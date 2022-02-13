Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! Арсен Захарян! Скопинцев навесил с левого полуфланга, а Захарян с лёта эффектно положил мяч в дальний нижний угол.

Чем больше таких голов будет забивать Захарян, тем больше у него будет шансов уехать в большой европейский клуб.

После низового удара Илича мяч задел левую штангу и ушёл за пределы поля.

Удар Макарова с подступов к штрафной заблокирован.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. Со счётом 1:0 ведёт Рижская футбольная школа.

45' Гладышев примерно с линии штрафной послал мяч низом в руки Черняускиса.

44' Фризебихлер неудачно подстроился под подачу с левого края и ударил ногой мимо створа.

43' РФШ неплохо задвигалась к концу первого тайма.

42' Два подряд угловых подали рижане - остроты не вышло.

41' Плохая обработка мяча помешала игроку РФШ нанести удар после прострела с левого фланга.

40' Кутицкий в контратаке из зоны правого инсайда выстрелил рядом с дальней штангой.

40' Фризенбихлер в падении угрожал воротам "Динамо" с острого угла с правой стороны, однако Будачёв отвёл угрозу.

38' Шиманьски столкнулся с оппонентом - врачи уже на поле.

37' Подача Лашальта с левого фланга улетела за лицевую.

36' В офсайд забрался игрок рижского клуба.

35' Корнер исполнила латвийская команда с правого края - Варела выбил мяч на ближней штанге.

34' Грулёв навесил с левого полуфланга на дальнюю штангу, Гладышев сделал скидку, и Фомин низом ударил в правый угол - рижан выручил Черняускис.

33' РФШ подал угловой с левого фланга на ближнюю штангу - динамовцы выбили мяч.

32' К "Динамо" на днях присоединился после Кубка Африки Клинтон Нжи, но сегодня он не играет по медицинским показаниям.

31' Дальний удар Смолова в центральную часть створа - Черняускис отражает.

30' Видно у динамовцев желание сравнять счёт.

29' Впрочем, рижане вскоре потеряли мяч на своей половине поля.

28' Динамовцы так и не смогли перейти к атаке через короткие и средние передачи.

26' Плиев скорректировал головой подачу соперника, после чего Будачёв поймал мяч в руки.

25' Осокин мелко сфолил на чужой половине, чтобы сорвать ответную атаку соперника.

25' Гладышев ворвался в чужую штрафную с правой стороны и опасно пробил по воротам - Черняускис защитил створ.

24' Шиманьски со стандарта напрямую послал мяч рядом с ближним углом.

23' "Динамо" заработало штрафной впереди на правом фланге.

22' ГОЛ. 0:1. Андрей Илич.

Удар из полукруга низом в правый угол из-под Плиева - и счёт открыт командой из Латвии.

21' Варславаус упал в штрафной москвичей - нет пенальти.

20' Фомин дальним ударом послал мяч намного выше перекладины.

19' Смолов попрессинговал Черняускиса, но тот сохранил хладнокровие и не подарил мяч Фёдору.

18' "Динамо" больше владеет мячом, действует первым номером.

17' Шиманьски навесил справа с корнера на ближнюю штангу - рижане отбились.

16' Защитник РФШ упустил мяч за лицевую около своих ворот.

15' Будачёв поймал подачу с левого фланга.

13' Шиманьски навесил с левого края, а потом был нанесён удар с правого полуфланга выше створа.

12' Грулёв навесил с левого фланга в руки Черняускису.

11' Гладышев выскакивал на рандеву с Черняускисом, но вратарь РФШ оказался первым на мяче.

10' Смолов получил жёлтую карточку за фол против Узелы.

9' Динамовцы замельчили возле чужой штрафной и упустили мяч.

8' Прострел динамовцев с правого края - рижане отбились.

7' "Динамо" играет в белой форме, а РФШ вышла в синем цвете.

6' Гладышев не решился быстро пробить с линии штрафной, и мяч у него перехватили.

5' В середине поля номинальные гости мелко сфолили против Фомина.

4' Латвийская команда исполнила теперь корнер с левого края, и удар головой был нанесён выше створа.

3' Рижане подали угловой с правого фланга, и Смолов вынес мяч головой.

3' Прострел Гладышева с правого фланга заблокирован.

2' Качество газона, мягко говоря, не очень хорошее.