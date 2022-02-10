1:0
Первый тайм: 21'
1:0
11' ГолGeorgi Sulakvelidze
Ход матча
11'
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
- Защитник
-
54 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Динамо Москва
Сочи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0
Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0
Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2
Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Сочи
Исход игры
Динамо Москва
47.1% (65)
Ничья
44.9% (62)
Сочи
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (50)
Меньше
59.68% (74)
Обе команды забьют
Да
79.84% (99)
Нет
20.16% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (50)
2:1 Динамо Москва
22.5% (31)
1:0 Динамо Москва
9.4% (13)
2:2 Ничья
5.1% (7)
2:0 Динамо Москва
3.6% (5)
0:1 Сочи
2.9% (4)
3:2 Динамо Москва
2.2% (3)
1:2 Сочи
2.2% (3)
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