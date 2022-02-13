0:1
Второй тайм: 47'
0:1
22' ГолAndrej Ilic
1:1
47' ГолЗахарян Арсен
Ход матча
22'
0:1
47'
1:1
- Основной состав
-
16 Будачев ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мареш ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Andrej IlicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ракель ДенисНападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
История личных встреч
Динамо Москва
РФШ Рига
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1
РФШ Рига
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Даугавпилс - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Рига 0:0 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Лиепая 1:0
Метта - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Спартак Юрмала 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 Рига - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 2:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Гент - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - Метта 4:1 Пушкаш-Академия - РФШ Рига 0:2 Спартак Юрмала - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Пушкаш-Академия 3:0 Клаксвик - РФШ Рига 2:4 РФШ Рига - Клаксвик 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:2
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 РФШ Рига
Исход игры
Динамо Москва
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
РФШ Рига
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
40.16% (49)
Нет
59.84% (73)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
34.6% (45)
2:1 Динамо Москва
28.5% (37)
1:0 Динамо Москва
13.8% (18)
3:1 Динамо Москва
6.9% (9)
3:0 Динамо Москва
6.2% (8)
0:1 РФШ Рига
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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