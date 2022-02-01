Динамо Москва

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Московское "Динамо" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграет со словацким "Ружомбероком", и мы приглашаем всех желающих на текстовую трансляцию этого матча, которую проведёт Кирилл Иванцов.