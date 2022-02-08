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История личных встреч
Динамо Москва
Сочи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3
Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0
Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи
Исход игры
Динамо Москва
56.1% (32)
Ничья
36.8% (21)
Сочи
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
79.63% (43)
Нет
20.37% (11)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
31.6% (18)
1:1 Ничья
31.6% (18)
1:0 Динамо Москва
14% (8)
2:2 Ничья
5.3% (3)
2:3 Сочи
3.5% (2)
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