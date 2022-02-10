У Ордеца, сделавшего пас назад, и Лещука возникло недопонимание, но лишь небольшое.

Заика на своей половине поля выбил высокий мяч за боковую.

Заика лежит на газоне, держится за ногу... Поднимается.

16' Заика рукой увлёк Смолова на газон неподалёку от штрафной "Динамо".

15' Владеют мячом сочинцы в центре поля.

14' Бурмистров вновь не прошёл на правом полуфланге Ордеца.

13' Захарян сам развил контратаку и сам пробил издали - удар был заблокирован.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Георгий Сулаквелидзе!

Кажется, не очень опасным был удар динамовца примерно с линии штрафной, но Адамов всё равно с ним не справился.

10' Бурмистров подтолкнул Ордеца возле чужой штрафной.

9' Ордец в середине поля выбил мяч в аут, чтобы не допустить проход Жоаозиньо.

8' Хозяева без нарушения обезмячили Заику в центре поля.

7' Сочинские защитники катают мяч около своей штрафной.

6' Динамовцы ещё не имели ни одного острого момента.

5' Правофланговый корнер не принёс черноморцам никаких дивидендов.

4' Нобоа забросом отправил Бурмистрова на рандеву с Лещуком. Вратарь "Динамо" отразил последовавший удар на угловой.

4' Ордец головой скинул мяч назад Лещуку, обошлось без сюрпризов.

3' "Динамо" активнее на старте матча, а "Сочи" пока запрягает.

3' Осокин выиграл мяч в центре поля и развил атаку дальше.

2' Солнце ещё прилично освещает поле и даёт длинные тени.

1' Адамов размялся, отразив дальний удар.

1' "Динамо" играет в белой форме, а "Сочи" - в тёиной.