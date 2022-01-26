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История личных встреч
Динамо Москва
ЦСКА София
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
25 матчей
4%
20%
76%
1 победа 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
4%
60%
36%
1 победа 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
4%
36%
60%
1 победа 9 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3
Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3
ЦСКА София
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЦСКА София - Лудогорец 1:0 Арда Карджали - ЦСКА София 2:2 ЦСКА София - Черно Море 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3
Пирин Благоевград - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Локомотив София 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Арда Карджали 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 1:0 Заря - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Локомотив Пловдив 1:3 ЦСКА София - Арда Карджали 2:0 Берое - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Заря 0:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 3:2 Царско Село - ЦСКА София 1:2 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 ЦСКА София - Левски София 2:1 ЦСКА София - Хебар Пазарджик 3:0
Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА София
Исход игры
Динамо Москва
82.5% (47)
Ничья
15.8% (9)
ЦСКА София
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (38)
Меньше
33.33% (19)
Обе команды забьют
Да
78.95% (45)
Нет
21.05% (12)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
54.4% (31)
1:0 Динамо Москва
14% (8)
1:1 Ничья
12.3% (7)
3:1 Динамо Москва
8.8% (5)
2:0 Динамо Москва
5.3% (3)
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