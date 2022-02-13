Олимпиада 2022
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Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 47'
РФШ Рига
0'
0:1
22' Гол
Andrej Ilic
1:1
47' Гол
Захарян Арсен
47'
Динамо Москва
РФШ Рига

История личных встреч

Динамо Москва
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1
РФШ Рига
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Даугавпилс - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Рига 0:0 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Лиепая 1:0
Метта - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Спартак Юрмала 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 Рига - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 2:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Гент - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - Метта 4:1 Пушкаш-Академия - РФШ Рига 0:2 Спартак Юрмала - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Пушкаш-Академия 3:0 Клаксвик - РФШ Рига 2:4 РФШ Рига - Клаксвик 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:2
  • Второй тайм
  • 51'
    Удар Макарова с подступов к штрафной заблокирован. 
  • Штанга
    50'
    После низового удара Илича мяч задел левую штангу и ушёл за пределы поля.
  • 48'
    Чем больше таких голов будет забивать Захарян, тем больше у него будет шансов уехать в большой европейский клуб.
  • Описание гола
    47'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! Арсен Захарян!
    Скопинцев навесил с левого полуфланга, а Захарян с лёта эффектно положил мяч в дальний нижний угол.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Со счётом 1:0 ведёт Рижская футбольная школа.
  • 45'
    Гладышев примерно с линии штрафной послал мяч низом в руки Черняускиса.
  • 44'
    Фризебихлер неудачно подстроился под подачу с левого края и ударил ногой мимо створа.
  • 43'
    РФШ неплохо задвигалась к концу первого тайма.
  • Угловой
    42'
    Два подряд угловых подали рижане - остроты не вышло.
  • 41'
    Плохая обработка мяча помешала игроку РФШ нанести удар после прострела с левого фланга.
  • Опасный момент
    40'
    Кутицкий в контратаке из зоны правого инсайда выстрелил рядом с дальней штангой.
  • Опасный момент
    40'
    Фризенбихлер в падении угрожал воротам "Динамо" с острого угла с правой стороны, однако Будачёв отвёл угрозу.
  • Травма, повреждение
    38'
    Шиманьски столкнулся с оппонентом - врачи уже на поле.
  • 37'
    Подача Лашальта с левого фланга улетела за лицевую.
  • Офсайд
    36'
    В офсайд забрался игрок рижского клуба.
  • Угловой
    35'
    Корнер исполнила латвийская команда с правого края - Варела выбил мяч на ближней штанге.
  • Опасный момент
    34'
    Грулёв навесил с левого полуфланга на дальнюю штангу, Гладышев сделал скидку, и Фомин низом ударил в правый угол - рижан выручил Черняускис.
  • Угловой
    33'
    РФШ подал угловой с левого фланга на ближнюю штангу - динамовцы выбили мяч.
  • 32'
    К "Динамо" на днях присоединился после Кубка Африки Клинтон Нжи, но сегодня он не играет по медицинским показаниям.
  • 31'
    Дальний удар Смолова в центральную часть створа - Черняускис отражает.
  • 30'
    Видно у динамовцев желание сравнять счёт.
  • 29'
    Впрочем, рижане вскоре потеряли мяч на своей половине поля.
  • 28'
    Динамовцы так и не смогли перейти к атаке через короткие и средние передачи.
  • 26'
    Плиев скорректировал головой подачу соперника, после чего Будачёв поймал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    25'
    Осокин мелко сфолил на чужой половине, чтобы сорвать ответную атаку соперника.
  • Опасный момент
    25'
    Гладышев ворвался в чужую штрафную с правой стороны и опасно пробил по воротам - Черняускис защитил створ.
  • 24'
    Шиманьски со стандарта напрямую послал мяч рядом с ближним углом.
  • Фол, нарушение
    23'
    "Динамо" заработало штрафной впереди на правом фланге.
  • Описание гола
    22'
    ГОЛ. 0:1. Андрей Илич.
    Удар из полукруга низом в правый угол из-под Плиева - и счёт открыт командой из Латвии.
  • Травма, повреждение
    21'
    Варславаус упал в штрафной москвичей - нет пенальти.
  • 20'
    Фомин дальним ударом послал мяч намного выше перекладины.
  • 19'
    Смолов попрессинговал Черняускиса, но тот сохранил хладнокровие и не подарил мяч Фёдору.
  • 18'
    "Динамо" больше владеет мячом, действует первым номером.
  • 17'
    Шиманьски навесил справа с корнера на ближнюю штангу - рижане отбились.
  • Угловой
    16'
    Защитник РФШ упустил мяч за лицевую около своих ворот.
  • 15'
    Будачёв поймал подачу с левого фланга.
  • 13'
    Шиманьски навесил с левого края, а потом был нанесён удар с правого полуфланга выше створа.
  • 12'
    Грулёв навесил с левого фланга в руки Черняускису.
  • 11'
    Гладышев выскакивал на рандеву с Черняускисом, но вратарь РФШ оказался первым на мяче.
  • Желтая карточка
    10'
    Смолов получил жёлтую карточку за фол против Узелы.
  • 9'
    Динамовцы замельчили возле чужой штрафной и упустили мяч.
  • 8'
    Прострел динамовцев с правого края - рижане отбились.
  • 7'
    "Динамо" играет в белой форме, а РФШ вышла в синем цвете.
  • 6'
    Гладышев не решился быстро пробить с линии штрафной, и мяч у него перехватили.
  • Фол, нарушение
    5'
    В середине поля номинальные гости мелко сфолили против Фомина.
  • Угловой
    4'
    Латвийская команда исполнила теперь корнер с левого края, и удар головой был нанесён выше створа.
  • Угловой
    3'
    Рижане подали угловой с правого фланга, и Смолов вынес мяч головой.
  • 3'
    Прострел Гладышева с правого фланга заблокирован.
  • 2'
    Качество газона, мягко говоря, не очень хорошее.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В товарищеском матче московское "Динамо" сыграет с чемпионом Латвии РФШ. Текстовый онлайн этой встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 130
Динамо Москва 95.4% (124)
X 3.1% (4)
РФШ Рига 1.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
РФШ Рига
1.78
3.07
5.46
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Динамо Москва 0:1 РФШ Рига онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 РФШ Рига

Исход игры
Динамо Москва
95.4% (124)
Ничья
3.1% (4)
РФШ Рига
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.08% (55)
Меньше
54.92% (67)
Обе команды забьют
Да
40.16% (49)
Нет
59.84% (73)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
34.6% (45)
2:1 Динамо Москва
28.5% (37)
1:0 Динамо Москва
13.8% (18)
3:1 Динамо Москва
6.9% (9)
3:0 Динамо Москва
6.2% (8)
0:1 РФШ Рига
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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Динамо Москва
РФШ Рига

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