Олимпиада 2022
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Динамо Москва
 
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Сочи

История личных встреч

Динамо Москва
Сочи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:3

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3
Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0
Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1 Сочи - Уфа 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Сочи - Химки 3:0 Партизан - Сочи 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2022, осталось 2 дня 5 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 58
    Динамо Москва 56.9% (33)
    X 36.2% (21)
    Сочи 6.9% (4)
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Сочи онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи

    Исход игры
    Динамо Москва
    56.1% (32)
    Ничья
    36.8% (21)
    Сочи
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    31.6% (18)
    1:1 Ничья
    31.6% (18)
    1:0 Динамо Москва
    14% (8)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    2:3 Сочи
    3.5% (2)
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    Динамо Москва
    Сочи

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