ЦСКА София 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Москва - ЦСКА София онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА София

    Исход игры
    Динамо Москва
    82.5% (47)
    Ничья
    15.8% (9)
    ЦСКА София
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (38)
    Меньше
    33.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    54.4% (31)
    1:0 Динамо Москва
    14% (8)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    3:1 Динамо Москва
    8.8% (5)
    2:0 Динамо Москва
    5.3% (3)
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    ЦСКА София

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