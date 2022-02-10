Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Москва
1:0
Первый тайм: 21'
Сочи
0'
1:0
11' Гол
Georgi Sulakvelidze
21'
Динамо Москва
Сочи

История личных встреч

Динамо Москва
Сочи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0
Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0
Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    21'
    Заика лежит на газоне, держится за ногу... Поднимается.
  • 20'
    Заика на своей половине поля выбил высокий мяч за боковую.
  • 18'
    Терехов выполнил безадресный навес с левого фланга.
  • 18'
    У Ордеца, сделавшего пас назад, и Лещука возникло недопонимание, но лишь небольшое. 
  • 17'
    Добротный товарищеский матч без чего-либо сверхъестественного.
  • Фол, нарушение
    16'
    Заика рукой увлёк Смолова на газон неподалёку от штрафной "Динамо".
  • 15'
    Владеют мячом сочинцы в центре поля.
  • 14'
    Бурмистров вновь не прошёл на правом полуфланге Ордеца. 
  • 13'
    Захарян сам развил контратаку и сам пробил издали - удар был заблокирован.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Георгий Сулаквелидзе!
    Кажется, не очень опасным был удар динамовца примерно с линии штрафной, но Адамов всё равно с ним не справился.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бурмистров подтолкнул Ордеца возле чужой штрафной.
  • 9'
    Ордец в середине поля выбил мяч в аут, чтобы не допустить проход Жоаозиньо.
  • 8'
    Хозяева без нарушения обезмячили Заику в центре поля.
  • 7'
    Сочинские защитники катают мяч около своей штрафной.
  • 6'
    Динамовцы ещё не имели ни одного острого момента.
  • 5'
    Правофланговый корнер не принёс черноморцам никаких дивидендов.
  • Опасный момент
    4'
    Нобоа забросом отправил Бурмистрова на рандеву с Лещуком. Вратарь "Динамо" отразил последовавший удар на угловой. 
  • 4'
    Ордец головой скинул мяч назад Лещуку, обошлось без сюрпризов.
  • 3'
    "Динамо" активнее на старте матча, а "Сочи" пока запрягает.
  • 3'
    Осокин выиграл мяч в центре поля и развил атаку дальше.
  • 2'
    Солнце ещё прилично освещает поле и даёт длинные тени.
  • 1'
    Адамов размялся, отразив дальний удар.
  • 1'
    "Динамо" играет в белой форме, а "Сочи" - в тёиной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В товарищеском матче на турецкой земле сыграют "Динамо" и "Сочи", занявшие 2-е и 3-е места соответственно по итогам летне-осенней части РПЛ. Текстовый онлайн игры проведёт Кирилл Иванцов. Как говорится, устраивайтесь поудобнее в ожидании отличного матча!
Прогнозы 137
Динамо Москва 46.7% (64)
X 45.3% (62)
Сочи 8% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Сочи
2.65
4.30
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Динамо Москва 1:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Сочи

Исход игры
Динамо Москва
47.1% (65)
Ничья
44.9% (62)
Сочи
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
40.32% (50)
Меньше
59.68% (74)
Обе команды забьют
Да
79.84% (99)
Нет
20.16% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (50)
2:1 Динамо Москва
22.5% (31)
1:0 Динамо Москва
9.4% (13)
2:2 Ничья
5.1% (7)
2:0 Динамо Москва
3.6% (5)
0:1 Сочи
2.9% (4)
3:2 Динамо Москва
2.2% (3)
1:2 Сочи
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Динамо Москва
Сочи

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 