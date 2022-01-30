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Динамо Москва
 
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Ружомберок
Прогнозы 52
Динамо Москва 90.4% (47)
X 7.7% (4)
Ружомберок 1.9% (1)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0
Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3
Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Ружомберок - ДАК 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Земплин 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Тренчин - Ружомберок 1:1 Середь - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Сеница 0:0 Погронье - Ружомберок 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ружомберок от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 90.4% (47)
    X 7.7% (4)
    Ружомберок 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - Ружомберок онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ружомберок

    Исход игры
    Динамо Москва
    90.4% (47)
    Ничья
    7.7% (4)
    Ружомберок
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    44.2% (23)
    2:0 Динамо Москва
    21.2% (11)
    1:0 Динамо Москва
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    3:0 Динамо Москва
    3.8% (2)
    3:1 Динамо Москва
    3.8% (2)
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    Ружомберок

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