Позже
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
92 Цесь ЯнЗащитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
-
98 Купцов ИльяВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Защитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
11 Фабиш ЛукашЗащитник
-
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Запасные игроки
-
-
-
-
- Полузащитник
-
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Защитник
-
-
Главный тренер: Peter Struhar
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1
Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3
Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ружомберок
Исход игры
Динамо Москва
89.4% (118)
Ничья
8.3% (11)
Ружомберок
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.2% (79)
Меньше
37.8% (48)
Обе команды забьют
Да
66.93% (85)
Нет
33.07% (42)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
42.4% (56)
2:0 Динамо Москва
15.9% (21)
1:0 Динамо Москва
14.4% (19)
3:1 Динамо Москва
8.3% (11)
1:1 Ничья
6.1% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Ружомберок
2.3% (3)
3:0 Динамо Москва
1.5% (2)
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