Олимпиада 2022
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Динамо Москва
 
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РФШ Рига
Прогнозы 36
Динамо Москва 94.4% (34)
X 2.8% (1)
РФШ Рига 2.8% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Динамо Москва
РФШ Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Динамо Москва - Химки 4:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1
РФШ Рига
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Даугавпилс - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Рига 0:0 Даугавпилс - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Лиепая 1:0
Метта - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Спартак Юрмала 1:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 Рига - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Лиепая 2:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Гент - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - Метта 4:1 Пушкаш-Академия - РФШ Рига 0:2 Спартак Юрмала - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Пушкаш-Академия 3:0 Клаксвик - РФШ Рига 2:4 РФШ Рига - Клаксвик 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - РФШ Рига от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Динамо Москва 94.4% (34)
    X 2.8% (1)
    РФШ Рига 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Москва - РФШ Рига онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - РФШ Рига

    Исход игры
    Динамо Москва
    94.4% (34)
    Ничья
    2.8% (1)
    РФШ Рига
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (16)
    Нет
    55.56% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    36.1% (13)
    2:1 Динамо Москва
    30.6% (11)
    3:1 Динамо Москва
    11.1% (4)
    1:0 Динамо Москва
    11.1% (4)
    3:0 Динамо Москва
    5.6% (2)
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    Динамо Москва
    РФШ Рига

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